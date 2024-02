Velký průzkum mezi e-shopy: Vyplatí se jim ekologické balení zásilek?

Co ekologické balení obnáší?

Ivon Jindrová z e-shopu BIOneeds.cz vysvětluje, že pro ně ekologický přístup znamená fungovat co možná nejvíce ekologicky. Používají hodně krabice a výplně z druhé ruky, od známých, sousedů, z e-shopů specializovaných na přeprodej starých krabic a dávají jim druhý život. Balíme pouze s papírovou lepenkou, vše recyklujeme. V kanceláři a na faktury používáme nebělený recyklovaný papír, vyjmenovává dále. Jak potvrdil Michal Kuchař, v internetovém obchodě Naklíčeno.cz při balení využívají použité obaly nebo obaly a výplně čistě z papíru s tím, že jako výplň jim slouží buď skartované krabice nebo papír a k lepení balíku využívají jen papírovou pásku.

V obchodě s přírodní kosmetikou Greenwave používají minimální množství nového obalového materiálu. Při balení nepoužívají výplně a obalový materiál z plastu, nebo jen v nejnutnějších případech. Jak upřesňuje Denisa Svobodová, CEO, většinu zásilek posílají v krabicích, které už byly nějak použity, a přelepují je papírovou páskou, aby je zákazník mohl jednoduše hodit k recyklaci do kontejneru na kartony. Výplň balíků tvoří z 99 % kukuřičné puffy, které se dají jednoduše rozpustit ve vodě. Stačí je vhodit do dřezu a zalít vodou z rychlovarné konvice, rozpouští se do několika sekund. Tak zbude po doručení balíku jen velmi malá odpadní stopa. Zákazníci nám mohou doručit krabice dokonce zpět a my je opět použijeme – někteří to i dělají, dodává.

Jak popisuje Vladimír Koudela, majitel společnosti Solako Capital, provozující e-shop Drogerieshop.cz, také u nich aktivně pracují na minimalizaci odpadu a podporují recyklaci. Místo nákupu nových krabic a používání plastových výplní využívají již existující obalový materiál z jejich kamenných prodejen i od dalších firem z okolí, které jim rády krabice i obalový materiál vozí. Tímto přístupem nejen že chráníme životní prostředí, ale i ukazujeme, že každý může přispět k udržitelnější budoucnosti. Navíc jsme se zaregistrovali též do aplikace Kam s ním?, která pomáhá lidem najít místa pro další využití použitých krabic a obalového materiálu. Naši flotilu jsme dokonce rozšířili i o elektrickou dodávku, aby i naše doprava byla co nejšetrnější, doplňuje s tím, že je tento postup náročnější než běžná cesta, kterou používá spousta e-shopů, ale dělají to z přesvědčení, že šetrnost a udržitelnost je budoucnost, které jdou rádi naproti, a vše začíná u každého z nás.





Asociace společenské odpovědnosti provozuje udržitelný e-shop Nakup na Dobro. Tam využívají pro zasílání produktů použité krabice a vyrábí si vlastní probal kompletně bez plastu, z kartonové střiže vlastní výroby, zmačkaného papíru nebo vlnité papírové lepenky, a to i na balení lahví, keramiky nebo skla. To doplňují papírovou páskou s lepidlem na přírodní bázi kaučuku.

V loňském roce probíhal u operátora T-Mobile pilotní projekt založený na doručování balíčků ve znovupoužitelných krabicích. Jeho cílem bylo snížení množství odpadu, snadná kontrola stavu zásilky a také podpora udržitelnosti. Spojil se tak se startupem ReKrabice, který nabízí krabice ze 100% recyklovaných materiálů, které se vyrábí z polypropylenu. Jak serveru Podnikatel.cz potvrdil Martin Zmeškal, manažer retailové logistiky v T-Mobile, za dobu od poloviny srpna do konce října v České a Slovenské republice bylo doručeno více než 8000 zásilek s tím, že šlo o menší objednávky například mobilních telefonů nebo SIM karet. Pilotní projekt dopadl nad naše očekávání, ale odhalil i drobné nedostatky, které nyní s kolegy řešíme, abychom mohli v doručování ve vratných krabicích pokračovat, uvedl s tím, že v horizontu několika týdnů plánují komerční spuštění.

