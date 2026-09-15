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Tuzemské cestovní náhrady se opět mimořádně zvýší, a to už od října

Daniel Morávek
Dnes
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Usmívající se muž stojící u auta, který drží v ruce klíčky
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
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Kvůli výraznému nárůstu cen pohonných hmot se letos už podruhé mimořádné zvýší i tuzemské cestovní náhrady. Konkrétně se zvýší sazba za využití vozidel jezdících na benzin 95 oktanů.
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Nárůst by měl být o 7,1 Kč/l . Příslušný návrh vyhlášky připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Co se dozvíte v článku
  1. Jak mohou zaměstnanci prokazovat cenu pohonných hmot
  2. Zvýší se náhrady u benzinu
  3. Jak budou vypadat průměrné ceny pohonných hmot pro náhrady

Jak mohou zaměstnanci prokazovat cenu pohonných hmot

V souladu s ustanovením § 158 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů o nákupu pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.

Zvýší se náhrady u benzinu

Právě průměrné ceny stanovené vyhláškou se brzy opět zvýší. Podle § 189 zákoníku práce je MPSV zmocněno v mimořádném termínu upravit vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z těchto cen ode dne účinnosti zákoníku práce nebo ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

A k tomu skutečně během srpna 2026 došlo, kdy se zvýšila průměrná cena za jeden litr automobilového benzinu 95 oktanů na 41,80 Kč Nárůst ceny oproti částce obsažené ve vyhlášce č. 573/2025 Sb. tak činí u benzinu 95 oktanů 20,46 %. Stávající náhrada 34,70 Kč za 1 litr motorové nafty by se tak dle návrhu vyhlášky měla zvýšit na 41,80 Kč za litr.

Účinnosti by vyhláška měla nabýt už 1. října 2026. 

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Jak budou vypadat průměrné ceny pohonných hmot pro náhrady

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce by tedy po schválení vyhlášky měly činit:

  • 41,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
  • 39 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
  • 44,50 Kč u motorové nafty
  • 7,20 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Co se týče dalších náhrad, ty zůstávají zatím beze změny. 

Tuzemské cestovní náhrady nakonec od června vzrostly více, než se původně navrhovalo Přečtěte si také:

Tuzemské cestovní náhrady nakonec od června vzrostly více, než se původně navrhovalo

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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