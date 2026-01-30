Už jste požádali o roční zúčtování za rok 2025? Lhůta se kvapem blíží

Lhůta pro požádání o roční zúčtování daně vyprší zaměstnancům v pondělí 16. února. Pozor na to, že roční zúčtování nedělají zaměstnavatelé automaticky.
Co se dozvíte v článku
Poslední den na žádost o roční zúčtování
Pondělí 16. února je posledním dnem, kdy mohou zaměstnanci požádat o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2025. Ve stejném termínu musí poplatníci předložit i předepsané doklady pro uplatnění nezdanitelných částí základu daně a slev na dani a také, pokud měli ve zdaňovacím období postupně příjmy od více plátců daně, předložit poslednímu plátci daně potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti od předchozích plátců.
Požádat o roční zúčtování se vyplatí především v případech, kdy zaměstnanec neměl zdanitelné příjmy po celé zdaňovací období (např. rodičovská dovolená, evidence u úřadu práce, dlouhodobá dočasná pracovní neschopnost atd.) a nevyužil tak plně daňové slevy za zdaňovací období 2025.
Formulář žádosti o roční zúčtování
Pro žádost o roční zúčtování slouží tiskopis (MFin 25 5457/B vzor č. 4). Tiskopis je členěn na nezdanitelné části a slevy na dani. Toto členění koresponduje s tiskopisem MFin 25 5460/1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2025 vzor č. 29.
Dokdy musí zaměstnavatelé zúčtování provést?
V souvislosti s ročním zúčtováním mají řadu povinností i zaměstnavatelé. Například nejpozději do konce března musí provést výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2025 a případný přeplatek na dani nebo doplatek daňového bonusu zúčtovat nejpozději v březnové výplatě (fyzicky vyplaceno v měsíci dubnu).
Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně
Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.