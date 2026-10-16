Úroky rostou, ministerstvo financí ale i tak slaví. A ještě si pomáhá falešným grafem

A aby ministerstvo ukázalo, jak výborně se máme, přikrášlilo si graf, který srovnání s Německem ukazuje. A to takovým způsobem, že vás to udeří do očí na první pohled.
Stáhli jsme Německo, chlubí se ministerstvo
Ministerstvo financí se rozhodlo na sociálních sítích „prodat“, že to vlastně s českým zadlužováním a vysokými deficity není špatné a že i když se úroky z dluhopisů zvyšují, v Německu je narůst ještě vyšší. Už jen samotná argumentace tím, že někde jinde je trend ještě horší, vyvolává úsměv. Způsob, jakým to ale navíc tuzemské ministerstvo financí prezentuje, překonává ty nejvyšší laťky bizarního humoru.
Česko se přibližuje Německu. Rozdíl mezi českými a německými úroky u pětiletých státních dluhopisů jsme za 12 měsíců stáhli o 20 %. Jsme tak blíž podmínkám, za kterých si půjčuje Německo. To je pravda o zdražování dluhu, napsalo ministerstvo na sociální síti X. Kdyby úroky u obou zemí (nebo aspoň u Česka) klesaly, dala by se snad taková argumentace pochopit, ale vzhledem k tomu, že úroky u obou zemí vzrostly, prezentovat jako svůj úspěch to, že Němcům vzrostly úroky více, je absurdní.
Česko se přibližuje Německu. Rozdíl mezi 🇨🇿 a 🇩🇪 úroky u pětiletých státních dluhopisů jsme za 12 měsíců stáhli o 20 %. Jsme tak blíž podmínkám, za kterých si půjčuje Německo. To je pravda o zdražování dluhu 👇🏻 https://t.co/nYrCVVmjPh— Ministerstvo financí ČR (@MinFinCZ) October 14, 2026
Ministerstvo „cinknulo“ graf
Ale jednoznačně největší „cože moment“ předvedlo ministerstvo u doplňující infografiky. Na první dobrou totiž nesedí velikost sloupců s prezentovanými hodnotami. Aby ministerstvo vizuálně prodalo, jak se Němce podařilo stáhnout, „cinknulo“ sloupec u Německa a úroků v říjnu 2025. Takto vypadá srovnání prezentovaných hodnot a výšek všech sloupců:
- Česko (3. 10. 2025) – 3,98 %: 763 px
- Německo (3. 10. 2025) – 2,30 %: 334 px
- Česko (6. 10. 2026) – 4,59 %: 881 px
- Německo (6. 10. 2026) – 3,25 %: 624 px
Pokud porovnáme 3 ze 4 sloupců, zjistíme, že tvoří lineární měřítko od nuly s poměrem přibližně 191,8 pixelu na 1 procentní bod. Problém je u modrého sloupce Německa vlevo, který je výrazně nižší, než by měl dle hodnoty 2,30 % být. Správná výška sloupce by měla být 441 px. Ve skutečnosti má sloupec u Německa jen 334 px a je tedy o 107 pixelů (cca o 24 %) nižší.
Ale klidně na tuto manipulaci přistupme a spojme ji s textem ministerstva. V takovém případě totiž vychází, že jsme sice Německo stáhli za rok o 20 %, ale 24 % jsme si přidali falešným grafem, takže jsme 4 % v mínusu. Ano, je to samozřejmě nesmysl, ale taková logika na ministerstvu financí nyní frčí, ne?