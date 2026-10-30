Udělali jste chybu nebo vracíte peníze za reklamaci? Jak v rámci EET 2.0 řešit storna

Pokud podnikatel bude chtít tržbu stornovat, zaeviduje stejnou částku, jen v záporné hodnotě. Není přitom nutné dokládat nějakou vazbu na původní tržbu.
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Jak řešit u EET 2.0 storno
Od roku 2027 odstartuje EET 2.0. § 8 zákona o evidenci tržeb stanovuje postup, jak má podnikatel řešit storno a vrácení peněz. Konkrétně je určeno, že vrací-li se evidovaná tržba nebo její část nebo provádí-li se její opravy, použijí se ustanovení týkající se evidence tržeb obdobně s tím, že je tato tržba evidována jako záporná. Jde tak o stejný postup, jako platil při první EET.
To znamená, že pokud podnikatel pošle chybné údaje, stornuje tržbu po vyřízení reklamace nebo pokud vrací peníze při vrácení zboží, postupuje ve všech případech obdobně a tuto „tržbu“ zaeviduje jako zápornou (uvede mínusovou položku).
Provedená oprava, resp. storno nejsou z technického hlediska vázány na původně zaslanou datovou zprávu, tzn. datová zpráva provádějící opravu nebo storno má své vlastní pořadové číslo, datum a čas atd., bez vazby zasílaných údajů na údaje původní opravované či stornované tržby, upřesňuje finanční správa na svém webu.
Pozor na zneužití
Tento postup se uplatní i v případě, pokud podnikatel zaeviduje bezhotovostní platbu, která se neuskutečnila.
K takové situaci může dojít např. tehdy, je-li zvolen bezhotovostní převod a na místě úhrady za zboží či službu nemůže osoba, která platbu přijímá, náležitě ověřit, že peněžní prostředky se skutečně dostaly do sféry jejich poplatníka (např. zaměstnanec poplatníka, který nemá přístup k informacím o došlých platbách na bankovním účtu svého zaměstnavatele), uzavírá důvodová zpráva k zákonu s tím, že případné úmyslné zneužití tohoto institutu vedoucí ke ztěžování nebo maření evidence tržeb může naplnit skutkovou podstatu přestupku podle § 23 zákona o evidenci tržeb, za kterou podnikatel může dostat pokutu až do výše 500 000 korun.