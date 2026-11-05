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Úřad práce omezil listopadové úřední hodiny. Změna zasáhla všechny pobočky

Jana Knížková
Dnes
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Mladá žena v černém saku a bílém triku, úřednice, sedí za stolem, má rozpažené ruce a tváří se, že nechápe nebo že za nic nemůže
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Lidé, kteří potřebují osobně navštívit Úřad práce ČR, musí v listopadu počítat s dočasnou změnou provozu. Všechny pobočky budou čtyři listopadové čtvrtky bez úředních hodin pro veřejnost. Zaměstnanci se v těchto dnech zaměří na vyřizování žádostí a související administrativu.
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Úřad práce ČR dočasně upraví úřední hodiny na všech kontaktních pracovištích. Změna se týká čtvrtků. Jedná se o termíny 5., 12., 19. a 26. listopadu 2026. V těchto dnech nebudou pracovníci úřadu osobně obsluhovat veřejnost.

Opatření má zaměstnancům vytvořit prostor pro rychlejší zpracování podaných žádostí a dalších administrativních úkonů. Věnovat se budou vyřizování žádostí klientů napříč jednotlivými agendami.

Nejedná se o trvalou změnu provozu. Jak uvádí úřad v tiskové zprávě, po skončení listopadu se kontaktní pracoviště vrátí ke standardním úředním hodinám.

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Kdy bude možné Úřad práce navštívit?

Během listopadu zůstanou úřední hodiny v ostatních dnech zachovány. Klienti mohou přijít v pondělí, úterý nebo ve středu podle následujícího rozpisu:

Den Úřední hodiny
Pondělí 8:00–12:00, 13:00–17:00
Úterý 8:00–11:00
Středa 8:00–12:00, 13:00–17:00
Čtvrtek Bez úředních hodin
Pátek Bez úředních hodin

Pátek zůstává dnem bez úředních hodin pro veřejnost stejně jako dosud. Nově se tedy pouze v listopadu přidají čtyři čtvrtky, kdy nebude možné vyřídit záležitosti osobně na pobočce.

Žádosti lze podat také přes Czech POINT

Klienti nemusí kvůli podání některých žádostí čekat na návštěvu kontaktního pracoviště. Pomoc mohou využít také na vybraných přepážkách Czech POINT na České poště.

Pracovníci zde mohou asistovat například při podání žádosti o rodičovský příspěvek, při žádosti o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání nebo při podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Pomoci mohou také s dalšími elektronickými podáními.

Dočasná úprava úředních hodin tak má zaměstnancům Úřadu práce ČR umožnit rychlejší vyřizování žádostí, zatímco klienti mohou osobní návštěvu plánovat na pondělí, úterý nebo středu.

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Pomoci může také JENDA

Klienti nemusí kvůli podání žádostí vždy osobně navštěvovat kontaktní pracoviště. Využít mohou také Klientskou zónu Jenda, prostřednictvím které lze řadu záležitostí vyřídit online z domova.

Přes portál Jenda lze například podat žádost o rodičovský příspěvek, o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání nebo o podporu v nezaměstnanosti. Elektronicky lze také sledovat stav žádostí, komunikovat s úřadem nebo doplňovat potřebné dokumenty.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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