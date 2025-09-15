Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci  »  Třikrát a dost? Ne vždy. Co mění nová pravidla u smluv na dobu určitou

Třikrát a dost? Ne vždy. Co mění nová pravidla u smluv na dobu určitou

Dagmar Kučerová
Dnes
Doba čtení: 5 minut
Uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou se podstatně změnilo. Novinku je třeba správně pochopit. Formou příkladů z praxe poradili odborníci.

Pravidlo „třikrát a dost“ vypadá jednoduše, ale jednoduché není. Pracovní poměry uzavřené na dobu určitou se někdy mohou, jindy nesmí opakovat. Záleží na sezóně, druhu práce i na důvodu případného zástupu za kmenového pracovníka. 

Co se dozvíte v článku
  1. Opakování pracovních poměrů na dobu určitou
  2. Sezonní a časově omezené práce
  3. Zástupy za zaměstnance pečující o děti 
  4. Opakované zástupy v praktických příkladech
  5. Výjimky a zástupy za nemoc

Opakování pracovních poměrů na dobu určitou

Podle § 39 zákoníku práce nesmí pracovní poměr uzavřený na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami přesáhnout tři roky a může být opakován nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplyne doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží. Celkově je tedy možné zaměstnávat na dobu určitou až 9 let (3 + 3 + 3 roky) ode dne vzniku prvního pracovního poměru podle známého pravidla „třikrát a dost“.

Z tohoto pravidla existují určité výjimky upravené jinými právními předpisy. Jde o pedagogické pracovníky, úředníky, zahraniční zaměstnance nebo zaměstnance agentury práce. Existují ale dvě výjimky upravené přímo zákoníkem práce.

Sezonní a časově omezené práce

První výjimkou je situace, kdy jsou u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce. Podle ustanovení § 39 odst. 4 zákoníku práce, jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, se výše zmíněné pravidlo 3× a dost nevyužije, za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací upraví

  • a) bližší vymezení těchto důvodů,
  • b) pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou,
  • c) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat,
  • d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Pokud u zaměstnavatele odbory nepůsobí, upraví zaměstnavatel postup opakovaného sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou interní směrnicí. Jde o výkon sezónních prací v zemědělství, lesnictví, stavebnictví a potravinářství. Může se jednat také o další odvětví při krátkodobých zakázkách sezonního charakteru s takzvaně nárazovou zvýšenou potřebou práce, eventuálně časově omezené práce na projektech závislé na vnějších finančních zdrojích (především projekty financované z fondů EU) atd. 

Zástupy za zaměstnance pečující o děti 

Druhou výjimku zavedla tzv. flexinovela zákoníku práce od 1. června 2025. Jde o možnost neomezeného počtu opakování pracovních poměrů na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami v případech, kdy jde o náhradu za dočasně nepřítomného zaměstnance po dobu mateřské, otcovské a rodičovské dovolené (včetně řádné dovolené čerpané mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou). Celková doba trvání pracovních poměrů nesmí přesáhnout 9 let a maximální délka jednotlivého pracovního poměru nesmí přesáhnout 3 roky. Avšak pro výše uvedené zástupy se neuplatní pravidlo třikrát a dost. Pracovních poměrů v maximální možné délce jednoho z nich na 3 roky může být s jedním zaměstnancem sjednáno např. 6 v celkové době trvání maximálně 9 let.

Opakované zástupy v praktických příkladech

Možnost opakovaného zástupu za zaměstnance pečující o děti mohou zaměstnavatelé využívat od letošního června, avšak celková doba těchto maximálně tříletých zástupů, které se do pravidla 3× a dost nepočítají, nesmí přesáhnout 9 let. Zaměstnavatelé musí sledovat odděleně pracovní poměry, které se do pravidla 3× a dost počítají (takzvané 3 pokusy), a které se nepočítají, protože jde o některou z výše uvedených výjimek. Navíc za objevují i právní výklady, které naznačují, že legislativní úprava není zcela jednoznačná. Server Podnikatel.cz tudíž požádal Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) o zodpovězení dvou praktických situací, které do problematiky vnesou jasněji. Za MPSV odpovídal Jakub Augusta

1. Před účinností flexinovely byly se zaměstnancem téhož zaměstnavatele sjednány dva pokusy (dvě doby určité). Po 1. červnu 2025 byla sjednána další doba určitá, tentokrát na zástup za otcovskou. Je již možné u tohoto třetího pokusu využít výjimku (opakované sjednávání pracovních poměrů na zástupy při „péči o děti“), nebo je toto možné až po vyčerpání tří pokusů? 

Od 1. června 2025 je možné (podle § 39 odst. 2 zákoníku práce) opakovat trvání pracovního poměru na dobu určitou bez omezení v případech, kdy je zastupován zaměstnanec, který mj. čerpá otcovskou dovolenou. Není podstatné, zda předtím došlo k opakování doby určité, či ke kolika opakováním došlo. Výjimku tedy využít lze.

2. Byl sjednán pracovní poměr na dobu určitou od března do srpna 2025 na zástup za rodičovskou dovolenou, tj. trval v době nabytí účinnosti změn. Počítá se tato doba určitá do tzv. tří pokusů, nebo je již možné využít výjimku? 

Podle přechodného ustanovení flexinovely lze § 39 odst. 2 zákoníku práce použít i ve vztahu k pracovním poměrům na dobu určitou, které byly mezi týmiž smluvními stranami uzavřeny přede dnem nabytí účinnosti novely, přičemž i tak ale platí pravidlo, že celková doba trvání pracovních poměrů na dobu určitou nesmí přesáhnout 9 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou. Musí být nicméně jasné, že tento pracovní poměr byl skutečně uzavřen jako „zástupový“, tzn. sjednaná doba musela být vymezena trváním rodičovské dovolené jiného zaměstnance.

Výjimky a zástupy za nemoc

Nadále musí být zaměstnavatelé opatrní v oblasti zástupů za dočasně nepřítomného zaměstnance. V případě první výjimky by se muselo jednat o zastupování za mimořádně specializovanou odbornou i praktickou kvalifikaci konkrétního zastupujícího (například lékař s příslušnou atestací, specialista programátor). V případě zástupu za nemoc u běžných pracovních pozic nejde o vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce. 

Ani druhá flexinovelou zákoníku práce zavedená výjimka spočívající v možnosti opakovaných zástupů „za zaměstnance pečující o děti“ se zástupem za nemoc nepočítá. A to ani v případě rizikového těhotenství. Počítá se pouze se zástupy po dobu mateřské, otcovské a rodičovské dovolené (včetně řádné dovolené čerpané mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou).

Ikona

PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Dagmar Kučerová

Dagmar Kučerová je odborná redaktorka a lektorka, která se specializuje na mzdy, personalistiku a výklad zákoníku práce.

