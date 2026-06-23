Úřad práce rozesílá SMS o superdávce. Kde najdete rozhodnutí, zda máte nárok?

Lidé nyní dostávají od Úřadu práce ČR informační SMS, které je upozorňují na to, že rozhodnutí o jejich dávce je k dispozici v online Klientské zóně Jenda. Úřad tím přechází na rychlejší způsob předávání informací, které se týkají výplaty a změn dávek.
Lidé si mohou své rozhodnutí zobrazit v Klientské zóně Jenda, a to po přihlášení do svého online účtu. Právě zde jsou dostupné veškeré důležité dokumenty související s dávkou.
Pokud klient nemá možnost využít internet nebo se do systému nepřihlásí, může navštívit kterékoliv kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Zaměstnanci zde poskytnou potřebné informace a pomohou s vysvětlením rozhodnutí i dalším postupem.
Proč je důležité kontrolovat rozhodnutí včas
Úřad práce doporučuje, aby si lidé rozhodnutí zkontrolovali co nejdříve. Získají tak dostatek času případně reagovat na změny výše podpory nebo na další navazující kroky.
Pozor na bezpečnost
Součástí komunikace je také upozornění na bezpečnost. SMS od Úřadu práce ČR neobsahují žádné odkazy a nikdy nevyzývají k jejich otevírání ani k zadávání osobních údajů. Přihlášení do Klientské zóny Jenda je bezpečné pouze přes oficiální web nebo mobilní aplikaci.
Ochrana osobních údajů
Úřad práce ČR uvádí, že kontaktní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem informování o změnách v poskytovaných službách. Postup probíhá v souladu s platnou legislativou, zejména GDPR, a na základě plnění právních povinností a úkolů ve veřejném zájmu.