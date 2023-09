Váháte nad termínovaným vkladem? Přinášíme jejich přehled

Specifika termínovaných vkladů

Podnikatelé a firmy tak mohou vložit peníze na termínované vklady tehdy, když mají volné finanční prostředky, které budou potřebovat až za určitou dobu. Jak je zmíněno výše, tím mají jisté zúročení a zároveň ví, na jak dlouho své peníze odkládají. Jak jsme psali dříve, další výhodou termínovaných vkladů oproti jiným bankovním produktům je také vyšší úroková sazba a také bezpečnost vkladu, protože vklady jsou ze zákona pojištěny do 100 % objemu, maximálně do výše ekvivalentu 100 tis. EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky. Lidé by při výběru produktu měli zvážit, na jakou dobu plánují volné prostředky uložit a jakou míru rizika jsou ochotní podstoupit. Při vkladech s vyšším procentem úročení jsou zpravidla delší vázanosti.

Nabídka termínovaných vkladů

U Banky CREDITAS se termínovaný vklad zakládá k běžnému účtu, jehož vedení je zdarma. Úroky tedy banka převádí každý měsíc na tento běžný účet a klienti s nimi mohou libovolně nakládat. Počet termínovaných vkladů je neomezený a pro termínované vklady s dobou uložení jeden rok nebo déle nabízí Banka CREDITAS také vedení v eurech.





V případě Fio banky mají všechny termínované vklady automatickou obnovu. To znamená, že dokud není vklad zcela zrušen, bude obnoven za podmínek platných ke dni jeho obnovy. „Navyšování vkladu je možné provést kdykoli, nicméně navýšená částka se začíná úročit až od nejbližšího dne obnovy. Z tohoto důvodu doporučujeme provádět vklady, výběry či rušení termínovaného vkladu k datu obnovy,“ doplňuje banka. Přípustné je také zrušení nebo předčasné vybrání z termínovaného vkladu, ale je zde v tomto případě sankční úroková sazba. Její výše je stanovena z předčasně vybírané částky jako platná úroková sazba x (počet dní do splatnosti / 365), nejméně však 1000 Kč. Zřízení i vedení termínovaného vkladu je zdarma a je možné si jej zřídit jak na pobočkách banky, tak v Internetbankingu nebo Smartbankingu.

Komerční banka nabízí termínované vklady především korporacím a institucím. Produkt s názvem Termínovaný vklad s individuální sazbou je poskytován fyzickým a právnickým osobám, občanům ČR i cizincům a jeho minimální částka je 5 000 000 v Kč nebo ekvivalent v jiné měně. V tomto případě je možné sjednat obchod buď prostřednictvím služby KB eTrading, nebo přes dealera Investičního bankovnictví. Ve druhém případě jde o telefonickou komunikaci a potvrzení konfirmací s parametry obchodu, kterou dostane klient faxem, e‑mailem nebo elektronickým kurýrem. V případě KB eTradingu jde o komunikaci prostřednictvím internetu, potvrzení obchodu a parametrů v archivu uzavřených obchodů je tak přímo v aplikaci.

MONETA Money Bank podnikatelům nabízí termínovaný vklad s úrokem až 5,7 % ročně. K jeho založení stačí několik dokladů (občanský průkaz, druhý doklad totožnosti a doklad o přidělení identifikačního čísla, živnostenský list nebo koncesní listina) a na jedno IČO je možné sjednat více termínovaných vkladů. Zvolit si lze také délku termínovaného vkladu, kdy je možné vybrat typ krátkodobý (1 týden až 1 rok), střednědobý (1 až 2 roky) nebo dlouhodobý (3 až 5 let). Podle banky do určité míry platí pravidlo, že čím delší smlouvy pro termínovaný vklad zájemce vybere, tím lepší úrokovou sazbu získá a nejlepšího zhodnocení dosáhne na jednorázových termínovaných vkladech.

Bezpečný způsob zhodnocení volných peněžních prostředků, a to v korunách nebo ve vybraných cizích měnách, nabízí také UniCredit Bank. Správa termínovaných vkladů je v této bance po celou dobu zdarma. Bezplatné je tedy sjednání, vedení i ukončení. Klienti si mohou vybrat dobu trvání vkladu, typ (opakovaný nebo jednorázový) a také měnu. Kromě české koruny se jedná o eura a americké dolary.

Přehled parametrů termínovaných vkladů

Banka Doba trvání Úroková míra Minimální vklad Možnost předčasného výběru Cizí měny Banka CREDITAS 1 měsíc – 10 let 2,50 % až 5,80 % 5000 Kč / 250 EUR ano ano, EUR Fio banka 1 týden až 5 let 1,95 až 5,50 % 3,000 Kč ano neuvedeno Komerční banka až 1 rok podle aktuálních podmínek mezibankovního trhu 5 000 000 Kč nebo ekvivalent v jiné měně ano ano MONETA Money Bank 1 týden až 5 let 0,01 až 5,70 % 40000 Kč, 1500 EUR nebo USD ano ano, EUR, USD UniCredit Bank 1 týden až 5 let 0,01 až 4,50 % 30,000 Kč ano ano, EUR, USD

Vybrané poplatky spojené s termínovanými vklady

Banka Zřízení Vedení Předčasné ukončení Vyplacení po ukončení Banka CREDITAS zdarma zdarma 2 % z vybírané částky min. 1 000 Kč zdarma Fio banka zdarma zdarma platná úroková sazba x (počet dní do splatnosti / 365), minimálně 1 000 Kč zdarma Komerční banka zdarma zdarma 250 Kč zdarma MONETA Money Bank zdarma zdarma 2 % p. a. z vybírané částky na termínovaném vkladu* zdarma UniCredit Bank zdarma zdarma 50 % nebo 100 % z poměrné části úroku termínovaného vkladu** zdarma

* Výpočet poplatku závisí na počtu dní zbývajících do sjednané splatnosti s tím, že vypočtený poplatek nesmí být nižší než 0,5 % a vyšší než 6 % ze zůstatku termínovaného vkladu. Jak banka uvádí na příkladu, v případě zrušení jednorázového termínovaného vkladu ve výši 50 000 Kč sjednaného na 6 měsíců je v polovině sjednané doby uložení výše poplatku 250 Kč s tím, že výpočet je: (50 000 × 2 %) : 365 = 2,7397 a 2,7397 × 90 = 246,57 Kč (nižší než 0,5 % z výše vkladu)

** Provedený po uplynutí min. poloviny ze sjednané doby trvání termínovaného vkladu versus před uplynutím méně než poloviny ze sjednané doby trvání termínovaného vkladu

