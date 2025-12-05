Podnikatel.cz  »  Byznys  »  V Praze jídlo rozváží roboti. „A kurýři nebudou mít co žrát,“ zní od lidí na sítích

V Praze jídlo rozváží roboti. „A kurýři nebudou mít co žrát,“ zní od lidí na sítích

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Autonomní robot od Foodory
Autor: Foodora
Ilustrační obrázek
V tomto týdnu dovážková společnost Foodora začala doručovat jídlo prostřednictvím samořiditelných robotů od Starship Technologies. Jak na to zareagovali lidé na sociálních sítích?

Delivery robot momentálně vozí jídlo z McDonald's Palác Karlín, a to do vzdálenosti dvou kilometrů od této pobočky.

Co se dozvíte v článku
  1. Budou kurýři bez práce?
  2. Lidé mají spoustu otázek
  3. Podívejte se, jak vozítka vypadají

Jak uvádí náš sesterský server Lupa.cz, Foodora v rámci testu v Karlíně provozuje tři roboty. Jsou vybaveni šesti koly, která umí překonat i menší terénní nerovnosti jako je obrubník. V prostoru se orientují prostřednictvím sady radarů (dohlédnou na cca vzdálenost 70 metrů), ultrazvukových senzorů a dvanácti kamer.

VIDEO: Podívejte se, jak se pohybují roboti po ulicích

Zdroj: Youtube.com

Budou kurýři bez práce?

Někdo si myslí, že vozítko bude do týdne hozené do Vltavy, jiní jsou zvědaví, jak si vozítka poradí se sněhem a rozmary počasí nebo už tak přetíženou dopravou v centru. Koloběžky vyženem a toto sem zavedem, píše jedna uživatelka na Instagramu.

Podle někoho je robot roztomilý, jiní něco takového nepovažují za pokrok a spousta lidí zmiňuje, že vezmou práci kurýrům. To musí být pro toho lidského kurýra hrozně fajn zdravit se se strojem, co mu vezme práci. Neříkám že všem, ale…, zní jeden z komentářů na Facebooku nebo A kurýři nebudou mít co žrát. na Instagramu.

Mizí sociální kontakt, život, úsměv, lidskost…stačí, že nás obsluhují bezpohlavní hlasy robotických operátorů. Chci mluvit s člověkem a ne s robotem! Ať je to v Zasilkovně nebo u donášek jídla, přidává další uživatelka Instagramu.

Zásilkovna ztrácí body: Lidé hlásí zpožděné zásilky i robota, který neporadí Přečtěte si také:

Zásilkovna ztrácí body: Lidé hlásí zpožděné zásilky i robota, který neporadí

Lidé mají spoustu otázek

Jeden z uživatelů sociální sítě X se ptá podle jeho slov na jednu technickou: Až způsobí nehodu, kdo za to zodpovídá? Dalšího zajímá, jak lehce to jde vykrást, zatímco jiná uživatelka by chtěla vědět, jak se to umí bránit před bezďákem. Na to Foodora zareagovala, že je robot po celou dobu jízdy zamčený a otevře ho až zákazník tlačítkem v telefonu. Zároveň jsou roboti zabezpečení alarmem, senzory i GPS sledováním, doplňují v odpovědi.

Další uživatel X má otázek, které zatím zůstávají bez odpovědi, hned několik: A jakpak je tohle legální? Jaký je tohle například účastník silničního provozu? Nevypadá to jako něco čemu bych měl dát třeba přednost na přechodu. Když to rozšmelcuju, bude to asi viník nehody ne? Když mě to na chodníku zraní?

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Společnost Foodora na webu roboty představuje a odpovídá zde na často pokládané otázky. Na otázku: Co když robot způsobí nějaký problém nebo nehodu? uvádí, že roboti jezdí pomalu a jejich senzory hlídají okolí tak, aby včas zastavili, pokud se před nimi objeví člověk nebo jakákoli překážka. Když se dostanou do situace, kterou sami nevyhodnotí, může do toho okamžitě vstoupit vzdálený operátor a robota bezpečně navést. Díky tomu je riziko problémů opravdu minimální, dodávají s tím, že pokud lidé budou potřebovat pomoct, mohou je kontaktovat v Centru pomoci.

Na Instagramovém profilu Zápisky z Karlína je video s cestou robota a u něj také spousta komentářů s otázkami jako například: Bobeeek, jak se mu dá pomoct když ho uvidím? nebo Má také přednost na přechodu? To budeme jako řídící čekat až všichni roboti přejdou?

Podívejte se, jak vozítka vypadají

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Proč přichází éra suverénních datových center?

V roce 2026 nevzrostou OSVČ jen odvody. Co dál se mění?

OpenAI zaznamenala velký únik dat některých uživatelů

Pětina lidí leží v nemocnicích zbytečně, ale není je kam přemístit

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo dostane za marodění víc

Evropa už utíká od amerických cloudů

Huawei se ne a ne odporoučet z Česka a Evropy

Vzniká nová aplikace PID Lítačka, co se mění?

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

Neudržel telefon, nemohl předpažit. Byla to mrtvice

Kdy se hodí a jak funguje prodloužená záruka

Algoritmus místo krejčovského metru: AI přepisuje módní průmysl

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

Pojišťovny přispějí na bílé plomby. Jednou za dva roky na každý zub

Mateřská 2026: Jak se zvýší dávka čerstvým maminkám

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).