Petr Miklík, CMO z e-shopu Grizly.cz, zmiňuje, že ekologické balení nabízejí primárně pro sekundární obaly, tedy krabice, ve kterých zákazníkům objednávky odesílají. Při zvolení ekologického balení zákazníkem používají již použité papírové krabice, recyklovaný výplňový materiál a papírovou lepicí pásku. Udržitelnost a ekologie však pro nás začíná již u primárních obalů volbou vhodného materiálu, ze kterého je obal vyroben. Díky úzké spolupráci s dodavateli tvoříme obaly, které odpovídají našim požadavkům, a zároveň dochází k optimálnímu využití zdrojů. Zaměřujeme se na velikost a využití prostoru, funkčnost a nejvhodnější volbu materiálu jak složením, tak i sílou, popisuje. Dodává však, že někdy se musí rozhodnout, zda upřednostní ekologii nebo kvalitu produktu a tím skvělý zákaznický zážitek. V neposlední řadě musíme zohlednit také cenovou dostupnost, aby nedošlo k tomu, že se produkt stane kvůli své celkové ceně nekonkurenceschopný, podotýká.

Proč by se měly e-shopy věnovat ekologii?

Podle Lucie Mádlové, zakladatelky a výkonné ředitelky Asociace společenské odpovědnosti, má pro e-shopy rozhodně smysl, aby balily zboží do použitých krabic nebo obecně využívaly ekologické balení. Vysvětluje, že e-shopy si tím budují image ohleduplné značky, které záleží na životním prostředí, a zákazníci se i kvůli tomuto opakovaně vrací. Že je to pro ně důležité, ukázal i náš výzkum od agentury Ipsos z minulého roku – podle něj totiž ekologické balení u e-shopu uvítají téměř dvě třetiny kupujících, zdůrazňuje. Říká také, že celý proces stojí hodně úsilí a samozřejmě i peněz, ovšem opravdu se to vyplatí.

Dlouhodobě je to pro jejich e-shop Nakup na Dobro i další e-shopy, které ekologické balení využívají, jedna ze silných konkurenčních výhod. Ivon Jindrová uvádí, že jim jde především o to mít čisté svědomí a dělat svoji práci šetrně k planetě. Navíc to jde ruku v ruce s jejich filozofií, protože prodávají přírodní kosmetiku a ekologickou drogerii, takže jim to přijde naprosto přirozené. I když víme, že v současné době to nikdy nejde na 100 %, důležitá je snaha a možná i inspirace pro ostatní, zdůrazňuje s úsměvem.

Dá se tímto způsobem ušetřit?

Vladimír Koudela potvrzuje, že ekologickým balením značně snižují náklady na obalový materiál, jelikož cena nových krabic a plastových výplní je vysoká a často stejně končí jako odpad u koncového zákazníka. Používáním recyklovaných krabic a obalů se nejen vyhýbáme zbytečným výdajům, ale i podporujeme ekologičtější přístup k podnikání, nemusí se vytvářet tolik nového odpadu. Tento model nám umožňuje šetřit nejen peníze, ale i životní prostředí, za což jsme rádi, shrnuje. Na otázku, jestli se dá ekologickým balením ušetřit, odpovídá Ivon Jindrová, že ano i ne, protože například krabice je takto určitě vyjdou výhodněji, stejně tak výše zmíněná výplň. Naopak ale papírová lepicí páska je skoro třikrát dražší než klasická transparentní plastová. Stejně to vidí i Petr Miklík – je to podle něj něco za něco, ale obaly z druhé ruky vnímají jako investici do udržitelnosti.

Podle Michala Kuchaře to, bohužel, není o snížení nákladů, ale spíše o ideologickém hledisku. Zmiňuje také cenu papírové pásky s tím, že práce s ní je pomalejší a náročnější a má navíc menší pevnost. Pokud nepoužijeme při balení bublinkovou fólii a další materiál, nelze naše zásilky reklamovat u dopravců. Na poškozené zboží nezakládáme reklamace a automaticky i zde počítáme s vyšším nákladem, doplňuje. Denisa Svobodová uvádí, že balíky jsou o něco lehčí a díky tomu ušetří něco málo na dopravě a ušetří také tím, že znovu používají krabice. Jinak je toto balení zásilek spíše dražší, ale nechceme zatěžovat naším e-shopem ještě více přírodu, dodává.

Názory zákazníků jsou různé

V Greenwave mají od zákazníků na jejich ekologické balení dobrou zpětnou vazbu. V T-Mobile je reakce zákazníků velmi příjemně překvapila a žádnou zásilku jim zákazník neodmítl převzít vzhledem k vratnému obalu. Navíc ze zákaznického průzkumu víme, že více jak 95 procent zákazníků bylo nadšeno vratným obalem a více jak 80 procent vítá proces okamžitého vrácení vratného obalu, upřesnil Martin Zmeškal. Balení ve většině případů berou zákazníci velmi pozitivně v BIOneeds.cz. Samozřejmě se asi najdou tací, které trochu znepokojí zásilka například v krabici od bot, ale myslím, že po otevření balíčku s ručně psaným vzkazem vše pochopí a hned změní názor, myslí si Ivon Jindrová.

