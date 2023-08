V byznysu myslí na děti i rodiče. Jaké byly začátky jejich podnikání?

Poměrně často se stává, že mateřství změní u žen, ale mnohdy i u mužů, jejich návyky nebo přesvědčení a pustí se tak do něčeho nového. Často to bývá podnikání, které se navíc zaměřuje právě na děti.

Má vlastní značku i e-shop s hračkami

Mezi podnikající mámy patří i Hana Šormová, která začínala jako blogerka. Od tohoto typu psaní se dostala k dětským knihám a poté k vlastní značce hraček Tuláčkův svět. O něco později pak s partnerem spustila e-shop Takaro, který má také kamennou prodejnu. Impuls k založení vlastní značky Tuláčkův svět přišel, když byla Hana Šormová s partnerem na Novém Zélandě. Ten je učaroval. Rozhodli se, že jednou chtějí být velká rodina a mít společné podnikání. Zaměřit se na hračky pro ně bylo logické. Myslíme si, že u dětí je dobré rozvíjet kritické myšlení a čtenářskou gramotnost obecně. Umět si vyhledávat informace, být kreativní, mít fantazii. A přesně to je Tuláčkův svět. Protože oba rádi cestujeme, celý Tuláčkův svět je propojený hrdiny – lvíčkem a holčičkou, kteří spolu cestují po světě, vysvětluje Hana Šormová.

Dnes Hanka pod svou značkou nabízí několik knih a magnetické sady: Evropa a Česká republika, ke kterým přibyly další doplňky, jako jsou například další sady magnetek. Dalším produktem je například KVIZ, tedy krabice vědomostí, zábavy, jehož hlavní součástí je magnetická folie o docela velkých rozměrech, ke které jsou sady magnetek, například zvířata, evropské stavby nebo evropské zajímavosti. Dítě si je může poskládat buď podle vlaječky, kam patří, nebo podle fantazie. V nabídce Takaro jsou pak například retro hračky známé z dětství, jako jsou hry Kloboučku, hop, blechy, Lovci pokladů nebo dřevěné kostky. Podle Hany Šormové mají lidé rádi kvalitní hračky a ty dřevěné vydrží celé generace. Dneska je však řada směrů, jako jsou různé waldorfské směry, Montessori principy a svobodné vzdělávání, doplnila.

Po mateřské už se do korporátu nevrátila

Šárka Richtrová ve firmě Viabel prodává designový dětský nábytek a zařizuje pokojíčky na míru. Když se jí narodil první syn, tušila, že se brzy vrátí do práce. Když však měla v náručí miminko, neuměla si představit, jak sedí v práci a není jako zaměstnankyně pánem svého času. Nabízelo se jí otevřít si vlastní lékárnu, ale cítila, že by to nebylo ono. Poté se dostala do kontaktu s majitelkou exkluzivní licence a franšízy česko-francouzského nábytku Vibel. I ona řešila životní změnu, přesun do Japonska, a to poté, co zhruba před tři čtvrtě rokem obchod v Praze otevřela. Svou práci chtěla někomu předat. Nejdřív mě vůbec nenapadlo, že bych to mohla být já. Ale když jsem viděla, o jaký dětský nábytek přesně jde, zamilovala jsem se. Přeskočila jiskra. Bylo to přesně to, co jsem chtěla dělat, říká Šárka.

Šárka Richtrová posléze své firmě dala přídomek „architekt pro děti“. To, co její klienti nejvíc oceňují, je totiž podle ní služba na klíč, kterou při zařizování pokoje dostanou a která se v čase opakuje. Jak tvrdí, od jiných dodavatelů dětského nábytku její koncept odlišuje nejen to, že navrhuje dětské pokoje na míru podle životního stylu dítěte i rodiny, ale hlavně filozofie, že má vybavení pokoje dítě rozvíjet. Jak děti rostou a jejich potřeby se mění, klienti se k nám vrací a my pokojíčky proměňujeme. Když rodina chce, zapojujeme se i tehdy, když má další dítě, stěhuje se atd. Prostě v různých situacích, které život přináší, popisuje s tím, že „jejich“ děti s nimi rostou od malička až do puberty.

Jejich podnikání pomáhá ostatním mámám

Lucie Bášová a Kristýna Cejnarová na mateřské chtěly zabavit i mysl, a proto založily projekt s názvem Mumdoo, který spojuje společnosti s profesionálkami starajícími se o děti. Většinu práce, kterou s Luckou děláme, děláme, když děti třeba spí, takže věříme v to, že můžeme zvládnout oboje, aniž bychom ochudily děti, říká Kristýna. Mojí dceři bylo asi tři čtvrtě roku, chlapečkům od Kristýny byl skoro rok, když jsme šly na procházku s kočárky a říkaly si, že bychom měly něco vymyslet. Opravdu to vzniklo náhodou a stála za tím akutní potřeba, vzpomíná Lucie.

Mumdoo spolupracuje s maminkami podle jejich časových možností. Podle toho, kdy mají čas, je napojíme na projekt, který tomu hodinově plus minus odpovídá. Ty firmy zase zároveň vědí, že maminky mají limitovaný čas na jejich projekty, v kterém samozřejmě ony zase zvládnou udělat to, co slíbily udělat, vysvětluje Kristýna Cejnarová. Lucie Bášová dodává, že nejčastěji se jedná o práci s textem, správu sociálních sítí nebo také o překlady a grafiku.

Začala na mateřské a dnes má v týmu maminky

Petra Dresslerová je zakladatelka vlastní módní značky Drexiss (dříve IceDress). Kamarádka ji vyhecovala, aby se naučila háčkovat a udělala jí čepici. Ona tak vzala háček, od manželovy maminky dostala staré příze a podle YouTube se to naučila. Tehdy začala prodávat přes Fler.cz. A to kulichy. Původně přitom vystudovala chemii a pracovala v laboratoři jako farmaceutická analytička. Ve větším se do podnikání pustila až v roce 2014, když byla těhotná. Byla jsem doma na rizikovém těhotenství. Byla to pro mě nuda a impuls nový projekt víc rozjet. Syn Tomáš se narodil těsně před Vánocemi, kdy jsem ještě rychle dodělávala poslední objednávky. Věděla jsem, že podnikání už sama nezvládnu a oslovila jsem švadleny, vzpomíná.

Do portfolia tak Petra s narozením dětí přidala tepláčky a další dětské oblečení, které testuje na svých dětech a dětech svých kolegyň. Samy zároveň oblečení pro dospělé také testují na sobě, ladí střihy, velikosti. S výrobou oblečení pomáhají i maminky na mateřské nebo ženy v důchodu. Paní v důchodu jsou pro nás k nezaplacení. Musela jsem se trochu naučit s nimi pracovat a komunikovat. Jsou ale úžasně spolehlivé, doplňuje Petra.