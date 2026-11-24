Při zaměstnávání lidí z Ukrajiny nestačí kontrolovat pouze platnost jejich pobytového dokladu. Rozhodující je také jeho typ. Právě záměna dvou různých pobytových oprávnění může způsobit komplikace jak pracovníkům, tak jejich zaměstnavatelům. Na možné nejasnosti upozorňuje úřad veřejného ochránce práv.
Držitelé platné dočasné ochrany mají v Česku volný přístup na pracovní trh. Mohou tedy nastoupit do zaměstnání bez dalšího pracovního povolení. Jinak je tomu u lidí s vízem za účelem strpění pobytu. Ti potřebují také povolení k zaměstnání od Úřadu práce ČR. To se navíc vydává pro konkrétního zaměstnavatele, druh práce a místo jejího výkonu.
Práce bez povolení může zkomplikovat získání zaměstnanecké karty
Ombudsmanka Eva Kostolanská právě při řešení konkrétního podnětu od ukrajinského žadatele o zaměstnaneckou kartu zjistila, že zaměstnavatelé nemusí rozdílné podmínky znát.
Pokud člověk pracuje bez potřebného povolení, může se mu to později zkomplikovat při žádosti o zaměstnaneckou kartu. Ombudsmanka proto téma otevřela také při jednání se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Požadovala, aby byly potřebné informace dostupné přímo zaměstnavatelům, nejen na webu Ministerstva vnitra ČR.
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Ministerstvo následně zveřejnilo novou informační stránku, která vysvětluje podmínky zaměstnávání lidí z Ukrajiny. Firmy i samotní cizinci tam najdou informace o potřebných povoleních, povinnostech zaměstnavatelů a možnostech podpory.
Neznalost pravidel může mít vážné následky. Pokud člověk pracuje bez potřebného povolení, může se dostat do problémů i při pozdější snaze získat zaměstnaneckou kartu, upozorňuje ombudsmanka Eva Kostolanská.
Ukrajinci pomáhají obsazovat volná pracovní místa
Ukrajinští pracovníci se v Česku uplatňují v řadě oborů. Pomáhají řešit nedostatek zaměstnanců například ve stavebnictví, průmyslu, dopravě nebo sociálních službách. Po splnění potřebných kvalifikačních podmínek mohou posilovat také personální kapacity ve zdravotnictví. Jejich přínos se přitom neomezuje pouze na obsazování volných míst. V Česku odvádějí daně a sociální i zdravotní pojištění, nakupují zboží a služby a podílejí se tak na fungování české ekonomiky.