Větší ochrana pro OSVČ v dluzích. Věřitelé přijdou o možnost chtít budoucí úroky

Zpřísní se také pravidla pro notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti, které umožňují rychlé vymáhání dluhu. Novinky přináší novela, kterou připravilo ministerstvo financí.
OSVČ získají větší ochranu při problémech s úvěry
Ministerstvo financí poslalo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti sjednávání úvěrů pro podnikatele. Novela by měla pomoci OSVČ, pokud se dostanou do problémů se splácením podnikatelského úvěru. Živnostníci a další podnikající osoby mohou být totiž při sjednávání úvěrových smluv, zejména s profesionálními poskytovateli finančních služeb, vystaveni obdobné informační asymetrii, nerovnému vyjednávacímu postavení a omezené možnosti ovlivnit obsah smluvních podmínek stejně jako spotřebitelé.
Přestože jim právní řád již poskytuje ochranu v podobě omezení plateb souvisejících s prodlením a některých ochranných institutů občanského zákoníku, jejich aplikace v praxi nemusí být dostatečně účinná. S tím pak souvisí otázka, zda je současná právní úprava ochrany fyzických osob v postavení dlužníků v úvěrových vztazích, včetně fyzických osob podnikajících, dostatečná, případně zda by v určitých situacích nebylo vhodné některé instituty ochrany spotřebitele rozšířit i na tuto skupinu osob, dodává důvodová zpráva.
Konkrétně novela počítá s tím, že i pro OSVČ budou platit obdobná ustanovení ze zákona o spotřebitelském úvěru, která chrání spotřebitele. Půjde o dvě oblasti:
- omezení sankčních plateb při dlouhodobém prodlení dlužníka, tj. prodlení trvajícím déle než 90 dnů, se splácením peněžité zápůjčky nebo úvěru – možnost věřitele požadovat pouze vymezené typy plateb a stanovení jejich stropu,
- úpravu pravidel při zesplatnění dluhu z důvodu prodlení dlužníka – možnost věřitele požadovat pouze jistinu, nikoli však budoucí úroky.
Co nově budou věřitelé moci jen požadovat?
Věřitelé nově budou moci požadovat i u OSVČ pouze náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, úroky z prodlení a smluvní pokutu. Navržená úprava současně limituje jejich přípustnou výši.
Tyto stropy mají zajistit, aby věřitel mohl být za prodlení dlužníka přiměřeně kompenzován, avšak aby výše těchto plateb nepřesáhla přiměřenou hranici. Účelem této úpravy je zamezit tomu, aby se v důsledku dlouhodobého prodlení dluh nepřiměřeně navyšoval o další platby a sankce a stal se tak v konečném důsledku pro dlužníka nesplatitelným, vysvětluje se v důvodové zprávě.
Pokud by mezi stranami byla sjednána náhrada nákladů vyšší, část přesahující zákonem stanovený strop se pro účely tohoto omezení považuje za smluvní pokutu. Tím se zamezí obcházení zákonného limitu prostřednictvím formálního označení určité platby jako náhrady nákladů.
Při zesplatnění nepůjde žádat i budoucí úroky
Jestliže by se OSVČ dostala do prodlení a věřitel požadoval okamžité splacení celého úvěru, bude moci nově hned žádat pouze nesplacenou jistinu, nikoliv ale úroky za celé zbývající období. Ty by nabíhaly postupně až do splacení jistiny, nebylo by však možné požadovat je předem a ani z nich následně účtovat úroky z prodlení. Úprava se má vztahovat na úvěry a peněžité zápůjčky, nikoliv například na leasing, a nebude se týkat firem ani dalších právnických osob.
V praxi by to znamenalo, že pokud podnikateli zbývá splatit jistinu 100 000 korun a úroky do konce splácení jsou dalších 50 000 korun, věřitel dnes může při zesplatnění požadovat okamžitě všech 150 000 korun. Nově by mohl ihned požadovat pouze nesplacenou jistinu ve výši 100 000 korun, upřesnilo ministerstvo financí v tiskové zprávě.
Zároveň bude stanoveno, že se jedná o úpravu kogentní (od které se účastníci nemohou odchýlit). Nová právní úprava bude představovat obecnou úpravu pro všechny fyzické osoby a bude tak systematicky zakotvena v občanském zákoníku jako obecném předpisu soukromého práva. Dopadne tak na všechny úvěrové vztahy, v nichž bude dlužníkem fyzická osoba – tedy na vztahy mezi podnikateli, mezi nepodnikajícími fyzickými osobami (např. na půjčky v rodině) i na vztahy spotřebitelské.
Omezí se i notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti
Ministerstvo chce rovněž posílit postavení dlužníků při sepisování notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti. Nově bude moci dlužník při sepisování notářského zápisu vystupovat pouze na základě svého osobního jednání a nikoli na základě plné moci, s výjimkou zákonného zastoupení nebo zastoupení opatrovníkem. Zároveň se navrhuje vyhradit sepisování těchto notářských zápisů výlučně notářům, kteří mají vůči účastníkům poučovací povinnost a nesou plnou profesní odpovědnost.
V některých případech tento nástroj zneužívali finanční šmejdi tak, že dlužníka při sepsání zápisu zastupoval na základě plné moci přímo věřitel. Člověk proto nemusel být řádně poučen o závažných důsledcích svého závazku a někdy ani nemusel vědět, že takový zápis vznikl, doplnilo ministerstvo financí s tím, že opatření má snížit riziko, že se dlužník bez dostatečného poučení rychle dostane do exekuce a často i přijde o nemovitost.
Pokud návrh projde celým legislativním procesem, nabyde účinnosti 1. ledna 2028, přičemž nová pravidla zvyšující ochranu živnostníků a dalších podnikajících fyzických osob se mají vztahovat na smlouvy uzavřené až po tomto datu.