Úřad práce mění internetovou adresu a emaily

Jana Knížková
Dnes
Hledáte informace o dávkách, podpoře v nezaměstnanosti nebo rodičovském příspěvku? Web Úřad práce ČR se přesouvá na novou internetovou adresu. Změna je součástí sjednocení státních webů pod doménu gov.cz.

Od středy 25. února 2026 bude oficiální web Úřadu práce ČR nově dostupný na jiné adrese. Přechod je součástí celostátního projektu, jehož cílem je sjednotit online prezentaci státních institucí a posílit důvěryhodnost i bezpečnost elektronické komunikace.

Nová adresa úřadu práce: up.gov.cz.

Proč dochází ke změně

Stát postupně převádí své úřady pod jednotnou doménu gov.cz. Smyslem je zpřehlednit oficiální weby, aby lidé snadno poznali, že komunikují skutečně se státní institucí, a ne s podvodnou kopií stránek. Nová doména má zároveň posílit bezpečnost online komunikace mezi úřady a veřejností, uvádí úřad v tiskové zprávě

Změna se týká pouze adresy webu, nikoli samotného obsahu nebo poskytovaných služeb.

Staré odkazy zatím fungují

Dobrou zprávou je, že dosavadní webové adresy zůstanou ještě několik let funkční. Nejpozději do roku 2030 budou automaticky přesměrovávat návštěvníky na novou doménu, takže by nemělo dojít k omezení dostupnosti informací.

Beze změny zůstává také aplikace Jenda, kterou spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Odkaz na klientskou zónu (jenda.mpsv.cz) se nemění.

Změní se i e-mailové adresy

V průběhu března dojde také ke změně pracovních e-mailových adres zaměstnanců Úřadu práce. Nově budou mít tvar jmeno.prijmeni@up.gov.cz. 

I zde však bude po přechodnou dobu fungovat automatické přesměrování zpráv ze starých adres, aby se předešlo ztrátě komunikace.

Pro klienty úřadu tak změna nepředstavuje žádné povinnosti. Není třeba nic nastavovat ani podnikat další kroky. Úřad pouze upozorňuje, že během přechodu může výjimečně dojít ke krátkodobým výpadkům webu.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

