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Velký přehled daňových změn pro zaměstnavatele od roku 2027. Co se mění?

Dagmar Kučerová
Dnes
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Žena v kanceláři u stolu drží v ruce zákon o daních z příjmů
Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E
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Nová pravidla přinesou zaměstnavatelům i jejich zaměstnancům řadu změn. Některé znamenají vyšší daňové zvýhodnění, jiné nové povinnosti a pravidla. Přinášíme přehled nejdůležitějších novinek.
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Zákon č. 180/2026 Sb., o elektronické evidenci tržeb, je účinný od 1. ledna 2027. Na první pohled se může zdát, že s mzdovým účetnictvím nijak nesouvisí. Opak je pravdou, součástí nového zákona jsou další důležité novinky pro oblast zaměstnávání. Mění dokonce i zaokrouhlení daňové zálohy. 

Co se dozvíte v článku
  1. Úprava zaměstnaneckých benefitů
  2. Spropitné pro zaměstnance
  3. Nově se mění také zaokrouhlení daňové zálohy
  4. Návrat dvou daňových slev
  5. Limity pro povinnost podat daňové přiznání

Úprava zaměstnaneckých benefitů

Podstatná změna nastává v oblasti zaměstnaneckých benefitů. Zdravotní benefity zůstávají beze změny, tj. v původním znění se „zastropováním“ ve výši poloviny průměrné mzdy. Ovšem zavádí se novinka v podobě zdravotní prevence. Pro vyjmenovaný okruh nadstandardních služeb (Příloha č. 4 zákona o daních z příjmů) bude platit odlišný režim. Na straně zaměstnance půjde o příjem, který není podle § 6 odst. 7 nového písmene f) předmětem daně, na straně zaměstnavatele půjde o daňově uznatelný náklad/výdaj.

Zdravotní benefity versus zdravotní prevence Přečtěte si také:

Zdravotní benefity versus zdravotní prevence

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Autor článku

PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Dagmar Kučerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz se specializací na mzdové účetnictví a HR. Oboru se věnuje i jako odborná lektorka a poradce. 

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