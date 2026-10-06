Úřad chtěl po seniorce vrátit všechny dávky. Pak se ukázalo, že sám udělal chybu

Právě takový případ řešil úřad veřejného ochránce práv. Týkal se seniorky, která se po smrti své dcery ujala péče o tři vnuky. Úřad práce po ní požadoval vrácení všech vyplacených příspěvků na jejich potřeby. Ombudsman ale zjistil, že část přeplatku vznikla vinou samotného úřadu.
Případ je uveden ve Zpravodaji ombudsmana a dětského ombudsmana za červenec a srpen 2026.
Sirotčí důchod měl na dávku vliv
Seniorka měla děti svěřené do péče a od června, respektive července 2023, na ně začala dostávat příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Dávka se tehdy krátila o výživné, které chlapci dostávali od svých otců.
V prosinci 2023 jim byl přiznán také sirotčí důchod. Do konce roku 2024 přitom platilo, že se při výpočtu příspěvku zohledňoval také tento důchod. Pokud výživné a sirotčí důchod dosáhly určité výše, mohl být příspěvek nižší, případně dítěti vůbec nenáležel.
Přiznání sirotčího důchodu proto měla seniorka úřadu práce oznámit do osmi dnů. To ale neudělala. Úřad tak dál vyplácel příspěvek v původní výši.
Úřad se o důchodech dozvěděl z jiné žádosti
Situace se změnila v dubnu 2024. Seniorka tehdy žádala za vnuky o přídavky na děti a v žádosti uvedla, že pobírají sirotčí důchody. Úřad práce tak tuto informaci měl. Přesto ji při vyplácení příspěvku na úhradu potřeb dětí nezohlednil a dávku dál posílal v původní výši. Teprve v únoru 2025 úřad situaci přehodnotil. Zjistil, že při započtení sirotčích důchodů a výživného byly příspěvky vypláceny v příliš vysoké částce. Po seniorce pak požadoval vrátit všechny dříve vyplacené příspěvky.
Ombudsman: Za část přeplatku seniorka nemůže
Při šetření ombudsman rozlišil jednotlivá období. Za dobu od června, respektive července do listopadu 2023 žádný přeplatek nevznikl, protože děti tehdy sirotčí důchod ještě nedostávaly.
Jiná situace byla od prosince 2023 do března 2024. Tehdy už důchody pobíraly, ale úřad o nich ještě nevěděl. Seniorka přitom měla povinnost změnu oznámit. Za toto období tedy přeplatek způsobila tím, že úřad včas neinformovala, a peníze vrátit musí.
Od dubna 2024 už ale podle ombudsmana situace byla jiná. Úřad práce měl informaci o sirotčích důchodech z žádosti o jinou dávku. Přesto ji nezohlednil a pokračoval ve vyplácení příspěvku v původní výši. Za tuto chybu nemůže odpovídat příjemce dávky.
Úřad své rozhodnutí změnil
Po upozornění ombudsmana Úřad práce ČR uznal, že původní postup nebyl správný, a z vlastní iniciativy požádal Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o přezkoumání. Ministerstvo původní rozhodnutí zrušilo.
Úřad práce následně vydal nová rozhodnutí. Seniorka tak musí vrátit pouze přeplatek za období od prosince 2023 do března 2024. Peníze za dobu, kdy úřad práce o sirotčích důchodech už věděl, ale sám je nezohlednil, po ní požadovat nemůže.