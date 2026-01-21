V daňových přiznáních je nutné vyplňovat nové NACE. Týká se to milionu subjektů

Od roku 2026 se zavedla nová revidovaná klasifikace NACE, která se týká více než milionu ekonomických subjektů. Pokud budete při vyplňování údajů o ekonomické činnosti v daňových přiznáních či v jiné komunikaci s finanční správou psát své NACE, je nutné ho uvádět výhradně podle nového číselníku.
Zavedla se nová verze NACE
V současnosti probíhá zavádění aktualizované verze NACE Rev. 2.1, která vstoupila v platnost 1. ledna 2025 na základě nařízení Evropské komise. Jako první se nová klasifikace projevila v Registru ekonomických subjektů (RES), který eviduje všechny podnikající fyzické osoby a právnické osoby.
Pro Český statistický úřad představuje hlavní zdroj informací pro přípravu statistických zjišťování v oblasti ekonomických statistik. Na základě údajů vedených v RES se sestavují výběrové soubory subjektů, které ČSÚ následně oslovuje a zasílá jim formuláře k vyplnění. Aby formuláře obdržely pouze subjekty, jichž se dané šetření týká, je nutné evidovat u nich v RES správné kódy činnosti podle klasifikace NACE. Pokud by tomu tak nebylo, ČSÚ by zbytečně obtěžoval podnikatele a firmy, které vybranou činnost nevykonávají, a naopak by mohl při šetření opomenout ty, které činnost vykonávají, ale v RES ji mají zatříděnou chybně, vysvětlil Český statistický úřad (ČSÚ) ve svém časopise Statistiky a my.
Změna se týká více než milionu subjektů
Změna kódu hlavní činnosti se podle ČSÚ týká více než 1,15 milionu ekonomických subjektů. Pro plynulejší přechod bude RES nicméně minimálně do konce roku 2028 evidovat obě zařazení, tedy novou i současnou klasifikaci NACE.
V přiznáních je nutné uvádět nové NACE
Přechod na novou klasifikaci NACE sice pro podnikatele neznamená žádné nové povinnosti vůči ČSÚ, svá podání pro finanční úřady však budou muset upravit.
V souvislosti s uvedenou změnou upozorňujeme uživatele, že při vyplňování údaje o ekonomické činnosti v daňových přiznáních i v jiné komunikaci s finanční správou je třeba uvádět již výhradně NACE podle nového (aktuálního) číselníku, a to i v případech, kdy se podání týká období před 1. 1. 2026, upozornila na svém webu finanční správa.
Jak své nové NACE zjistit
Od 15. ledna 2026 jsou pro všechny ekonomické subjekty k dispozici nové hodnoty NACE (označené jako NACE2025) ve veřejně dostupné internetové aplikaci RES, kde si mohou zjistit své zařazení.
Vzhledem k tomu, že ČSÚ bude zatřídění do nové NACE provádět bez speciálního šetření, může se stát, že přidělený kód NACE2025 nebude v některých případech odpovídat realitě. Pokud ekonomický subjekt zjistí, že jeho zatřídění není správné, může se prostřednictvím datové schránky nebo (v současnosti zatím ještě připravovaných) digitálních reklamačních služeb RES obrátit na ČSÚ se žádostí o změnu, doplnil ČSÚ.
Informace o novém NACE by měla přijít i do datové schránky
Už v půlce prosince navíc ČSÚ začal zasílat do datových schránek ekonomických subjektů výpisy o změně jejich údajů v RES.
Zasíláním výpisů o změnách údajů v RES nechceme pouze splnit požadavky vyplývající ze zákona o právu na digitální služby, ale také zlepšit celkovou informovanost ekonomických subjektů o údajích, které jsou o nich v tomto registru uvedeny, dodal Michal Čigáš, ředitel odboru statistických registrů ČSÚ.
Od 15. ledna dostávají informace o hodnotách nové i současné NACE rovněž uživatelé datových exportů.
Tato změna si vyžaduje, aby se uživatelé na novou strukturu datových exportů připravili a přizpůsobili jí své informační systémy, které data z RES čerpají. V této souvislosti ČSÚ připravil popisy nových datových struktur a více než 5000 dat pro jejich otestování, uzavřel ČSÚ.