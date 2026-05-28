Úřady začínají rozesílat výzvy. Týkají se nového hlášení zaměstnavatelů

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Tisíce zaměstnavatelů mohou v nejbližších dnech obdržet zprávu od úřadů. Ministerstvo práce a sociálních věcí začíná rozesílat výzvy těm, kteří dosud nesplnili povinnost podat Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) za duben.

První ostré období fungování systému JMHZ přineslo miliony zpracovaných formulářů a zároveň ukázalo, že část zaměstnavatelů svou novou povinnost zatím nesplnila. 

Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bylo doposud přijato téměř 85 procent očekávaných hlášení za duben. Na zbývající firmy nyní míří informativní výzvy. Nejedná se o pokuty ani sankce. Cílem je upozornit na chybějící podání a umožnit jeho doplnění.

Kdo může výzvu očekávat

V první vlně budou osloveni především zaměstnavatelé, u kterých systém nezaznamenal ani pokus o podání hlášení. Úřady chtějí upozornit na nesplněnou zákonnou povinnost a dát firmám prostor k nápravě.

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka v této souvislosti uvedl: Cílem není sankcionovat zaměstnavatele, ale dosáhnout toho, aby byly údaje doplněny a systém fungoval správně.

Výzva slouží především jako upozornění, že za dané období nebylo evidováno splnění povinnosti. Firmy mají i po uplynutí řádného termínu možnost chybějící údaje doplnit.

Zvládl systém rekordní nápor?

Největší zatěžkávací zkouška přišla 20. května, tedy v poslední den termínu pro podání hlášení za duben. Právě během tohoto dne systém zpracoval rekordních 2,2 milionu formulářů.

Podle ministerstva zůstal i při mimořádném zatížení plně funkční a stabilní. Požadavky zaměstnavatelů z celé republiky odbavoval bez zásadních problémů. 

Zkušenosti z praxe jsou ale mnohdy zcela odlišné. Zaměstnavatelé a účetní si naopak stěžoval, že se musí potýkat s problémy. 

Jak jsme již na serveru Podnikatel.cz informovali, sociální sítě se plní příspěvky, které popisují zkušenosti. Mluví většinou o desítkách hodin strávených u počítače, často i po večerech nebo o víkendech. Někteří popisují situace, kdy systém neumožňuje nahrát data z účetních programů nebo hlášení opakovaně vrací bez jasného vysvětlení chyby.

O celé řadě reálných negativních zkušeností píše také sesterský server Lupa.cz. 

Zpracování dat stále pokračuje

Podání formuláře ještě automaticky neznamená, že jsou všechna data definitivně zpracována. V systému se stále nachází velké množství přijatých hlášení, která procházejí kontrolami a interními procesy. To se týká zejména větších zaměstnavatelů, jejichž datové soubory bývají výrazně rozsáhlejší a složitější.

Ministerstvo uvádí, že kompletně a finálně je zatím zpracováno více než 62 procent zaměstnavatelů.

Zaměstnavatelé mají možnost chybu napravit

Úřady proto vyzývají firmy, které hlášení za duben dosud nepodaly, aby tak učinily co nejdříve.

Pro zaměstnavatele jsou nadále k dispozici metodické pokyny, specializovaný web JMHZ i informační materiály České správy sociálního zabezpečení.

Právě následující dny tak mohou být pro řadu firem ve znamení kontroly datových schránek a případného doplnění chybějících hlášení.

