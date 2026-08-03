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Více pracovněprávních vztahů u jednoho zaměstnavatele. Jak je vykázat v JMHZ?

Jana Knížková
Dnes
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Mladý muž v brýlích se zamyšleným pohledem hledí vzhůru a u pusy má prst
Autor: Depositphotos
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Objevuje se další praktická otázka v oblasti nového hlášení. Vychází ze situace, kdy má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele uzavřeno více pracovněprávních vztahů. Finanční správa vysvětlila, jak se takový souběh vykazuje a jakou roli přitom hraje primární pracovněprávní vztah.
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Zavedení JMHZ znamená nejen nový způsob předávání údajů státu, ale také potřebu správně nastavit evidenci zaměstnanců a pracovněprávních vztahů. Právě toho se týkal další dotaz ze strany veřejnosti směřovaný na Finanční správu ČR.

Dotaz z praxe:

Jak vykázat v JMHZ souběh dvou pracovněprávních vztahů u téhož zaměstnavatele?

Jeden pracovněprávní vztah musí být primární

Podle Finanční správy ČR musí být každý pracovněprávní vztah v registru zaměstnanců evidován samostatně. Systém každému z nich přidělí vlastní identifikátor zaměstnání (ID PPV) a za každý z nich se podává samostatná individuální část měsíčního hlášení.

Současně musí být jeden z pracovněprávních vztahů označen jako primární. Toto označení slouží výhradně pro daňové účely a není rozhodující, který z pracovněprávních vztahů bude jako primární zvolen.

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Právě u primárního pracovněprávního vztahu se vykazují souhrnné údaje za všechny pracovněprávní vztahy zaměstnance, které jsou rozhodné pro zdanění. Jde zejména o úhrn příjmů a údaje potřebné pro výpočet zálohové nebo srážkové daně, uplatnění slev na dani a dalších daňových skutečností.

Ostatní pracovněprávní vztahy se vykazují samostatně, avšak obsahují pouze údaje vztahující se ke konkrétnímu příjmu z daného pracovněprávního vztahu. Pokud má zaměstnanec uzavřen pouze jeden pracovněprávní vztah, musí být jako primární označen právě tento vztah.

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Rozhoduje způsob zdanění příjmů

Finanční správa svou odpověď doplnila několika modelovými příklady. Ty ukazují, že konkrétní vykázání údajů závisí především na tom, zda příjmy podléhají zálohové nebo srážkové dani a zda zaměstnanec podepsal prohlášení k dani.

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Ve všech případech však platí stejné pravidlo: souhrnné daňové údaje se uvádějí pouze u primárního pracovněprávního vztahu. U ostatních vztahů se vykazují pouze údaje odpovídající příjmům z daného pracovněprávního vztahu. Současně nelze vyplňovat atributy, které náleží jinému režimu zdanění.

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Základní princip zůstává stejný

Přestože se jednotlivé situace mohou lišit podle výše příjmů, typu pracovněprávního vztahu nebo podepsaného prohlášení k dani, základní pravidlo je vždy stejné. Každý pracovněprávní vztah se vykazuje samostatně, jeden z nich musí být označen jako primární a právě u něj se soustřeďují souhrnné údaje pro daňové účely.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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