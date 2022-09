Velký průzkum mezi kempy: Jak hodnotí prázdniny? Kolik měly lidí, jak to tam žilo?

Mnoho Čechů tráví dovolenou v kempech, a to buď v chatkách, pod stanem, nebo například v karavanu, nebo obytném voze . Mohou tak vyrážet na výlety do okolí nebo si užívat spousty aktivit i akcí přímo v kempech.

Jaká byla letošní sezóna?

Jiří Šacler z Koupaliště a kempu Pecka na úvod zdůrazňuje, že sezóna konečně nebyla zkrácena pandemií, takže jí hodnotí jako úspěšnou. V jejich případě především měsíc srpen, který měli téměř po celou dobu vyprodáno. Také Eduard Jakwerth, jednatel společnosti Camp Velkopařezitý, zmiňuje, že letošní rok je pro ně o dost veselejší než v covidových letech, což je dáno především tím, že od ledna mohli u nich opět mít školní lyžařské kurzy, od března byly víkendy obsazené různými akcemi a v květnu a v červnu nechyběly školní výlety a hromadné akce. Letní sezona proběhla v klidné atmosféře, bez covidových omezení, za pěkného letního počasí, což v našem kempu umožnilo téměř každodenní využití bazénu, popisuje Josef Pražan, jednatel a majitel Eurocampingu Bojkovice. Jak uvádí Lenka Andrlíková, marketing, produkce, PR ze společnosti Pasohlávská rekreační, návštěvnost v Autokempu Pasohlávky je o něco nižší, ale jsou s ní spokojeni.

Letošní sezona patřila podle Kláry Rytychové, správce kempu Ostrov – Zadní Třebaň, k vydařenějším a počasí jim přálo. Podle Taťány Vojtěchové, vedoucí Autokempu Seč Pláž byla letošní sezona povedení, ale nebyla úplně dle jejich představ kvůli prvnímu týdnu v červenci, kdy je počasí trošku zradilo. A prodloužený víkend nebyl tak silný, jak jsou na to zvykli z loňských let, ale vykompenzovalo se to v srpnu. Vydařenou sezonu měli v Kempu pod Pustevnami. Provozní Jana Petřeková říká, že ze všech stran zaznamenávali úbytek turistů (co se týče jiných ubytovacích kapacit a služeb v naší vesnici a okolí), ale pro ně byla sezóna vydařená. Pokles tržeb jsme zaznamenali jen v bufetu s občerstvením. V porovnání s minulými lety bylo vidět, že hosté letos více šetřili a nedopřávali si toho tolik, co v minulosti, doplňuje.

Podle Romana Stupky ml. z Kemp ranče Bystřička se letošní sezóna velice těžce hodnotí a nejjednodušší by bylo použít slovo “zvláštní”. Obsazenost ubytování nebyla špatná, ovšem po lehkém zdražení cen v občerstvení (řádově o 10–20 Kč) a možná i v rámci zdražení všech aspektů života bylo vidět, že si lidé do kempu vozí více vlastních zásob a méně využívají služeb občerstvení, popisuje. Letošní sezóna byla co do počtu hostů dobrá. I počasí kempování přálo. Bohužel nás hodně bolí faktury za elektřinu s několikanásobně vyššími cenami než před rokem, přiznává Josef Bém, prokurista z Autocampu Sedmihorky. Velmi špatná sezóna byla ta letošní pro Kemp a koupaliště Jetřichovice. Když se konečně v červenci začala trochu rozjíždět, přisel požár ve Hřensku a bylo tam úplně prázdno. Nejdříve lidé neustále telefonovali, jaké máme opatření proti covidu, nyní telefonovali, jak to u nás vypadá s požárem, který byl 15 km daleko, dodává Miluše Hartmanová, správcová kempu. V průměru mívají v kempu 200–300 lidí, jeden víkend byli třeba jen dva návštěvníci a později byl průměr 30–50 lidí.

