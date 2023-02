V Polsku dají podnikatelé za neomezený tarif 500 korun. U nás se pod 900 nedostanete

V Německu se nabídka liší o stovky korun

V Německu patří mezi největší operátory stejní jako v České republice, tedy O2, Telekom a Vodafone. O2 nabízí podnikatelům na výběr ze sedmi tarifů v cenách v přepočtu od 428 Kč za neomezené volání a SMS a 3 gigabajty dat po 1283 korun za úplně neomezený tarif. Nabídka Vodafone začíná na 10 GB za 620 Kč a končí neomezeným tarifem za 1690 korun. Podobně je na tom i Telekom, kde jsou ceny od 838 do 1757 Kč. Pro srovnání tarif s 20 GB dat stojí 642 korun u O2 a 1058 Kč u Telekomu, Vodafone pak nabízí 25 GB za 834 korun.

Polské tarify jsou nejlevnější

Už jsme psali, že Polsko a Rakousko platí za služby operátorů ve srovnání s Českou republikou o mnoho méně. Tentokrát se jednalo o osobní tarify, ale pro ty podnikatelské to platí také. Navíc polský zlotý má v současné době vůči koruně výhodný kurz. Například u polského T-Mobile vyjde neomezený tarif s dobrou rychlostí dat MagentaBUSINESS VIP na 600 korun, u Orange je obdoba neomezeného tarifu se stanovenými 999 gigabajty za 526 korun a operátor Plus nabízí 240 GB za 426 Kč.

Oproti tuzemským nabídkám jsou zde obecně nabízeny mnohem větší datové objemy – zatímco u nás začínají v jednotkách, zde například Plus nabízí varianty od 48 do 240 GB a Orange od 30 do zmíněných 999 GB.

Rakouská nabídka začíná na třech stovkách

Rakouský operátor Magenta (dříve T-Mobile) nabízí podnikatelům tři varianty tarifů: 10 GB, 40 GB a neomezený internet s cenami od 313 do 856 korun. Podobnou nabídku má i Drei, kde neomezený tarif vyjde na 710 Kč a za 18 GB internetu dají podnikatelé 307 Kč a za 33 GB pak 544 korun. Tarify operátora A1 se pohybují od 449 korun do 1067 korun, přičemž ten nejdražší není neomezený, ale limitem je 60 GB.

Slovensko nabízí hodně variant

Na Slovensku působí O2, Telekom a Orange. Varianty tarifů O2 jsou základní, pohodový a bezstarostný s tím, že ceny se pohybují od 452 korun do 927 Kč. Ve slovenském Telekomu si podnikatelé mohou vybrat ze sedmi variant podle toho, kolik potřebují dat. Nabídka začíná na 4,5 GB a končí neomezeným tarifem, který vyjde na 1664 korun. Celkem deset tarifů má na výběr Orange. Na rozdíl od jiných tarifů ne všechny mají neomezené volání a zprávy – u nejlevnějšího tarifu za 71 korun jsou účtovány jak minuty hovorů, tak SMS a dat je jen 50 MB, u těch dalších najdete volné minuty volání a až od tarifu za 22 eur se 4 GB dat je volání i SMS neomezené. Cena je v tomto případě 523 Kč. Neomezený tarif s názvem Go Biznis 70 eur pak vychází v přepočtu na 1664 korun, což je stejná částka jako u Telekomu.





Považujete ceny českých operátorů za předražené? Ano, jsou předražené Ne, nepovažuji je za předražené Neřeším to Zobraz výsledek

Jaká je nabídka neomezených tarifů u nás?

Tuzemské O2 nabízí podnikatelům tarify s neomezenými zprávami, daty a voláním v cenách od 899 do 1599 korun s tím, že rozdílem je hlavně rychlost internetu. Mezi nejoblíbenější tarif patří NEO Stříbrný za 1299 Kč s rychlostí max 5 G, mající v ceně i 300 minut volání do zahraničí. U T-Mobile cena za neomezený tarif začíná na 930 korunách a končí na 1410 Kč za tarif s názvem Neomezeně business, kde je neomezená rychlost datování a také 1000 minut volání v Evropské unii. Tarif Neomezeně XL jede rychlostí 10 Mb/s s tím, že prvních 15 GB jede plnou rychlostí a jedná se o nejdostupnější neomezený tarif tohoto operátora. Ve Vodafone je nejoblíbenějším tarifem Neomezený Business Super s rychlostí 10 Mb/s a cenou 980 korun měsíčně a nejlevnější je tarif s rychlostí 2 Mb/s za 708 Kč.

Srovnání neomezených tarifů

V následující tabulce je srovnání neomezených tarifů zmíněných zahraničních operátorů a také těch tuzemských. V jejich případě se jedná o nejoblíbenější produkty z neomezené nabídky. V rámci srovnání není brána v potaz rychlost internetu, ani další výhody a ceny jsou přepočítány na základě aktuálního kurzu.