Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci  »  Už jste požádali o roční zúčtování za rok 2025? Lhůta se kvapem blíží

Už jste požádali o roční zúčtování za rok 2025? Lhůta se kvapem blíží

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Muž, který drží před obličejem hodiny.
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek.
Zaměstnanci mají poslední dva týdny na to, aby požádali svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2025.

Lhůta pro požádání o roční zúčtování daně vyprší zaměstnancům v pondělí 16. února. Pozor na to, že roční zúčtování nedělají zaměstnavatelé automaticky. 

Co se dozvíte v článku
  1. Poslední den na žádost o roční zúčtování
  2. Formulář žádosti o roční zúčtování
  3. Dokdy musí zaměstnavatelé zúčtování provést?

Poslední den na žádost o roční zúčtování

Pondělí 16. února je posledním dnem, kdy mohou zaměstnanci požádat o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2025. Ve stejném termínu musí poplatníci předložit i předepsané doklady pro uplatnění nezdanitelných částí základu daně a slev na dani a také, pokud měli ve zdaňovacím období postupně příjmy od více plátců daně, předložit poslednímu plátci daně potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti od předchozích plátců.

Požádat o roční zúčtování se vyplatí především v případech, kdy zaměstnanec neměl zdanitelné příjmy po celé zdaňovací období (např. rodičovská dovolená, evidence u úřadu práce, dlouhodobá dočasná pracovní neschopnost atd.) a nevyužil tak plně daňové slevy za zdaňovací období 2025.

Formulář žádosti o roční zúčtování

Pro žádost o roční zúčtování slouží tiskopis (MFin 25 5457/B vzor č. 4). Tiskopis je členěn na nezdanitelné části a slevy na dani. Toto členění koresponduje s tiskopisem MFin 25 5460/1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2025 vzor č. 29.

Dokdy musí zaměstnavatelé zúčtování provést?

V souvislosti s ročním zúčtováním mají řadu povinností i zaměstnavatelé. Například nejpozději do konce března musí provést výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2025 a případný přeplatek na dani nebo doplatek daňového bonusu zúčtovat nejpozději v březnové výplatě (fyzicky vyplaceno v měsíci dubnu).

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
