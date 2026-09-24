Velký slib seniorům se rozplývá. Týká se levnějšího jízdného

Ještě před několika měsíci to vypadalo jasně. Senioři nad 65 let a studenti měli od ledna 2027 znovu získat 75% slevu na jízdném. To znamená, že místo poloviny běžné ceny by zaplatili jen čtvrtinu.
S návratem vyšší slevy počítá i programové prohlášení vlády. V něm se vláda přímo zavázala: „Vrátíme slevy na jízdné pro studenty a seniory ve výši 75 procent.“
Sleva na 75 procent se dle původních slibů měla vrátit už od 1. ledna 2027. Ministerstvo dopravy tehdy dokonce napsalo, že připravuje potřebné změny tak, aby jejich zavedení proběhlo hladce.
Jenže realita je od slibů zcela odlišná. O té také mimo jiné informuje a podrobně celý proces chystané změny popisuje sesterský server Měšec.cz.
Všechno je jinak
Návrh státního rozpočtu na rok 2027 ale počítá se zachováním současné 50% slevy. Ministr dopravy Ivan Bednárik v září uvedl, že v rozpočtu zatím nejsou peníze na zvýšení slevy na 75 procent. Důvod je jednoduchý, vyšší sleva by podle dřívějších vyjádření ministra znamenala pro stát další náklady v řádu miliard korun.
Pro seniory to znamená, že od ledna se jejich jízdné podle současného návrhu nezmění. Za běžnou jízdenku budou dál platit polovinu její ceny, nikoli čtvrtinu, jak vláda původně slibovala.
Současná 50% sleva platí pro seniory nad 65 let a také pro studenty do 26 let. Na tuto úroveň se slevy snížily v roce 2022, kdy stát původní 75% zvýhodnění omezil.
Slib zatím zůstává jen na papíře
V tuto chvíli je situace pro seniory podstatně jiná, než jak ji vláda představovala na jaře. Tehdy ministerstvo dopravy mluvilo o 75% slevě od ledna. Nyní návrh rozpočtu počítá pouze s dosavadní padesátiprocentní slevou.
Pro seniory, kteří veřejnou dopravu využívají pravidelně, by přitom rozdíl nebyl malý. U 200korunové jízdenky by při 50% slevě zaplatili 100 korun. Při slíbené 75% slevě by je stejná cesta vyšla jen na 50 korun.