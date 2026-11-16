Podnikatel.cz  »  Právo

Velká revoluce v registru vozidel. Stát chce ukončit papírování kolem aut

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com
Palubovka osobního vozu, vidět je kousek volantu, na kterém je lidská ruka
Digitalizace postupuje i do oblasti dopravy. Ministerstvo připravuje změny, které mají motoristům ušetřit čas a zbavit je části úředního papírování. Některé záležitosti kolem automobilů by nově vyřídili přes internet, aniž by museli osobně navštívit registr vozidel.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Koupě nebo prodej auta dnes znamená také vyřizování administrativy. To by se ale mohlo změnit. Ministerstvo dopravy ČR představilo novelu, která počítá s výrazným rozšířením elektronických služeb. Převod vozidla by měl být možný kompletně online, nové doklady i registrační značky by mohly lidem dorazit do výdejních boxů a přes internet by šlo vyřídit také dočasné vyřazení auta z provozu.

Návrh zákona schválila vláda v červenci 2026. V Poslanecké sněmovně však zatím neprošel prvním čtením. Ministerstvo proto upozorňuje, že další průtahy mohou ohrozit plánované termíny zavedení novinek.

Papírové plné moci mohou postupně zmizet. Stát chystá velkou změnu Přečtěte si také:

Papírové plné moci mohou postupně zmizet. Stát chystá velkou změnu

Převod auta bez návštěvy registru

Jednou z nejvýraznějších změn má být možnost vyřídit celý převod vozidla prostřednictvím Portálu dopravy. Nový malý technický průkaz by si majitel mohl vyzvednout ve výdejním boxu nebo na výdejním místě. K dispozici zůstane i dosavadní možnost osobního vyzvednutí na úřadě.

Do boxů by mohly zamířit také registrační značky. Novela navíc počítá s tím, že si majitel za stanovených podmínek ponechá svou dosavadní značku i po prodeji automobilu a přenese ji na jiné vozidlo. Konkrétní kombinaci písmen a čísel by bylo možné rezervovat až na šest měsíců.

Změna se dotkne velkého množství lidí. Jen během roku 2025 se v Česku uskutečnilo více než 1,2 milionu případů spojených s koupí a prodejem vozidel.

Řidičům přichází důležité upozornění. Kdo ho nastaví, vyhne se problémům s doklady Přečtěte si také:

Řidičům přichází důležité upozornění. Kdo ho nastaví, vyhne se problémům s doklady

Depozit vyřídíte z domova

Další novinka se týká dočasného vyřazení vozidla z provozu. Typickým příkladem je motocykl, který majitel přes zimu nepoužívá. Nově by nemusel kvůli takzvanému depozitu odevzdávat registrační značky a doklady na úřadě. Vyřazení i opětovné uvedení vozidla do provozu by mohl provést elektronicky.

Automaticky by se mohly vyřizovat také některé další úkony. Například žádost o třetí registrační značku na nosič kol by mohla putovat rovnou do výroby bez zásahu úředníka.  Samostatnou žádost by už nemuseli podávat ani majitelé vozidel, která byla ekologicky zlikvidována nebo odcizena. Příslušné změny by se mohly do registru zapisovat automaticky na základě údajů z informačních systémů.

Novela se věnuje také náhradnímu vyznačení VIN v případech, kdy je původní číslo nečitelné nebo chybí. Rozšířit se má rovněž nabídka údajů o vozidlech dostupných online, a to včetně fotografií pořízených při jejich prohlídkách.

Prodali jste auto? Takhle si ověříte, jestli jste opravdu zmizeli z registru Přečtěte si také:

Prodali jste auto? Takhle si ověříte, jestli jste opravdu zmizeli z registru

Kdy začnou nová pravidla platit?

Ministerstvo dopravy ČR navrhuje zavést změny v registraci vozidel od 1. července 2027. Další části novely by měly nabýt účinnosti o rok později.

Zatím ale není jisté, zda se podaří termíny dodržet. Návrh musí nejprve projít Parlamentem a následně bude nutné upravit a propojit informační systémy několika resortů. Pokud se schvalování protáhne, může se odsunout také spuštění nových služeb.

Papírování kolem aut má skončit. Stát slibuje revoluci v přepisech vozidel Přečtěte si také:

Papírování kolem aut má skončit. Stát slibuje revoluci v přepisech vozidel

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Školení pro účetní
Daňové a účetní novinky roku 2027
6. 1. 2027
9:00
Více
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2027
11. 1. 2027
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

ONLINE ŠKOLENÍ: EET 2.0 v praxi se záznamem v ceně
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).