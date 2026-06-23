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Úřad práce rozesílá SMS o superdávce. Kde najdete rozhodnutí, zda máte nárok?

Jana Knížková
Dnes
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Mladá žena si drží brýle na čele a s údivem se dívá do mobilního telefonu
Autor: Depositphotos
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Úřad práce ČR začal rozesílat informační SMS zprávy, které klienty upozorňují, že rozhodnutí o jejich dávce je již k dispozici. Cílem je usnadnit přístup k důležitým informacím a zajistit, aby se lidé včas dozvěděli o změnách týkajících se jejich podpory.
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Lidé nyní dostávají od Úřadu práce ČR informační SMS, které je upozorňují na to, že rozhodnutí o jejich dávce je k dispozici v online Klientské zóně Jenda. Úřad tím přechází na rychlejší způsob předávání informací, které se týkají výplaty a změn dávek.

Lidé si mohou své rozhodnutí zobrazit v Klientské zóně Jenda, a to po přihlášení do svého online účtu. Právě zde jsou dostupné veškeré důležité dokumenty související s dávkou.

Pokud klient nemá možnost využít internet nebo se do systému nepřihlásí, může navštívit kterékoliv kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Zaměstnanci zde poskytnou potřebné informace a pomohou s vysvětlením rozhodnutí i dalším postupem.

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Proč je důležité kontrolovat rozhodnutí včas

Úřad práce doporučuje, aby si lidé rozhodnutí zkontrolovali co nejdříve. Získají tak dostatek času případně reagovat na změny výše podpory nebo na další navazující kroky.

Pozor na bezpečnost

Součástí komunikace je také upozornění na bezpečnost. SMS od Úřadu práce ČR neobsahují žádné odkazy a nikdy nevyzývají k jejich otevírání ani k zadávání osobních údajů. Přihlášení do Klientské zóny Jenda je bezpečné pouze přes oficiální web nebo mobilní aplikaci.

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Ochrana osobních údajů

Úřad práce ČR uvádí, že kontaktní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem informování o změnách v poskytovaných službách. Postup probíhá v souladu s platnou legislativou, zejména GDPR, a na základě plnění právních povinností a úkolů ve veřejném zájmu.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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