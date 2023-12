Umělá inteligence ovládá i marketing. Přinášíme 5 trendů pro rok 2024

1. trend: Umělá inteligence

Ryan Phelan, spoluzakladatel společnosti RPEOrigin.com, věnující se e-mail marketingu, pro server MarTech uvedl, že jsme v letech 2022 a 2023 byli svědky nejprve zavedení robotů řízených umělou inteligencí a poté řady vlastních nástrojů dodavatelů, které by mohly používat podniky všech velikostí a schopností. Lidé se podle něj těchto nástrojů chopili, používali je, diskutovali o nich, hledali způsoby, jak je lépe používat, mluvili o nich na konferencích nebo ve webinářích. V jednu chvíli jsem měl pocit, jako bych se vrátil do doby před 25 lety, kdy jsme se učili o e-mailu. Nikdo nevěděl všechno a každý se o něco snažil. Všichni jsme sdíleli rady, co dělat, co fungovalo, co ne a jak to lépe využít, dodal s tím, že z průzkumu jejich společnosti vyplynulo, že 92 % marketérů uvedlo, že umělá inteligence bude mít velký dopad na e-mailový marketing a že ji spousta z nich používá. Konkrétně například k personalizaci obsahu, retargetingu e-mailů nebo optimalizaci předmětu.

Také z výzkumu společnosti Kantar vyplynulo, že 67 % marketérů vnímá pozitivně možnosti a příležitosti spojené s generativní umělou inteligencí (Gen AI). Podle zástupců společnosti tento optimismus naznačuje rychlé a vzrušující přijetí této nové technologie a nadále budou růst ti, kteří AI používají. Umělá inteligence může pomoci s analýzou obrovského množství dat, odhalit užitečné poznatky a automatizovat opakující se úkoly. Pro digitální obchodníky to umožňuje efektivnější a účinnější výkon a správu kampaní, vyjmenovala Samantha Allison, ředitelka zákaznického servisu v agentuře StackAdapt pro Marketing Week. Podle Sunila Tripathyho, zakladatele a CEO společnosti Kodehash, bude v roce 2024 mnoho společností využívat algoritmy strojového učení k analýze chování zákazníků a určování nejúčinnějších strategií cílení a umělá inteligence bude navíc použita k vytváření přesnějších předpovědí spotřebitelské poptávky a optimalizaci reklamních kampaní. Ony umělou inteligenci aktivně využívají pro tvorbu obsahu a také v práci s klienty.

Jennifer Gaier, ředitelka marketingu z Elwyn, pro Forbes podotkla, že pryč jsou doby, kdy zákazníci trpělivě čekali na odpovědi – moderní spotřebitel hledá okamžité uspokojení a okamžitá řešení. Prostřednictvím chatbotů a virtuálních asistentů poháněných umělou inteligencí značky oslovují spotřebitele v reálném čase, odpovídají na dotazy a vedou nákupní rozhodnutí. Takové konverzace řízené umělou inteligencí poskytují bezproblémový a personalizovaný zážitek, zvyšují spokojenost zákazníků a následně i konverze, shrnuje.





2. trend Udržitelnost a etika

Gonca Bubani, Global Thought Leadership Director ve firmě Kantar, zdůrazňuje, že se zvyšuje publicita značek, které zaujímají aktivistický postoj, a do toho se objevují formáty, nad kterými mají marketéři menší kontrolu, jako je například obsah od influencerů. Podobně jako je to v případě využití celebrit v reklamě, tak i influenceři mají dopad na značku, se kterou spolupracují, a proto je potřeba dát jim jasné instrukce, a přitom nechat určitou míru autenticity. Pokud se tedy značky rozhodnou zaujmout stanovisko, musí se postarat o to, aby to nebylo považováno za nevhodné.

Marketéři se také budou muset naučit, jak se vypořádat s jakoukoli možnou reakcí na jejich obsah nebo obsah influencerů na sociálních sítích. Značky, které mluví způsobem, který je v souladu s jejich DNA, a stojí si za tím, čemu věří, se mohou dostat do srdcí spotřebitelů, a to i přes možné krátkodobé kontroverze, myslí si Bubani. Jennifer Gaier v této souvislosti dodává, že moderní spotřebitelé se nezajímají pouze o nákup produktu nebo služby, ale chtějí porozumět hodnotám značky, a to zejména, pokud jde o environmentální a sociální odpovědnost. Tento trend, vyvolaný globálními výzvami, jako je změna klimatu a sociální nespravedlnost, podle ní vedl k nárůstu značek propagujících své iniciativy v oblasti udržitelnosti a etických postupů od ekologických obalů po fair trade zdroje.