V Grizly.cz v minulosti měli i několik spíše negativních recenzí na papírový výplňový materiál, který prášil. Tuto zpětnou vazbu si však vzali k srdci, změnili výplň a nyní žádné negativní připomínky neregistrují.

Michal Kuchař potvrzuje, že zprávy, které se k nim dostanou, jsou jen pozitivní. A přiznává, že ze začátku měli pár negativních reakci na využití skartovaného papíru. Ten při vybalování není ideální a snaží se ho více nahradit kartonem a časem od něj asi upustí. Negativní ohlas však vyřešili vložením dopisu, kde mimo jiné popisují, proč může zboží dorazit v použité krabici nebo obsahuje skartovaný papír. Mimo toho od nás dostanou lidé balení semínek stromů k zasazení. To je taková naše srdeční záležitost. Vybíráme zde druhy, které se přirozeně vyskytují v naší krajině a především jde o listnaté a dlouholeté stromy, jako je dub, buk atd., doplňuje.

Podle Vladimíra Koudely jsou reakce jejich zákazníků na ekologické balení různorodé. Mnozí jim vyjadřují podporu a oceňují jejich přístup, ale najdou si ti, kteří by preferovali nové obaly. Celkově ale převažuje pozitivní odezva. Občas se setkáváme s humornými reakcemi, kdy zákazníci nečekaně objeví naše produkty v krabicích například od elektrospotřebičů a první si myslí, že jsme se spletli a zaslali jim místo drogerie třeba toustovač. Pro nás je to příležitost vysvětlit naši filozofii recyklace s úsměvem, dodává.

Jsou zde i nějaká úskalí?

Denisa Svobodová popisuje, že balení bez plastů a bublinkových fólií je mnohem náročnější pro přepravce a vyžaduje určitou zkušenost i při přípravě balíku. Některé zboží takto bohužel balit nelze, protože by se mohlo snadno poškodit nebo rozbít. Navíc je to náročné na místo ve skladu. Puffy zaberou spoustu místa, podotýká. V Drogerieshop.cz se v současnosti nesetkávají s většími problémy souvisejícími s používáním recyklovaných obalů. Jedinou menší výzvou je podle Vladimíra Koudely nalezení krabic přesně odpovídající velikosti pro zasílané zboží. Ale i to považujeme za součást našeho závazku k udržitelnosti a aspoň je někdy balení mnohem kreativnější. Výzvy v týmu máme rádi, doplňuje s úsměvem.

Michal Kuchař zmiňuje, že je zde určité snížení nákladů na samotné krabice, ale na druhou stranu objemově je složitější s tímto typem krabic pracovat a je to více náročné na čas, protože například delší dobu hledají vhodný rozměr krabice. Podle Petra Miklíka je rozhodně těžší udržet kvalitu použitého obalového materiálu s tím, že je to o hledání rovnováhy mezi kvalitou a cenou. Zároveň u použitých kartonů často řešíme jejich dostupnost, není jich tolik. A taky musíme umět pracovat s odlišnostmi u kartonu – nejsou nikdy 100% přesně stejné, dodává s tím, že si i přesto myslí, že benefity převažují, protože dávají kartonům druhý život.

Úskalím může být hlavně nepřipravenost značky na vyšší potřebu počáteční časové i finanční investice do takového typu balení. Je totiž nutné zajistit, aby i použité krabice ochránily zboží a v rámci možností i vypadaly a působily na zákazníka čistě a upraveně, zdůrazňuje Lucie Mádlová s tím, že základem je transparentní komunikace a neustálé vysvětlování, aby bylo zřejmé, že pro e-shop použité krabice neznamenají finanční úsporu, ale naopak ohled na životní prostředí. A že i takováto recyklace materiálu zajistí kvalitní doručení a starost o objednané produkty. Je také potřeba se připravit na přípravu krabic, které je třeba očistit.

V e-shopu Nakup na dobro v začátcích věnovali spoustu hodin testování správného balení tak, aby byly obaly flexibilní a zboží přišlo nerozbité. Někdy může být potíž se zajištěním konzistentních dodávek krabic, je nutné plánovat a objednávat hodně dopředu. Ovšem je samozřejmé, že pokud si zákazník potrpí na luxusním obalu, asi pro něj ekologické balení nebude tou správnou volbou, ale to už je spíše hodnotová otázka každého z nás, uzavírá.