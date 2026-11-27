Pokud zaměstnavatel udělá v hlášení nějakou méně závažnou chybu, takže formulář systémem projde a podání je účinné, bude moci nově dostat pokutu až do výše 50 tisíc korun. Sankce bude hrozit v případě, že zaměstnavatel do 8 dnů nezareaguje na výzvu úřadu k nápravě chyby.
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Jaké jsou nyní sankce u JMHZ
V listopadu skončila benevolence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a úřad začal u JMHZ postupovat standardně podle zákona o JMHZ, včetně formálních výzev a sankcí tam, kde ani po poskytnutí dodatečné lhůty nedošlo k nápravě. Podle zákona o JMHZ může nyní zaměstnavatel, který neoznámí změny v evidenci zaměstnavatelů či zaměstnanců, nebo který nenahlásí nenastoupení zaměstnance nebo nedoplní údaje po částečném přihlášení, dostat pokutu až do výše 20 tisíc Kč.
Až 50 tisíc Kč může zaplatit zaměstnavatel, když například neodhlásí ve stanovené lhůtě svého zaměstnance z evidence zaměstnanců. Pokutu až do výše 100 tisíc lze dostat za to, že se jakožto zaměstnavatel nepřihlásíte ve stanovené lhůtě do evidence zaměstnavatelů. V zákoně je rovněž stanovená sankce, která může činit částku až ve výši násobku počtu zaměstnanců zaměstnavatele, kteří jsou evidováni v evidenci zaměstnanců v poslední den období, za které mělo být jednotné měsíční hlášení nebo opravné hlášení podáno, a částky 5000 Kč. Tuto pokutu lze udělit, pokud zaměstnavatel nepodá jednotné měsíční hlášení ve stanovené lhůtě.
Juchelka se Schillerovou chtějí novou pokutu
K těmto sankcím navíc brzy zřejmě přibude další. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou předložili pozměňovací návrh k novele zákoníku práce, který zavádí u JHMZ novou sankci ve výši až 50 tisíc Kč. Tu bude moci dostat podnikatel, který v JMHZ udělá méně závažnou chybu (takže hlášení projde jako účinné) a tuto chybu ve lhůtě 8 dnů od doručení výzvy ČSSZ nenapraví prostřednictvím nového JMHZ.
Zákon o JMHZ rozlišuje z hlediska jejich následků vady, které brání zpracování podání a způsobují jeho neúčinnost, a vady, které zpracování podání nebrání a nezpůsobují jeho neúčinnost. Pro druhou uvedenou skupinu vad zákon o JMHZ neupravuje postup jejich odstraňování v rámci stávajících procesů podle § 12 a § 13. Skutečnost, že taková vada nebrání zpracování podání a nezpůsobuje jeho neúčinnost, však neznamená, že je z hlediska účelu jednotného měsíčního hlášení a navazujících procesů na straně uživatelů údajů bezvýznamná, píše se ve zdůvodnění návrhu s tím, že méně závažná vada může spočívat v tom, že zaměstnavatel nesdělí údaj, který je podle právních předpisů povinen prostřednictvím jednotného měsíčního hlášení sdělit, nebo jej sdělí nesprávně.
Pokud návrh projde, měl by nabýt účinnosti na začátku roku 2027.