3. trend: Personalizace reklamy

Odborníci z agentury Tag v článku na Marketing Week podotýkají, že personalizace byla v marketingu dlouho módním pojmem, ale až dosud byla založena na obecném mapování publika. Značky využívaly data a například přizpůsobovaly digitální obsahu v obchodě na základě venkovního počasí. Skutečná výzva je však v oslovení konkrétního zákazníka – v předání sdělení, které v tu chvíli chce a potřebuje, a to ve spojení s produktem nebo službou značky. To je jinými slovy „skutečná“ personalizace, která už se začíná dít a v roce 2024 nabere tempo. Cestou je podle nich spolupráce mezi produkcí a médii a sdílení dat mezi sebou, což jednak omezí plýtvání a může také pomoci inzerentům lépe zdůvodnit marketingové výdaje a zajistit návratnost.

Také Jennifer Gaier uvádí, že dnešní spotřebitel očekává zážitky šité na míru. S obrovským množstvím dat dostupných z různých kontaktních bodů (sociální média, webové stránky, kamenné obchody) mohou značky tyto informace využít pomocí sofistikovaných analýz. Výsledkem jsou hyperpersonalizované marketingové strategie, kde jsou obsah, doporučení produktů, a dokonce i reklamy přizpůsobeny jednotlivým spotřebitelům. Jak se vyvíjejí technologie velkých dat a algoritmy strojového učení, věřím, že tento trend se bude jen zdokonalovat a strategie masového marketingu budou stále více zastaralé, dodává. Jessica Marie, zakladatelka a CEO Omnia Strategy Group si myslí, že hyperpersonalizace slibuje značkám způsob, jak oslovit své zákazníky s nesrovnatelnou přesností, ale v článku na Forbes upozorňuje na tenkou hranici mezi relevancí a narušováním. Budoucnost bude vyžadovat, aby značky uplatňovaly zdrženlivost, cenily si soukromí a zároveň poskytovaly personalizaci, zdůraznila.

4. trend: Zapojení zákazníků

Marketingový specialista Ondřej Soldán si myslí, že v digitálním světě plném neustálých podnětů se tradiční obsahové strategie mohou zdát přeplněné a statické a účinným nástrojem pro zapojení zákazníků a zvyšování konverzí tak v roce 2024 bude interaktivní obsah. Ten podle něj nejenže poskytuje hlubší a více angažovaný zážitek, ale také podporuje zákazníky, aby se více zapojovali a trávili více času na vašem webu. To vede k vyšší míře konverzí a lepšímu porozumění potřebám vašich zákazníků, doplňuje.

Tady jsou jeho konkrétní tipy na zapojení zákazníků:

Kvízy a ankety: Interaktivní kvízy a ankety jsou jedním z nejpopulárnějších způsobů, jak zapojit zákazníky. Nejenže nabízejí uživatelům zábavu, ale mohou také poskytnout cenné informace o jejich preferencích a nákupech. Představte si například kvíz, který doporučuje produkty na základě odpovědí zákazníka.

Interaktivní infografiky: Tradiční infografiky jsou vizuálně atraktivní, ale interaktivní verze umožňují uživatelům prozkoumat data podle vlastního výběru, čímž poskytují hlubší porozumění tématu.

Virtuální prohlídky: V oblasti nemovitostí a cestovního ruchu můžou virtuální prohlídky potenciálním zákazníkům nabídnout realistický pohled na místo nebo produkt, aniž by museli opustit svůj domov.

Kalkulačky a nástroje: Online kalkulačky, jako jsou kalkulačky hypoték nebo kalorie, mohou poskytnout uživatelům okamžité výsledky na základě jejich vstupů, což jim pomáhá při rozhodování.

Personalizovaná videa: Videa, která se mění podle chování nebo vstupu uživatele, mohou poskytnout jedinečný a cílený zážitek, což zvyšuje pravděpodobnost konverze.

5. trend: Krátká videa

Sunil Tripathy je přesvědčen, že videoreklama bude v roce 2024 nadále růst a stane se ještě důležitějším nástrojem cílené reklamy. Důvodem je, že videoreklamy mají významnější dopad než jiné formy reklamy, jako jsou bannery nebo textové reklamy. Kromě toho budou sociální platformy jako Facebook, Instagram a TikTok stále více podporovat používání videí v reklamě. Dále uvádí, že 70 % zákazníků využívá Instagram k plánování dalšího nákupu, proto je důležité nezapomínat na kvalitní obsah v samotném účtu, který značky odliší od konkurence. Vytváření Trending Reels pomůže přilákat nové zákazníky zdarma, radí s tím, že se odborníci domnívají, že publikum na sociální síti TikTok by se mělo do konce roku 2023 zvýšit na 1,8 miliardy lidí. Proto stojí za to věnovat pozornost této platformě, která tak rychle nabírá na síle.