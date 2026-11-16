Velká revoluce v registru vozidel. Stát chce ukončit papírování kolem aut

Koupě nebo prodej auta dnes znamená také vyřizování administrativy. To by se ale mohlo změnit. Ministerstvo dopravy ČR představilo novelu, která počítá s výrazným rozšířením elektronických služeb. Převod vozidla by měl být možný kompletně online, nové doklady i registrační značky by mohly lidem dorazit do výdejních boxů a přes internet by šlo vyřídit také dočasné vyřazení auta z provozu.
Návrh zákona schválila vláda v červenci 2026. V Poslanecké sněmovně však zatím neprošel prvním čtením. Ministerstvo proto upozorňuje, že další průtahy mohou ohrozit plánované termíny zavedení novinek.
Převod auta bez návštěvy registru
Jednou z nejvýraznějších změn má být možnost vyřídit celý převod vozidla prostřednictvím Portálu dopravy. Nový malý technický průkaz by si majitel mohl vyzvednout ve výdejním boxu nebo na výdejním místě. K dispozici zůstane i dosavadní možnost osobního vyzvednutí na úřadě.
Do boxů by mohly zamířit také registrační značky. Novela navíc počítá s tím, že si majitel za stanovených podmínek ponechá svou dosavadní značku i po prodeji automobilu a přenese ji na jiné vozidlo. Konkrétní kombinaci písmen a čísel by bylo možné rezervovat až na šest měsíců.
Změna se dotkne velkého množství lidí. Jen během roku 2025 se v Česku uskutečnilo více než 1,2 milionu případů spojených s koupí a prodejem vozidel.
Řidičům přichází důležité upozornění. Kdo ho nastaví, vyhne se problémům s doklady
Depozit vyřídíte z domova
Další novinka se týká dočasného vyřazení vozidla z provozu. Typickým příkladem je motocykl, který majitel přes zimu nepoužívá. Nově by nemusel kvůli takzvanému depozitu odevzdávat registrační značky a doklady na úřadě. Vyřazení i opětovné uvedení vozidla do provozu by mohl provést elektronicky.
Automaticky by se mohly vyřizovat také některé další úkony. Například žádost o třetí registrační značku na nosič kol by mohla putovat rovnou do výroby bez zásahu úředníka. Samostatnou žádost by už nemuseli podávat ani majitelé vozidel, která byla ekologicky zlikvidována nebo odcizena. Příslušné změny by se mohly do registru zapisovat automaticky na základě údajů z informačních systémů.
Novela se věnuje také náhradnímu vyznačení VIN v případech, kdy je původní číslo nečitelné nebo chybí. Rozšířit se má rovněž nabídka údajů o vozidlech dostupných online, a to včetně fotografií pořízených při jejich prohlídkách.
Kdy začnou nová pravidla platit?
Ministerstvo dopravy ČR navrhuje zavést změny v registraci vozidel od 1. července 2027. Další části novely by měly nabýt účinnosti o rok později.
Zatím ale není jisté, zda se podaří termíny dodržet. Návrh musí nejprve projít Parlamentem a následně bude nutné upravit a propojit informační systémy několika resortů. Pokud se schvalování protáhne, může se odsunout také spuštění nových služeb.