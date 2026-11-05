Už se můžete registrovat k EET 2.0. Čtěte návod, co vše a jak musíte udělat

Vše se dělá v rámci online finančního úřadu a Daňové informační schránky plus (DIS+). Máme návod, jak se k evidenci přihlásit a co všechno musíte udělat.
Co se dozvíte v článku
Podnikatelé se již mohou hlásit k EET
EET 2.0 sice odstartuje až v lednu 2027, podnikatelé se ale již od začátku letošního listopadu mohou k evidování tržeb přihlásit prostřednictvím vaší Daňové informační schránky plus (DIS+). Aplikace DIS+ je součástí portálu MOJE daně.
Naším cílem je, aby podnikatelé měli dostatek času se na EET 2.0 připravit a věděli, jaké kroky mají udělat. Zprovoznění EET 2.0 na portálu MOJE daně jim umožní provést potřebné úkony v DIS+, zejména oznámit údaje o evidenčních jednotkách a získat pokladní certifikát. K dispozici mají praktické návody na webu eet.gov.cz i možnost zeptat se odborníků na seminářích v regionech nebo na informační lince finanční správy, komentovala ministryně financí Alena Schillerová s tím, že podnikatelům a živnostníkům jsou právě rozesílány prostřednictvím datových schránek podrobné informace o možnosti přihlášení k evidenci tržeb a dalších krocích přípravy na EET 2.0.
Jak se k EET přihlásit
Po zobrazení úvodní stránky MOJE daně klikněte na dlaždici Online finanční úřad a přihlaste se prostřednictvím identity občana (bankovní identita, eObčanka apod.), přihlašovacích údajů do datové schránky nebo přístupových údajů přidělených finanční správou. Po vstupu do DIS+ se k EET přihlásíte jednoduše stiskem příslušného tlačítka.
Abyste se k EET mohli přihlásit, musíte mít DIS+ aktivovanou. Pokud ji aktivovanou nemáte, učiníte tak následujícím způsobem. Otevřete si portál MOJE daně a klikněte na dlaždici Online finanční úřad. Následně se přihlaste prostřednictvím identity občana (bankovní identita, eObčanka apod.), přihlašovacích údajů do datové schránky nebo přístupových údajů přidělených finanční správou. Po zobrazení vaší osobní DIS+ klikněte na tlačítko Aktivovat – nejpozději do 48 hodin budete mít vaši DIS+ zpřístupněnou.
Jak zadat evidenční jednotky
Po přihlášení k EET 2.0 musíte zadat alespoň jednu evidenční jednotku (například OSVČ bez kamenné provozovny uvede jako jednotku sám sebe). Pojem „evidenční jednotka“ vymezuje místo, kde dochází k prodeji zboží nebo poskytování služeb.
Evidenční jednotkou je:
- Provozovna podle živnostenského zákona nebo její obdoba v případě podnikatelské činnosti, která není živností. Jedná se nejen o provozovny kamenné, ale také například mobilní provozovny – přenosné stánky, ve kterých dochází k přijímání evidovaných tržeb.
- Internetová stránka, část internetové stránky nebo aplikace, které umožňují přístup ke zboží nebo službám.
- Dopravní prostředek využívaný k dodávání zboží nebo poskytování služeb.
- Samotný poplatník v rozsahu, ve kterém vykonává podnikatelskou činnost mimo výše uvedené evidenční jednotky. To se týká například řemeslníků, kteří vykonávají práci u zákazníků, či třeba taxikářů. V těchto případech bude místo evidenční jednotky totožné se sídlem poplatníka.
Informace musíte nahlásit o všech svých evidenčních jednotkách, prostřednictvím kterých přijímáte tržby. Tuto povinnost máte, pokud alespoň v jedné z nich uskutečňujete evidované tržby. Pozor tedy na to, že úřadům musíte nahlásit i provozovny, ve kterých přijímáte neevidované tržby. Toto je důležité hlavně pro e-shopy, které mají zároveň kamennou prodejnu. Hlásit naopak není třeba sklady či výrobny.