Největší poptávka je po chatkách

V Kempu pod Pustevnami měli chatky obsazené cca z 90 %, což je oproti roku 2019 jen nepatrný pokles. U nich je klasicky největší poptávka po chatičkách. A i když někdo pobyt na poslední chvíli stornuje, většinou se o chatku ihned přihlásí jiný zájemce. Stany a karavany přijíždějí a odjíždějí podle počasí, tam platí přímá úměra – čím déle je krásně, tím více máme obsazený kemp karavany a stany. Naopak, pokud je škaredě a prší, karavany a stany okamžitě odjíždějí, vysvětluje Jana Petřeková. V Autocampu Sedmihorky byla největší poptávka po velkých chatách a po stáních pro karavany. Obsazenost kempu Pecka byla zhruba srovnatelná a největší poptávka byla po chatičkách a velkých srubech. Klára Rytychová říká, že návštěvnost v chatách jako každý rok byla zcela zaplněna s tím, že největší poptávka je po ubytování v chatách a o stany už není takový zájem. Plochu měli zcela zaplněnou cca třikrát.

Kemp ranč Bystřička byl, co se týče procentuální obsazenosti lůžek v chatkách, na podobných číslech jako před covidem. V Pasohlávkách se podle Lenky Andrlíkové v porovnání s předcovidovými roky ještě nevrátili na procenta, která jim tvořila zahraniční klientela, ale po uvolnění restrikcí se opět zahraniční hosté vrací. „Jako každou sezónu největší poptávka je po ubytování v pevných lůžkách, které máme obsazené dlouho dopředu,“ upřesňuje. V Eurocampingu Bojkovice ve srovnání s covidovými roky 2020 a 2021 byla návštěvnost o něco menší, což Josef Pražan přikládá možnostem vycestovat do zahraničí pro jednu skupinu hostů a pro druhou skupinu hostů zvyšujícím se nákladům na živobytí.

Obsazenost v Seči byla podobná jako v předchozích letech a měli skoro 100% obsazenost co se týče ubytování v chatkách a mobilních domech. Ze stany a karavany to bylo o něco slabší. Mobilní domy měli od začátku sezony až doteď plně obsazené. Eduard Jakwerth serveru Podnikatel.cz potvrdil, že o letních prázdninách byla obsazenost v chatkách srovnatelná s předešlými roky, ale stanů a karavanů bylo méně než v dobách před covidem. Zásadní propad u stanů a karavanů je dán především úbytkem cizinců, které bychom v letošní sezóně spočítali na prstech jedné ruky. V kempu byl tedy největší zájem o ubytování v chatkách, ale naši hosté si toto léto užívali ve všech formách ubytování, shrnuje.

Nahlédněte do kempů

Hosté si dovolenou užívali

V kempu Pecka pro tuto sezónu měli nachystán bohatý kulturní program, od dětského dne, přes sportovní turnaje po hudební vystoupení. Lidé si ho podle Jiřího Šaclera chválili a určitě v něm budou i nadále pokračovat. Hlavní sezona byla naplněná hosty, služby byly plně využívány, takže hosté si svou dovolenou u nás užili, popisuje Josef Pražan. Hoste si u nás letos užívaly letního kina, vystoupení loutkového divadla, vystoupení kreslíře a humoristy, minimálně jednou týdně se u nás konaly vstoupení s živou hudbou, každý víkend diskotéky, vyjmenovává Taťána Vojtěchová. Do Kempu Merkur jezdí návštěvníci nejen za relaxem, ale i za zábavou. V kempu je k dispozici pumptracková dráha, workoutové hřiště, dětská hřiště, vzduchové trampolíny, wake park, škola windsurfingu, agility, restaurace, půjčovna kol a mnohé další. Okolí kempu je protkáno cyklistickými stezkami a přímo z kempu je možné se napojit na turistické trasy, které nás dovedou až na Pavlovské vrchy, které příjemně dotvářejí okolní krajinu kempu, doplňuje Lenka Andrlíková.

Eduard Jakwerth přiznává, že v kempu, u kiosku a hlavně v hospůdce bylo živo, a to někdy až tak, že přes veškerou snahu nestíhali. Co jim dělalo starosti, bylo sehnat spolehlivé a pracovité zaměstnance a brigádníky. Před sezónou to bylo opravdu zoufalé, ale nakonec se jim po všech strastech podařilo sestavit skvělý tým úžasných lidí napříč věkovým spektrem, kteří pracovali s obrovským nasazením a odváděli perfektní práci. Bohužel se mezi hosty našlo i pár jedinců, kteří spěchají i na dovolené a nedokážou pochopit, že při plně obsazené hospodě a terase se na ně nedostane hned. Naštěstí takových hostů nebylo mnoho, podotýká.

