McDonald’s tento rok vsadil na nostalgii a přinesl kampaň založenou na filmu Sám doma. V reklamě se v hlavní roli objevuje Kevin (Macaulay Culkin) a součástí je nové menu. Kampaň má být spuštěna celkem na 47 trzích s různými sběratelskými dárky v každé zemi. Nechybí mezi nimi ani Česká republika, kde je menu dostupné od 25. listopadu a dárkem je jeden ze čtyř druhů sběratelských ponožek.
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Kampaň láká na nalezení vnitřního Kevina
Reklama je postavena na tom, že všechny restaurace zavřely kvůli sněhové bouři. To ale Kevin neví, do jedné z nich se vydá a užívá si, že je v ní sám.
Manu Steijaert, President, International Operated Markets at McDonald's, na LinkedInu uvedl, že se některé příběhy stávají součástí toho, jak slavíme svátky s tím, že Sám doma je jedním z nich.
V této sezóně naše zúčastněné trhy přinášejí do McDonald's známý pocit zábavy prostřednictvím jídel, sběratelských předmětů a zážitků, které zvou fanoušky k nalezení svého vnitřního Kevina, doplnil.
Reklamu ve svém příspěvku zmínila i další zaměstnankyně společnosti Rachel King. Myslí si, že nám Sám doma připomíná, jaké to bylo být dítětem. To nadšení, představivost, rošťárny i špetku kouzel. A McDonald’s podle ní měl svým způsobem vždycky schopnost vrátit nás zpátky k tomuto pocitu.
AdWeek ve svém postu na Facebooku k reklamě zveřejnil vyjádření Paloma Azulay, viceprezidentky McDonald's pro globální marketing značek. Podle ní nejlepší partnerství značek nespojují jen dvě známá jména, ale dávají fanouškům něco nového, do čeho se mohou zamilovat.
Reklama sklízí nadšené reakce po celém světě
Marketér Peter Šebo na svém LinkedInu uvádí, že ho na kampani nejvíc baví detail, který má původ v jedné sourozenecké hádce. Zmiňuje, proč se Kevin na začátku filmu pustil do Buzze. Celý dům byl plný pizzy, Kevin chtěl obyčejnou sýrovou a právě ta mu nezbyla. McDonald’s mu to po letech vynahradil po svém.
V americkém Home Alone Meal dostanete k hranolkám koření s příchutí sýrové pizzy. Nasypete ho do sáčku, zatřesete ním a máte hranolky Little Nero’s. Jméno dostaly po filmové pizzerii z filmu, což je celkem milý detail, popsal v delším příspěvku.
Komentáře k němu jsou také pochvalné.
Výborná reklama, sice Sám doma už nesleduju, jsem na něho vysloveně alergický, ale toto potěšilo, zní jeden. Podle další uživatelky je to nostalgie využitá na jedničku a detail s pizzou je úplně geniální.
Přesně takové drobnosti dělají z reklamy něco, na co se lidé nejen podívají, ale také zapamatují, přidala.
Perfektní, to je Kevin! Paráda, pobavila a čistá nostalgie. Jen proč ten čas tak rychle letí…, podotkl další uživatel.
Na Facebooku k reklamě v komentářích lidé píší, že svět potřebuje další film s Macaulayem Culkinem. Podle jednoho uživatele to dokazuje, že by se s ním dal natočit film Sám doma i v dospělosti, protože si stále uchovává hravost, která tuto postavu dělá typickou. Na věku podle něj až tak nezáleží, hlavně když je sympatický a vtipálek.
Jsem dítě z počátku 80. let. Tahle nostalgická reklama je jediný důvod, proč bych KDYKOLIV koupil jídlo pro svou rodinu v McDonald's. Chci ty ponožky, přiznává další uživatel.
Před pěti dny mi bylo 54 a tahle reklama mě zasáhla nostalgií. Taky jsem ve své kariéře pracoval jako reklamní copywriter a bylo by skvělé, kdyby mě tento nápad napadl, producent by oslovil Macaulaye Culkina a pak by reklamu natočil, sděluje jiný komentující.
A teď vraťte do McDonald's ceny z éry Sám doma, přeje si jeden z uživatelů.
Limitované menu dorazilo i do Česka
Od 25. listopadu je na pobočkách tohoto fast foodového řetězce dostupné Sám Doma Menu. Stačí si vybrat oblíbený burger nebo Chicken McNuggets, přílohu a velký nápoj a k tomu zákazníci obdrží ponožky z limitované edice. K dispozici jsou čtyři vzory s motivem Grimace, Birdie, Kevina nebo Hamburglara. Jak je uvedeno na webu, akce platí pro Big Mac, 6 ks Chicken McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken a McRoyal. McShaker Fries jsou volitelné za příplatek.