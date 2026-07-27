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Více než milion OSVČ má nového průvodce. ČSSZ radí, jak správně plnit povinnosti

Jana Knížková
Dnes
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Pohledný muž ve středním věku v modré košili sedí se založenýma rukama v truhlářské dílně a usmívá se
Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E
Ilustrační obrázek
Počet lidí, kteří podnikají na živnost, dál rychle roste. Jen za posledních pět let přibylo více než 127 tisíc OSVČ. Česká správa sociálního zabezpečení proto vydala nového průvodce, který začínajícím podnikatelům vysvětluje, jak se vyhnout nejčastějším chybám.
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Podnikání láká stále více Čechů. Jak uvádí Česká správa sociálního zabezpečení, na konci roku 2025 bylo v České republice už více než 1,17 milionu osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Za posledních pět let jejich počet vzrostl o více než 127 tisíc.

Se zahájením podnikání ale přichází také řada administrativních povinností. A právě v oblasti sociálního zabezpečení dělají začínající podnikatelé často chyby. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto připravila novou publikaci Průvodce sociálním zabezpečením pro OSVČ, která má podnikatelům usnadnit orientaci.

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Co všechno nový průvodce vysvětluje

Nová příručka provází podnikatele od samotného zahájení činnosti až po pravidelné povinnosti během roku. Přehledně vysvětluje například:

  • kdo je z pohledu sociálního zabezpečení považován za OSVČ,

  • jaký je rozdíl mezi hlavní a vedlejší samostatnou činností,

  • kdy a jak oznámit zahájení podnikání,

  • kdy vzniká účast na důchodovém pojištění,

  • jak správně platit zálohy na pojistné,

  • jak podat každoroční přehled o příjmech a výdajích,

  • jak funguje dobrovolné nemocenské pojištění,

  • jaká pravidla platí pro podnikání v rámci Evropské unie,

  • jak funguje paušální režim,

  • jak komunikovat s ČSSZ elektronicky.

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Chyby mohou ovlivnit důchod i nemocenskou

ČSSZ upozorňuje, že správné plnění povinností není jen formalita. Pokud podnikatel za určité období neodvede důchodové pojištění, tato doba se mu nemusí započítat do nároku na starobní důchod.

Stejně důležité je i nemocenské pojištění, které je pro OSVČ dobrovolné. Nárok na nemocenské dávky totiž vzniká pouze tehdy, pokud podnikatel splní zákonné podmínky a pojistné řádně platí.

Sociální zabezpečení je jednou z oblastí, které musí podnikatelé při zahájení činnosti řešit. Pokud mají od začátku správné informace, mohou si lépe nastavit své povinnosti i ochranu pro případ budoucích životních situací, stáří, nemoci či třeba péče o rodinu, doplnil ředitel ČSSZ František Boháček.

Pozor na datovou schránku

Součástí průvodce jsou také informace o elektronické komunikaci s ČSSZ. Ta připomíná, že podnikatelé se zpřístupněnou datovou schránkou podnikající fyzické osoby musí s úřadem komunikovat elektronicky způsobem stanoveným zákonem.

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Průvodce proto seznamuje také s možnostmi ePortálu ČSSZ, přes který lze vyřídit řadu povinností bez návštěvy úřadu.

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Příručka je zdarma

Nový Průvodce sociálním zabezpečením pro OSVČ je určen především lidem, kteří s podnikáním začínají. Využít ho ale mohou i zkušení podnikatelé, kteří si chtějí ověřit své povinnosti nebo si připomenout pravidla sociálního zabezpečení. Je zdarma ke stažení na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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