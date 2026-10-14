Velký přehled daňových změn pro zaměstnavatele od roku 2027. Co se mění?

Zákon č. 180/2026 Sb., o elektronické evidenci tržeb, je účinný od 1. ledna 2027. Na první pohled se může zdát, že s mzdovým účetnictvím nijak nesouvisí. Opak je pravdou, součástí nového zákona jsou další důležité novinky pro oblast zaměstnávání. Mění dokonce i zaokrouhlení daňové zálohy.
Co se dozvíte v článku
Úprava zaměstnaneckých benefitů
Podstatná změna nastává v oblasti zaměstnaneckých benefitů. Zdravotní benefity zůstávají beze změny, tj. v původním znění se „zastropováním“ ve výši poloviny průměrné mzdy. Ovšem zavádí se novinka v podobě zdravotní prevence. Pro vyjmenovaný okruh nadstandardních služeb (Příloha č. 4 zákona o daních z příjmů) bude platit odlišný režim. Na straně zaměstnance půjde o příjem, který není podle § 6 odst. 7 nového písmene f) předmětem daně, na straně zaměstnavatele půjde o daňově uznatelný náklad/výdaj.
Dále se upravuje oblast volnočasových benefitů. Zde se vypouští limit, tj. budou nově na straně zaměstnance osvobozené neomezeně, samozřejmě za splnění podmínek podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů. Součástí tohoto bodu budou i zaměstnanecké večírky a akce, které se přesouvají ze stávající samostatné úpravy pod § 6 odst. 9 písm. b). Důvodem je již zmíněné zrušení limitu, společenské akce pro zaměstnance již nemusí mít samostatnou právní úpravu. Naopak jsou z volnočasových benefitů vypuštěny a od příštího roku samostatně evidovány rekreace a zájezdy s omezením 20 000 Kč v úhrnu za zdaňovací období.
Novinkou jsou sociální benefity. Jde o poskytnutí příspěvku na osobní asistenci, pečovatelskou službu, tísňovou péči, odlehčovací službu, ranou péči nebo službu centra denních služeb nebo denního stacionáře, pokud jsou poskytovány jako služby komunitního charakteru a na základě oprávnění podle zákona upravujícího sociální služby.
Spropitné pro zaměstnance
Namísto společenských akci je nyní ustanovení § 6 odst. 9 písm. g) zákona o daních z příjmů využito pro osvobození spropitného. Dobrovolné dýško bude od daně a tím i od odvodů pojistného osvobozeno, pokud bude za kalendářní měsíc do výše odpovídající podílu 7 % z měsíčních příjmů ze stravovacích služeb zaměstnavatele a počtu zaměstnanců tohoto zaměstnavatele, kteří za daný kalendářní měsíc obdrželispropitné ze stravovacích služeb, nebo do výše určené zaměstnavatelem tak, aby úhrn osvobozeného spropitného ze stravovacích služeb zaměstnanců, kteří u něho v daném kalendářním měsíci vykonávají činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, nepřekročil 7 % z jeho měsíčních příjmů ze stravovacích služeb. Nadlimitní částka se bude považovat za zdanitelný příjem zaměstnance.
Nově se mění také zaokrouhlení daňové zálohy
Od příštího roku se ruší srážková daň ze závislé činnosti. V případě příjmů do stanoveného limitu při neučiněném prohlášení k dani, bude v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. a) a písm. b) zákona o daních z příjmů využita konečná daňová záloha. Jde o nový institut. Ovšem v původním znění zákona schází speciální zaokrouhlení. Nově bude v zákoně o daních z příjmů upraveno pod § 6 odst. 18. Samostatný základ pro výpočet zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Záloha na daň z příjmů fyzických osob podle odstavce 4 se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Návrat dvou daňových slev
Od roku 2027 se vrací dvě daňové slevy, a to sleva na studium a sleva za umístění dítěte. Sleva na studenta se vrací v rozsahu, v jakém byla zavedena s účinností do 31. prosince 2023, jakožto základní nástroj přímé finanční podpory zejména vysokoškolských studentů. Cílem změny je dle důvodové zprávy k novele zákona zmírnění finančních bariér, které mohou bránit přístupu ke vzdělání, a současně motivovat studenty k legální pracovní aktivitě při studiu. Za účelem přehlednosti a srozumitelnosti právní úpravy jsou podmínky uplatnění slevy na studenta uvedeny v samostatném § 35bc zákona o daních z příjmů.
Nový § 35bd zákona o daních z příjmů bude upravovat výši slevy za umístění dítěte a podmínky pro její uplatnění, které opět vychází z právní úpravy ve vztahu ke slevě za umístění dítěte účinné do 31. prosince 2023. Oproti původní úpravě však dochází ke změně u společné či střídavé výchovy. Oproti původní úpravě dochází u rodičů, kteří spolu nežijí ve společné domácnosti k významné změně. Maximální výše slevy se nově váže na vyživované dítě, nikoli na poplatníka. Pokud slevu za umístění jednoho vyživovaného dítěte uplatňuje více poplatníků ve více domácnostech, aplikuje se maximální výše slevy na úhrn jimi uplatněných slev, nikoli zvlášť na každého poplatníka.
Další úpravy ustanovení § 38l zákona o daních z příjmů souvisí s doložením nároku na výše uvedené opětovně zaváděné slevy při žádosti o roční zúčtování u zaměstnavatele.
Limity pro povinnost podat daňové přiznání
Příjemnou změnou je zdvojnásobení limitů pro povinnost podat daňové přiznání, respektive pro možnost požádat si u zaměstnavatele o roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění.
V souladu s ustanovením § 38g zákona o daních z příjmů nemusí (mimo jiné) od roku 2027 podávat daňové přiznání fyzická osoba v těchto situacích?
- Její roční zdanitelné příjmy (nepočítají se příjmy od daně osvobozené a příjmy zdaněné konečnou zálohou) nepřesáhly limit pro podání daňového přiznání – pro rok 2027 jde o částku 100 000 Kč (dosud pouze 50 000).
- Kromě příjmů ze zaměstnání neměla další příjmy (z podnikání, z nájmu, z kapitálového majetku, ostatní příjmy) vyšší než 40 000 Kč za rok (dosud pouze 20 000 Kč).
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