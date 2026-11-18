Česká obchodní inspekce (ČOI) upozorňuje, že obchodníci stále využívají nekalých obchodních praktik. Potvrzují to data z posledních let, kdy ve více než polovině kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů.
Nejčastějšími zjištěními bývají právě užití nekalé obchodní praktiky a porušení zákona o ochraně spotřebitele, který definuje informační povinnosti prodávajících v případech, kdy deklarují slevu z ceny výrobku nebo služeb, uvádí ústřední ředitel České obchodní inspekce Jan Štěpánek.
ČOI také zdůrazňuje, že za zvýrazněnými procenty a přeškrtnutými cenovkami se nemusí vždy skrývat skutečně nejlepší nabídka. Obezřetnost je podle inspekce důležitá obzvláště při využívání distančních forem prodeje, tedy nákupů mimo prodejnu prostřednictvím internetu nebo sociálních sítí.
Základní rady při nakupování ve slevách
ČOI proto připomíná základní rady a doporučení, jak postupovat při nákupu ve slevových akcích:
- Udělejte si přehled o cenách napříč trhem, protože ne každá deklarovaná sleva také znamená nejvýhodnější cenu na trhu.
- Zajímejte se o podmínky slevy.
- Ověřte si neznámého prodejce. Informace, jak prověřit neznámého zahraničního prodejce, naleznete také na webu www.evropskyspotrebitel.cz/podvod.
- Zkontrolujte si cenovku. Platí cena uvedená u výrobku.
- Doporučujeme zkontrolovat si ihned i doklad o zaplacení, zda byla sleva také řádně účtována, a případný problém řešit na místě.
- Pozor na falešný tlak. Prodejci mohou vedle informací o výši slevy uvádět např. i sdělení o omezené dostupnosti zboží či odpočítávání času, který údajně zbývá do konce slevové akce atp.
- Pokud obchodník deklaruje slevu z ceny výrobku, musí na cenovce uvést vedle aktuální ceny i nejnižší cenu, za kterou v době 30 dnů před poskytnutím slevy výrobek nabízel a prodával, a z této ceny slevu také odvozovat.
- Pokud je to možné, plaťte kartou.