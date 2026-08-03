Více pracovněprávních vztahů u jednoho zaměstnavatele. Jak je vykázat v JMHZ?

Zavedení JMHZ znamená nejen nový způsob předávání údajů státu, ale také potřebu správně nastavit evidenci zaměstnanců a pracovněprávních vztahů. Právě toho se týkal další dotaz ze strany veřejnosti směřovaný na Finanční správu ČR.
Dotaz z praxe:
Jak vykázat v JMHZ souběh dvou pracovněprávních vztahů u téhož zaměstnavatele?
Jeden pracovněprávní vztah musí být primární
Podle Finanční správy ČR musí být každý pracovněprávní vztah v registru zaměstnanců evidován samostatně. Systém každému z nich přidělí vlastní identifikátor zaměstnání (ID PPV) a za každý z nich se podává samostatná individuální část měsíčního hlášení.
Současně musí být jeden z pracovněprávních vztahů označen jako primární. Toto označení slouží výhradně pro daňové účely a není rozhodující, který z pracovněprávních vztahů bude jako primární zvolen.
Právě u primárního pracovněprávního vztahu se vykazují souhrnné údaje za všechny pracovněprávní vztahy zaměstnance, které jsou rozhodné pro zdanění. Jde zejména o úhrn příjmů a údaje potřebné pro výpočet zálohové nebo srážkové daně, uplatnění slev na dani a dalších daňových skutečností.
Ostatní pracovněprávní vztahy se vykazují samostatně, avšak obsahují pouze údaje vztahující se ke konkrétnímu příjmu z daného pracovněprávního vztahu. Pokud má zaměstnanec uzavřen pouze jeden pracovněprávní vztah, musí být jako primární označen právě tento vztah.
Rozhoduje způsob zdanění příjmů
Finanční správa svou odpověď doplnila několika modelovými příklady. Ty ukazují, že konkrétní vykázání údajů závisí především na tom, zda příjmy podléhají zálohové nebo srážkové dani a zda zaměstnanec podepsal prohlášení k dani.
Ve všech případech však platí stejné pravidlo: souhrnné daňové údaje se uvádějí pouze u primárního pracovněprávního vztahu. U ostatních vztahů se vykazují pouze údaje odpovídající příjmům z daného pracovněprávního vztahu. Současně nelze vyplňovat atributy, které náleží jinému režimu zdanění.
Základní princip zůstává stejný
Přestože se jednotlivé situace mohou lišit podle výše příjmů, typu pracovněprávního vztahu nebo podepsaného prohlášení k dani, základní pravidlo je vždy stejné. Každý pracovněprávní vztah se vykazuje samostatně, jeden z nich musí být označen jako primární a právě u něj se soustřeďují souhrnné údaje pro daňové účely.