Jednotky zadáte skrze tlačítko Správa evidenčních jednotek a následný klik na tlačítko Nová evidenční jednotka. Poté musíte druh evidenční jednotky (výběrem ze seznamu blíže určíte, zda se jedná o stálou provozovnu, mobilní provozovnu, automat, internetovou stránku nebo dopravní prostředek) a převažující podnikatelskou činnost, kterou prostřednictvím této evidenční jednotky vykonáváte. Poté můžete doplnit upřesnění činnosti a název této jednotky. O kolonku níže pak vyberete, zda se v dané jednotce uskutečňují evidované tržby a také, zda v ní přijímáte platby svým jménem na účet jiného poplatníka ( například komisní prodej). Jako poslední vyplníte adresu jednotky. V posledním kroku zkontrolujete vyplněné údaje a kliknete na Dokončit a přidat.
Pokud máte větší množství evidenčních jednotek, můžete využít funkce hromadného importu.
Každé evidenční jednotce automaticky přidělí systém finanční správy identifikační číslo (jedinečné číslo v rámci jednoho poplatníka). Toto identifikační číslo je jedním z údajů o evidované tržbě zasílaných pokladním zařízením do systému EET 2.0.
Jak vygenerovat certifikát
Po zaevidování jednotek je nutné si nechat vygenerovat pokladní certifikát a ten nainstalovat do svého pokladního zařízení. Certifikát pro evidenci tržeb slouží k podepsání datových zpráv s údaji o evidované tržbě a k jejich zabezpečení. Můžete si nechat vygenerovat jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo klidně pro každé pokladní zařízení vlastní certifikát.
Na úvodní stránce EET klikněte na tlačítko Pokladní certifikáty a následně na tlačítko Vytvořit nový certifikát. Poté můžete uvést svůj e-mail pro upozornění na blížící se konec platnosti certifikátu a také název certifikátu, například Pokladna 1. Následně potvrdíte jeho vytvoření tlačítkem Vytvořit certifikát. Vygenerovaný certifikát si stáhnete do svého zařízení a uložte si heslo, které vám systém zobrazí.
Oproti první EET počítá systém EET 2.0 s možností automatického vydání nového pokladního certifikátu ještě před vypršením platnosti stávajícího pokladního certifikátu poplatníka. Pokud tedy pokladní zařízení podporuje automatické vydání pokladního certifikátu, bude možné žádat o druhý a další pokladní certifikát automaticky.
Videonávod, jak na EET 2.0
Co nastavit v pokladním zařízení
Pokud se vás EET 2.0 týká, musíte si samozřejmě pořídit také pokladní zařízení či aplikaci, skrze které budete evidovat. Pokud jste OSVČ s maximálně dvěma evidenčními jednotkami, budete moct využít aplikaci zdarma od finanční správy. K dispozici by měla být od prosince. V takovém případě vám bude k evidenci stačit mobil, tablet či počítač a internet. Jestliže už máte pokladní zařízení z předchozí evidence tržeb, ověřte si u dodavatele, že bude podporovat EET 2.0.
Jakmile si pokladní zařízení nebo aplikace pořídíte, nahrajte do něj (do ní) vygenerovaný certifikát, zadejte uložené heslo nebo požádejte o jeho instalaci dodavatele pokladního systému. Nezapomeňte na pokladně ještě nastavit dobu odezvy, která představuje čas mezi pokusem pokladního zařízení o odeslání údajů o evidované tržbě a přijetím potvrzení ze systému finanční správy. Její délku si podnikatel nastavuje podle kvality internetového připojení a charakteru své činnosti. Minimální doba odezvy je 2 sekundy.
V lednu nebude finanční správa plnění povinností vymáhat
Od 1. ledna pak odstartuje pilotní provoz EET 2.0, kdy budete mít možnost vše v praxi vyzkoušet a případně doladit. Ministerstvo financí slibuje, že finanční správa nebude plnění povinností spojených s EET v lednu vymáhat. Od února se ovšem již pojede naostro.