Ve čtvrtek začíná v Praze veletrh elektromobility. K dispozici budou i testovací vozy

Návštěvníci uvidí nejvýznamnější světové značky a jejich nejnovější modely často v národních premiérách. Nebudou chybět ani přednášky, workshopy a testovací jízdy pro návštěvníky. Ti uvidí nové modely vozí od značek Škoda, VW, Hyundai, Renault, Dacia, Alpine, Opel, Hongqui, XPENG, Lync&Co nebo LEAP.
Na e-SALON se vrátí i značky LEXUS nebo TOYOTA. Chybět nebudou ani TESLA, BYD, DS Automobiles či Subaru a dorazí i mnoho dalších nových značek. Chery představí na e-SALONu kompletní řadu moderních hybridních SUV.
Na jaké modely veletrh letos návštěvníky láká?
Fanoušci LEXUS si budou moci prohlédnout čistě elektrický Lexus RZ, nový Lexus ES a plug-in hybridní SUV RX. Hlavním lákadlem expozice bude česká premiéra nového modelu Lexus TZ, velkého elektrického SUV se třemi řadami sedadel, které posouvá nabídku elektrických vozů Lexus do dalšího segmentu.
Toyota představí kompletní škálu elektrifikovaných novinek – elektrické osobní modely bZ4X, prostornější bZ4X Touring, C-HR+ a Urban Cruiser. Chybět nebudou ani plug-in hybridní RAV4, C-HR a Prius. Významnou část expozice obsadí také Toyota Professional s kompletní nabídkou bateriových užitkových vozů Proace City, Proace a Proace Max, kterou doplní elektrický pick-up Hilux.
Koho zajímají novinky od Volkswagenu, ocení novou generaci čistě elektrického bestselleru ID.Tiguan, všestranné SUV ID.Cross nebo kompaktní hatchback ID.Polo. Na expozici nebudou chybět ani užitkové ID. Buzz Long Pro či modernizované modely Multivan eHybrid a Caddy eHybrid.
CUPRA představí model Raval
CUPRA na své expozici nabídne model Raval, který představuje novou generaci městské elektromobility a současně jeden z nejdůležitějších pilířů budoucího směřování značky.
Pět českých premiér chystá na veletrhu e-SALON Renault Group, která představí nový Megane E-Tech elektrický, Rafale s názvem Hypnotic, Trafic Van E-Tech elektrický, za značku Dacia to bude premiéra Strikeru a Alpine uvede A390 model GTS.
Značka XPENG přiváží na e-SALON oblíbená SUV G6 a G9, elegantní fastback P7+ i prostorné MPV X9. A v české premiéře také novinku L03. Inteligentní SUV kupé nové generace s výrazným designem, variabilním interiérem, a poprvé i s hybridním pohonem.
BYD představí na letošním e-SALONu širokou nabídku elektromobilů a plug-in hybridů i technologie, které za nimi stojí, od bezpečné Blade Battery po plug-in hybridní systém DM-i. Návštěvníci se mohou těšit na modely BYD SEALION 7, SEAL, SEAL U DM-i, DOLPHIN G DM-i, ATTO 3 EVO a dosud neuvedený plug-in hybridní pick-up BYD SHARK.
Představí se i nová generace Hyundai Tucson
Pražský e-SALON bude vůbec první příležitostí, při níž si budou moci Češi prohlédnout novou generaci bestselleru Hyundai Tucson. Chybět nebudou ani další nové přírůstky v produktové nabídce jihokorejské automobilky, kompaktní IONIQ 3 a prostorné MPV Staria Electric.
Za návštěvu bude stát také expozice BMW AutoWallis, kde budou uvedeny čtyři výjimečné elektromobily ukazující budoucnost značky BMW. Bude to revoluční BMW iX3, nové BMW i3, očekávané plně elektrické BMW iX5 a luxusní elektrická limuzína BMW i7.
Rakouská společnost Colmobil přiváží na rakouský, český a následně také slovenský trh značku GAC AION. Prvními modely značky budou kompaktní elektrický hatchback AION UT a prostorné rodinné SUV AION V. V předpremiéře představí GAC S7, tedy velké rodinné SUV, které rozšíří nabídku značky na českém trhu v příštím roce.