Kemp pod Pustevnami si zakládá na tom, že hosté u nich mají klid. Žádné organizované akce přes léto nepořádají proto, aby měl každý host prostor pro svoji vlastní „zábavu“ – což je většinou posezení u ohně s rodinou nebo přáteli, grilování nebo posezení u našeho bufetu s občerstvením, které se nese v klidnějším duchu. Podobně kemp Ostrov patří ke klidnějšímu kempu, kde převážně dovolenou tráví rodiny s dětmi, takže je u nich slovy Kláry Rytychové zdravě živě a restaurace každou sobotu pořádá písničkové večery. Také Autocamp Sedmihorky je zaměřený na rodiny s dětmi. O prázdninách proto probíhají každý den tábornické programy a večer si hosté mohou přijít zazpívat společně na potlach k ohni. U nás je kemp přes léto klidnější, každopádně ty akce, které pořádáme my či skupiny hostů i mimo hlavní sezónu, byly velmi živé a myslíme si, že lidé si je užívali a udělali si spoustu super vzpomínek, přidává Roman Stupka ml.





Jaké jsou v kempech ceny napříč republikou?

Jak je vidět v tabulce, vyšší ceny si mohou dovolit nasadit podnikatelé v autokempech. To může být způsobeno tím, že se jedná o uzavřené areály s mnoha službami, navíc v oblíbených lokalitách, kde zákazníci s těmito cenami počítají. Co se týče poplatků za chatky, ty se odvíjejí nejčastěji podle toho, pro kolik lidí jsou určeny, případně jak jsou nové. V některých kempech jsou navíc v hlavní sezóně dostupné pouze pro týdenní pobyty. Vyšší rozdíly jsou také v cenách za karavany a obytné automobily. Zde provozovatelé kempů mohou volit podle jejich dostupného prostoru a také v mnoha případech je platba za karavan pouze jednou položkou – za osoby, stan nebo přístřešky se platí zvlášť. Obecně pak patří mezi levnější ty kempy, kde se provozovatelé zaměřují na rodiny s dětmi.

Přehled cen za vybrané služby ve vybraných kempech Kemp Kraj Dospělý (včetně rekreačního poplatku) Dítě Stan Chatka Auto Obytné auto/karavan Autokemp ATC Merkur Jihomoravský 160 Kč 100 Kč 180–200 Kč od 4900 Kč/týden 110 Kč 270/220 Kč Autokemp Sedmihorky Liberecký 140 Kč 65 Kč 110–200 Kč 770–3750 Kč 110 Kč 460 Kč Camp Velkopařezitý Vysočina 80 Kč 30 Kč 60 Kč od 6450 Kč/týden 50 Kč 130 Kč Eurocamping Bojkovice Zlínský 118 Kč 60 Kč 120–180 Kč od 6300 Kč/týden 60 Kč 550 Kč* Kemp Bystřička Zlínský 84 Kč 45 Kč 60–100 Kč 960 Kč 50 Kč 115–200 Kč Kemp Jetřichovice Ústecký 100 Kč 40 Kč 120–140 Kč 400–500 Kč 100 Kč 220 Kč Kemp Ostrov Středočeský 90 Kč 40 Kč 60–80 Kč 500–1000 Kč 50 Kč 110/70 Kč Kemp Pecka Královehradecký 115 Kč 70 Kč 90–150 Kč 1,000 Kč 100 Kč 220/160 Kč Kemp Pod Pustevnami Zlínský 100 Kč 50 Kč 90–120 Kč 700–1250 50 Kč 190 Kč

* Jedná se o položku s názvem „2 osoby vše v 1“, která zahrnuje: 2 osoby + auto + karavan nebo obytné auto + elektrická přípojka 6 A

I provozovatele kempů trápí ceny energií

Ve většině případů se problémy provozovatelům kempů vyhýbaly nebo se s nimi dokázali vypořádat. Taťána Vojtěchová zmiňuje nepříznivé počasí a nízké tepoty v první polovině července, což nebylo vhodné pro koupání a kempovaní. Například v kempu Pecka byl komplikací masivní výpadek proudu, který trval téměř dva dny. Situaci však personál zvládl celkem dobře a lidem byl ve všech ohledem nápomocný, upřesnil Jiří Šacler. Podle Romana Stupky bylo náročnější sehnat spolehlivý personál, což je obecně pro sezónní provoz oříšek. Jinak to byla sezóna standartní. Až tedy na to, co se děje ve světě a ovlivňuje to svým dosahem vše okolo i na takových malých podnicích, jako jsou kempy, dodává.