V Praze jídlo rozváží roboti. „A kurýři nebudou mít co žrát,“ zní od lidí na sítích

Delivery robot momentálně vozí jídlo z McDonald's Palác Karlín, a to do vzdálenosti dvou kilometrů od této pobočky.
Jak uvádí náš sesterský server Lupa.cz, Foodora v rámci testu v Karlíně provozuje tři roboty. Jsou vybaveni šesti koly, která umí překonat i menší terénní nerovnosti jako je obrubník. V prostoru se orientují prostřednictvím sady radarů (dohlédnou na cca vzdálenost 70 metrů), ultrazvukových senzorů a dvanácti kamer.
VIDEO: Podívejte se, jak se pohybují roboti po ulicích
Budou kurýři bez práce?
Někdo si myslí, že vozítko bude do týdne hozené do Vltavy, jiní jsou zvědaví, jak si vozítka poradí se sněhem a rozmary počasí nebo už tak přetíženou dopravou v centru.
Koloběžky vyženem a toto sem zavedem, píše jedna uživatelka na Instagramu.
Podle někoho je robot roztomilý, jiní něco takového nepovažují za pokrok a spousta lidí zmiňuje, že vezmou práci kurýrům.
To musí být pro toho lidského kurýra hrozně fajn zdravit se se strojem, co mu vezme práci. Neříkám že všem, ale…, zní jeden z komentářů na Facebooku nebo
A kurýři nebudou mít co žrát. na Instagramu.
Mizí sociální kontakt, život, úsměv, lidskost…stačí, že nás obsluhují bezpohlavní hlasy robotických operátorů. Chci mluvit s člověkem a ne s robotem! Ať je to v Zasilkovně nebo u donášek jídla, přidává další uživatelka Instagramu.
Lidé mají spoustu otázek
Jeden z uživatelů sociální sítě X se ptá podle jeho slov na jednu technickou:
Až způsobí nehodu, kdo za to zodpovídá? Dalšího zajímá, jak lehce to jde vykrást, zatímco jiná uživatelka by chtěla vědět,
jak se to umí bránit před bezďákem. Na to Foodora zareagovala, že je robot po celou dobu jízdy zamčený a otevře ho až zákazník tlačítkem v telefonu. Z
ároveň jsou roboti zabezpečení alarmem, senzory i GPS sledováním, doplňují v odpovědi.
Další uživatel X má otázek, které zatím zůstávají bez odpovědi, hned několik:
A jakpak je tohle legální? Jaký je tohle například účastník silničního provozu? Nevypadá to jako něco čemu bych měl dát třeba přednost na přechodu. Když to rozšmelcuju, bude to asi viník nehody ne? Když mě to na chodníku zraní?
Společnost Foodora na webu roboty představuje a odpovídá zde na často pokládané otázky. Na otázku:
Co když robot způsobí nějaký problém nebo nehodu? uvádí, že roboti jezdí pomalu a jejich senzory hlídají okolí tak, aby včas zastavili, pokud se před nimi objeví člověk nebo jakákoli překážka.
Když se dostanou do situace, kterou sami nevyhodnotí, může do toho okamžitě vstoupit vzdálený operátor a robota bezpečně navést. Díky tomu je riziko problémů opravdu minimální, dodávají s tím, že pokud lidé budou potřebovat pomoct, mohou je kontaktovat v Centru pomoci.
Na Instagramovém profilu Zápisky z Karlína je video s cestou robota a u něj také spousta komentářů s otázkami jako například:
Bobeeek, jak se mu dá pomoct když ho uvidím? nebo
Má také přednost na přechodu? To budeme jako řídící čekat až všichni roboti přejdou?