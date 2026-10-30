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Udělali jste chybu nebo vracíte peníze za reklamaci? Jak v rámci EET 2.0 řešit storna

Daniel Morávek
Dnes
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Dva muži vedle sebe, kteří drží před obličej plácačky. Na jedné je křížek, na druhé kolečko.
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Zákon o evidenci tržeb samozřejmě počítá i s možností chyby nebo vrácení peněz zákazníkům. Norma v takovém případě počítá se stejným postupem, jako se aplikoval při první EET.
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Pokud podnikatel bude chtít tržbu stornovat, zaeviduje stejnou částku, jen v záporné hodnotě. Není přitom nutné dokládat nějakou vazbu na původní tržbu.

Co se dozvíte v článku
  1. Jak řešit u EET 2.0 storno
  2. Pozor na zneužití

Jak řešit u EET 2.0 storno

Od roku 2027 odstartuje EET 2.0. § 8 zákona o evidenci tržeb stanovuje postup, jak má podnikatel řešit storno a vrácení peněz. Konkrétně je určeno, že vrací-li se evidovaná tržba nebo její část nebo provádí-li se její opravy, použijí se ustanovení týkající se evidence tržeb obdobně s tím, že je tato tržba evidována jako záporná. Jde tak o stejný postup, jako platil při první EET.

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To znamená, že pokud podnikatel pošle chybné údaje, stornuje tržbu po vyřízení reklamace nebo pokud vrací peníze při vrácení zboží, postupuje ve všech případech obdobně a tuto „tržbu“ zaeviduje jako zápornou (uvede mínusovou položku). Provedená oprava, resp. storno nejsou z technického hlediska vázány na původně zaslanou datovou zprávu, tzn. datová zpráva provádějící opravu nebo storno má své vlastní pořadové číslo, datum a čas atd., bez vazby zasílaných údajů na údaje původní opravované či stornované tržby, upřesňuje finanční správa na svém webu.

Pozor na zneužití

Tento postup se uplatní i v případě, pokud podnikatel zaeviduje bezhotovostní platbu, která se neuskutečnila. K takové situaci může dojít např. tehdy, je-li zvolen bezhotovostní převod a na místě úhrady za zboží či službu nemůže osoba, která platbu přijímá, náležitě ověřit, že peněžní prostředky se skutečně dostaly do sféry jejich poplatníka (např. zaměstnanec poplatníka, který nemá přístup k informacím o došlých platbách na bankovním účtu svého zaměstnavatele), uzavírá důvodová zpráva k zákonu s tím, že případné úmyslné zneužití tohoto institutu vedoucí ke ztěžování nebo maření evidence tržeb může naplnit skutkovou podstatu přestupku podle § 23 zákona o evidenci tržeb, za kterou podnikatel může dostat pokutu až do výše 500 000 korun.

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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