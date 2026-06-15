Uvádění daňového zvýhodnění v měsíčním hlášení zaměstnavatele

Jejich správné uvedení potrápilo některé zaměstnavatele, přestože nešlo o legislativní změnu. Obdobně se tyto osoby uváděly již v Prohlášení poplatníka. Následně mohou znejistět také při vykazování daňového zvýhodnění uplatněného až při ročním zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění.
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Daňové zvýhodnění na děti ve společně hospodařící domácnosti
Nejprve k obecným podmínkám uplatnění daňového zvýhodnění. Uplatňuje se buď formou slevy na dani, daňového bonusu, nebo kombinací slevy a bonusu. Slevu na dani je možné poskytnout pouze do výše sražené zálohy. V případě, kdy je výše sražené zálohy nižší než výše měsíčního daňového zvýhodnění, vyplatí zaměstnavatel poplatníkovi daňový bonus. To ovšem za podmínky, že měsíční úhrn jeho příjmů dosáhne alespoň částky poloviny minimální mzdy, tj. aktuálně 11 200 Kč (měsíčně musí vypočtený bonus činit alespoň 50 Kč; jeho maximum stanoveno není).
Vyživovaným dítětem (dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit) žijícím s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, je:
a) nezletilé dítě,
b) zletilé dítě, kterému není přiznán invalidní důchod třetího stupně, a soustavně se připravuje na budoucí povolání (prokazuje se potvrzením školy, že se jedná o soustavnou přípravu na budoucí povolání v daném školním roce), nebo dítě do dovršení 26 let, které se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno vykonávat samostatnou výdělečnou činnost (uplatní se na základě potvrzení správce daně).
Poplatník prokáže nárok na daňové zvýhodnění potvrzením, zda a v jaké výši uplatňuje daňové zvýhodnění (na jedno dítě „1“ nebo ve výši náležející na druhé dítě „2“ nebo třetí a každé další vyživované dítě „3“) v rámci téže společně hospodařící domácnosti i jiná osoba, případně také dohodou rodičů při střídavé péči o dítě nebo pokud neuplatňuje „N“. Potvrzení vydá zaměstnavatel (při každé změně je třeba předložit potvrzení nové), v případě osob bez příjmů a podnikatelů se doloží čestným prohlášením. Jestliže jde o dítě, jemuž je přiznán status ZTP/P, zvyšuje se nárok na daňové zvýhodnění na dvojnásobek. Přitom maximální výše daňového bonusu zůstává zachována. Jestliže poplatník vyživuje ve společně hospodařící domácnosti více dětí, je možné posuzovat pouze děti, na které poplatníkovi daňové zvýhodnění náleží. Např. ve společně hospodařící domácnosti druha a družky, kde jsou i děti z předchozích vztahů, je třeba dohromady posoudit pouze děti společné a následně děti předchozích vztahů z pohledu každého poplatníka zvlášť.
Nárok na uplatnění odpočtu začíná (poskytne se ve výši 1/12 již za tento měsíc):
- v měsíci, kdy se dítě narodilo, jestliže bylo do 30 dnů po narození doplněno do prohlášení
- v měsíci, kdy začne soustavná příprava zletilého dítěte na budoucí povolání
- v měsíci, kdy bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů.
Právě uvádění či neuvádění druhé osoby ve společně hospodařící domácnosti v rámci jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele bylo pro některé zaměstnavatele matoucí. V popisu atributu k daňovému zvýhodnění ve Všeobecných zásadách k vyplnění měsíčního hlášení zaměstnavatele se přitom píše: Do příslušného pole se uvede, pokud v rámci téže společně hospodařící domácnosti vyživuje tytéž děti vyživované poplatníkem i jiná osoba (ano/ne). Jedná se o osobu, kterou poplatník uvádí také v prohlášení poplatníka k dani podle § 38k odst. 4 zákona o daních z příjmů (na straně 2 první tabulka). Jestliže tedy vyživuje tytéž děti ve společné domácnosti i jiná osoba, uvede se její jméno a příjmení, datum narození, a rodné číslo.
Daňové zvýhodnění u rozvedených rodičů a údaje pro JMHZ
Zde je rozhodující slovní spojení „společně hospodařící domácnost“. U zaměstnance, který uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě a dítě vyživuje ve své společně hospodařící domácnosti, se v rámci jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ) uvedou údaje o další vyživující osobě pouze tehdy, pokud tato osoba dítě vyživuje ve stejné společně hospodařící domácnosti. Rodič, nežijící ve společné hospodařící domácnosti, se neuvádí ani do Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ani do měsíčního hlášení.
Daňové zvýhodnění uplatněné až v rámci ročního zúčtování
Otázkou je, jak uvádět v rámci měsíčního hlášení daňové zvýhodnění, pokud si jej rodič uplatní až při ročním zúčtování daní. Uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě nikoli v průběhu zdaňovacího období (tj. v jednotlivých měsících), ale až zpětně v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, zaměstnavatel v jednotlivých měsících v měsíčním hlášení nevykazuje. Vykáže se až v rámci údajů souvisejících s provedeným ročním zúčtováním záloh a daňového zvýhodnění za příslušné zdaňovací období. V průběhu roku tedy tyto údaje v měsíčním hlášení uvedeny nejsou, protože daňové zvýhodnění nebylo v jednotlivých měsících zaměstnancem uplatňováno.
Tyto děti pak budou v průběhu roku vykazovány s kódem „N“, tj. jako děti, na které zaměstnanec v daném měsíci daňové zvýhodnění neuplatňuje. Jak na svých webových stránkách potvrzuje i Finanční správa ČR, odpovídá tento postup i konstrukci tiskopisu Prohlášení poplatníka, v němž se uvádějí všechny vyživované děti žijící ve společně hospodařící domácnosti, přičemž děti, na které není daňové zvýhodnění uplatněno, se označují kódem „N“.