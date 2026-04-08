Venkovské obchody budou moci získat od státu až 130 tisíc korun, startuje další výzva

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Venkovské obchody budou moci získat až 130 tisíc korun na svůj provoz. Startuje totiž další výzva v rámci programu Obchůdek 2021+. Žádosti o dotaci podávají kraje, které následně vyhlašují vlastní programy pro prodejny na svém území.

Kraje mohou žádosti podávat od 15. do 30. dubna 2026 prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Dotační program Obchůdek 2021+ by měl pokračovat až do roku 2028. 

Nová výzva v rámci programu Obchůdek 2021+

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo pátou výzvu dotačního programu Obchůdek 2021+, který pomáhá financovat provozní výdaje prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v obcích do 1000 obyvatel, případně do 3000 obyvatel. Příjem žádostí začne 15. dubna 2026.

Chceme udržet základní obchodní obslužnost i v menších obcích a zajistit, aby se lidem dobře žilo i mimo velká města. Přestože se do regionů stále více rozšiřují nové koncepty prodeje, kamenné prodejny mají pro řadu obyvatel stále důležitou roli, nejen z hlediska dostupnosti potravin, ale i jako přirozené centrum komunitního života, říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Původně MPO avizovalo, že výzvu vyhlásí v lednu, o tři měsíce se tak opozdilo.

Prodejny mohou získat až 130 tisíc korun

Mezi podporované provozní výdaje prodejen z programu Obchůdek 2021+ patří stejně jako v předchozí výzvě výdaje na mzdy pro zaměstnance, nájem, vytápění, osvětlení, připojení k internetu, telekomunikační služby, výdaje spojené s bezobslužným provozem obchodu, výdaje spojené s obsluhou bezhotovostních plateb, výdaje na pořízení drobného neinvestičního majetku a další.

O dotaci mohou požádat kraje (od 15. do 30. dubna), které pak následně vypisují vlastní dotační programy pro provozovatele obchodů na svém území. Jednotlivé kraje mohou získat až 3,8 milionu korun a prodejna, která je jediná v obci, může v rámci dotací dostat až 130 tisíc korun.

V každé výzvě byly podpořeny stovky prodejen

O dotace na venkovské obchody je poměrně velký zájem. první výzvě bylo podpořeno 428 prodejen v 11 krajích, druhá výzva znamenala podporu pro 599 prodejen ve 13 krajích, třetí pro 614 prodejen také ve 13 krajích a také ve čtvrté výzvě bylo podpořeno více než 600 dalších prodejen.

Ministerstvo pokračuje s podporou prodejen, protože v řadě míst by bez této podpory jejich provoz nebyl udržitelný, a proto je důležité zajistit jejich další fungování. Našim cílem je, aby se občanům i v těchto místech žilo kvalitně. Od začátku programu jsme poskytli 2 272 dotací za více než 170 milionů korun, uzavřel vrchní ředitel sekce podnikání a digitalizace MPO Pavel Vinkler.

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

