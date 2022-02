Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny

Přehled o příjmech a výdajích musí podat podnikatel, a to i v případě, že v uplynulém roce neměl tento podnikatel žádný příjem. Znamená to tedy, že přehledy o příjmech a výdajích se podávají i nulové. Výjimkou jsou ti podnikatelé, kteří vstoupili do režimu paušální daně.

Přehled o příjmech a výdajích musí OSVČ podat do 8. dubna 2022 v případě, že tato SVČ nemá povinnost podat přiznání. Pokud OSVČ podává daňové přiznání, musí podat zároveň přehled o příjmech a výdajích do 2. května 2022, v případě elektronického podání daňového přiznání pak přehled podává do 2. června 2022. Pokud chce využít termín pro podání přehledu do 2. června 2022, musí odevzdat přiznání k dani z příjmu fyzických osob až po 1. dubnu 2022.

Nejzazší termín pro podání přehledu o příjmech a výdajích je do 1. srpna 2022 v případě, že OSVČ má zpracované a podané daňové přiznání daňovým poradcem.

Přehled o příjmech a výdajích pro okresní správu sociálního zabezpečení

Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích je povinna podat každá osoba samostatně výdělečně činná, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou činnost. Výjimku mají opět poplatníci, kteří jsou v režimu paušální daně.

Lhůty pro podání přehledu na OSSZ jsou odvislé od podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Termín pro podání přehledu na OSSZ je 2. května 2022. V případě, že by poplatník podával daňové přiznání elektronicky, může přehled podat až do 1. června 2022. Přiznání však musí být podané elektronicky až do 1. dubna 2022. V případě využití daňového poradce pro podání daňového přiznání, je i lhůta pro podání přehledu posunuta, a to až na 1. srpna 2022. I zde však platí, že přiznání k dani z příjmů musel daňový poradce podat až po 1. dubna 2022.

Přehled o příjmech a výdajích lze podat písemně, osobně, datovou schránkou a přes elektronické aplikace zdravotních pojišťoven / e-portál OSSZ.

Zálohy v roce 2022

Tak jako každý rok se i pro rok 2022 zvyšovaly minimální zálohy pro platbu pojistného.

Záloha 2021 2022 Zdravotní pojištění 2 393 Kč 2 627 Kč Sociální pojištění 2 588 Kč 2 841 Kč

Minimální záloha na platbu zdravotního a sociálního pojištění je stanovena všem nově vzniklým osobám samostatně výdělečně činným v prvním roce jejich podnikání. Pro další roky se stanovuje výše zálohy na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích.