Úspornější mrazáky, čidla i fotovoltaika: Víme, jak supermarkety šetří energiemi

Náklady rostou i supermarketům

Jiří Mareček, ředitele komunikace obchodů Albert, říká, že v současnosti čelí bezprecedentnímu nárůstu nákladů, ať už se jedná o nákup zboží, energie, osobní náklady či náklady na služby. Zároveň vnímáme, že nízká cena a výhodný nákup je pro zákazníka v současnosti zásadní. Proto držíme dostupnost potravin a hledáme úspory ve vlastním provozu, abychom nepromítali do koncových cen naše vlastní rostoucí náklady, které se zvyšují stejně jako náklady na straně dodavatelů, zdůrazňuje na úvod.

Podle Lukáše Němčíka, ředitele rozvoje na marketingu sítě COOP jsou dopady zvyšování cen energií značné. Smlouvy s dodavateli uzavírají jejich jednotlivá družstva a často se vážou na jednotlivé obchody, takže nelze odpovědět jednotně, ale v některých případech ví, že hrozil růst cen o stovky procent. Nyní však analyzujeme, jaký dopad bude mít na náklady aktuálně připravované zastropování cen energií. Faktem nicméně je, že dopady jsou značné zejména na menší prodejny v obcích, kterých jsem již několik desítek museli uzavřít a vládní zásah přišel proto z našeho pohledu pozdě, dodává.

Tomáš Kubík, manažer komunikace a tiskový mluvčí Penny Marketu, serveru Podnikatel.cz potvrdil, že v letošním roce prozatím výraznější nárůsty energie řešit nemuseli, jelikož energie nakupují dopředu. Nárůst nákladů však očekávají v příštím roce, a to jak u elektřiny, tak zejména u plynu. Stejně jako nyní, tak i v příštím roce budeme dělat maximum pro to, aby se případný nárůst našich nákladů dotknul zákazníka co nejméně a dostali u nás kvalitní produkty za ty nejvýhodnější ceny na trhu tak, jak jsou zvyklí, doplňuje.

Energii šetří modernizace prodejen

Společnost Kaufland celoročně a kontinuálně hledá možnosti energetických úspor. Jak popsala Renata Maierl, zodpovědná za firemní komunikaci Kauflandu, na všech nových a zmodernizovaných prodejnách využívají pro vytápění zbytkové (odpadní) teplo z chladicího zařízení a tepelná čerpadla. Na prodejní plochu instalují účinné a úsporné LED osvětlení. Také kontinuálně plánujeme investice do ekologických a energetických zdrojů. Příkladem může být, že od ledna 2022 využíváme výhradně elektrickou energii z obnovitelných zdrojů, doplnila. V nových prodejnách řetězce Albert instalují elektronické cenovky a kompletně nové vybavení jako například chladicí nábytek, který je osazen teplotními čidly. Ta pomáhají jak hlídat teplotu a šetřit energii, tak snižovat uhlíkovou stopu. Supermarket uvádí, že konkrétně v královehradecké prodejně díky všem inovacím a novému vybavení ušetří více než třetinu energií.

Nová prodejna PENNY v Kolíně je vybavená unikátní ekologickou technologií pro chlazení, vytápění i klimatizaci, kterou tento supermarket instaloval jako první v České republice a jeden z prvních v Evropě. Díky tomu prodejna ušetří více než 20 % energií a výrazně pomáhá chránit životní prostředí. Jedná se o unikátní technologií přírodního chladiva. V kombinaci s řadou dalších technologií, například solárními panely, využití LED světel, tepelnými čerpadly tam, kde je to možné, dosahujeme snížení energetické náročnosti našich prodejen prakticky o polovinu oproti starším prodejnám, popisuje Václav Šíma, vedoucí stavebního oddělení PENNY.

Řetězec COOP otevřel v Českém Krumlově další automatickou prodejnu a v rámci částečné rekonstrukce byly také instalovány technologie snižující energetickou náročnost. V tiskové zprávě uvádí, že je například částečně vytápěna díky systému rekuperace teplem z kompresorů a v prodejně jsou též instalovány úsporné chladicí vitríny. Také v Tescu v rámci modernizace prodejen přinášejí kromě většího komfortu při nakupování také nové technologie zefektivňující provoz, a to například v podobě úspornějších chladicích jednotek. Podle Lukáše Němčíka určitě není cesta podnikat jakékoliv kroky, které by se negativně dotkly zákaznického komfortu. Naopak cestu vidí ve větších úsporách a konkrétně například postupně zateplují a instalují moderních chladící techniku.





V prodejnách se mění nejen osvětlení

Environmentální management patří mezi dlouhodobé priority společnosti Lidl a efektivita provozních procesů je úzce spojena s ohleduplností k životnímu prostředí. Aktuálně v souvislosti se šetřením energií plánují zrealizovat několik projektů. Podle tiskového mluvčího Tomáše Mylera se v prvé řadě jedná o zavedení úspornějšího provozu osvětlení po skončení otevírací doby. Společnost plánuje optimalizovat režim osvětlení mimo otevírací dobu prodejen, a to konkrétně osvětlení na parkovišti, reklamní osvětlení, kde dosud svítili do odchodu posledního zaměstnance, a nově plánují svítit pouze 15 minut po zavření prodejny. V prodejnách po otevírací době používáme tzv. 1/3 osvětlení, což je dostatečné osvětlení pro činnosti vykonávané po zavření prodejny. Aktuálně probíhá v některých prodejnách noční vybalování. Cílem je zajistit minimální dostatečnou intenzitu osvětlení během této činnosti a neplýtvat tak zbytečně energií, upřesňuje a dále dodává, že mají v plánu ještě test osazení prosklených dveří na chladicí nábytek.

Podobně v Penny Marketu se energetickým úsporám a šetrnému přístupu k životnímu prostředí na jejich prodejnách věnují dlouhodobě. V posledních několika letech prochází celá jejich prodejní síť nejrozsáhlejší modernizací v historii firmy a každý rok přestavují okolo 70 prodejen a v letošním roce plánují modernizaci celé sítě dokončit. Tomáš Kubík prozradil, že v rámci každé přestavby prodejny kompletně vymění osvětlení, chladicí technologie, obklady, regály a vytvoří zcela nové prostředí pro zákazníky, aby se cítili příjemněji, a současně to znamená významné ekologické úspory energií. Na všech modernizovaných prodejnách máme instalováno LED osvětlení, kdy máme navržena unikátní světla jen pro naše prodejny. Využíváme také úspornější a modernější chladicí a mrazicí technologie, doplnil. V Kauflandu na chladicí nábytek instalují dveře, aby předešli tepelným ztrátám. Provoz naší vzduchotechniky se řídí závislostí koncentrace CO2 na prodejní ploše a poměru mezi vnitřní a venkovní teplotou. Díky moderním technologiím nedochází k úniku tepla a zároveň je vždy garantovaná kvalita vzduchu, vysvětluje Renata Maierl.

Připomeňte si inovace supermarketů

Pomáhají i solární panely

Lukáš Němčík pro Deník.cz sdělil, že investují do fotovoltaiky. Za poslední dobu jsme touto technologií osadili více než sto našich prodejen a jsme schopni si vyrobit až čtyřicet procent naší spotřeby, upřesnil s tím, že ke konci roku by jich měli mít kolem 260 a budou tedy umístěny na více než 10 % jejich obchodů.Tomáš Myler uvádí, že v Lidlu počítají s rozšířením fotovoltaických systémů o logistické centrum v Buštěhradě o výkonu 1MWp a desítky dalších prodejen každá o výkonu 150kWp.