Za názvy a logy nejslavnějších světových firem se často skrývají příběhy, které by člověk na první pohled nečekal. Někdy jde o promyšlený marketing, jindy o náhodu nebo rozhodnutí, kterého jeho autor mohl později pořádně litovat. A občas také o nápad, za který jeho tvůrce dostal jen pár dolarů. Nejen toto jsme probírali v nejnovější díle podcastu Teorie bulharské konstanty.
Co se dozvíte v článku
Spoluzakladatel Applu prodal svůj podíl za 800 dolarů
Jedním z nejvýraznějších příkladů je Ronald Wayne, který stál u zrodu Applu společně se Stevem Jobsem a Stevem Wozniakem. Jeho původní podíl ve firmě činil deset procent. Jenže už po 12 dnech se rozhodl z projektu odejít a svůj podíl prodal za 800 dolarů. Důvodem byly především obavy z finančního rizika. Na rozdíl od svých mladších společníků měl totiž rodinu a majetek, o který mohl přijít. Z dnešního pohledu šlo o mimořádně drahé rozhodnutí. Hodnota tehdejšího podílu by dnes činila stovek miliard dolarů.
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Wayne se přitom podílel také na prvním logu Applu. Tím ale nebylo známé nakousnuté jablko, nýbrž poměrně komplikovaná ilustrace Isaaca Newtona sedícího pod stromem. Jednoduché logo jablka přišlo až později. Jeho autorem byl Rob Janoff, kterému Steve Jobs zadal poměrně volné zadání. Nakousnutí mělo mimo jiné pomoci odlišit jablko od ostatních podobných druhů ovoce, například třešní. Původní barevná podoba zase odkazovala na schopnost počítače Macintosh zobrazovat barvy.
Amazon se jmenuje od A hlavně kvůli katalogům
Zajímavý příběh má také název Amazon. Jeff Bezos původně zvažoval jméno Cadabra, inspirované slovem abrakadabra. Nakonec od něj ustoupil mimo jiné proto, že při vyslovení mohlo připomínat anglické slovo cadaver, tedy mrtvolu. Rozhodl se proto pro Amazon, název odkazující na jihoamerickou řeku. Nutno ovšem přiznat, že hlavním motivem bylo vymyslet název od písmena A, a to kvůli zařazení v tehdejších internetových katalozích. Logo firmy dnes navíc obsahuje šipku od písmene A k Z, která symbolizuje široký sortiment zboží.
Mimozemšťan Alzy vás štve cíleně
Ani česká Alza nezůstává pozadu. Její název je mnohem jednodušší, než by se mohlo zdát. Vznikl spojením prvních slabik jména zakladatele Aleše Zavorala. Slavný zelený mimozemšťan je naopak výsledkem promyšlené marketingové strategie. Jeho úkolem bylo být natolik výrazný a zapamatovatelný, že se lidem dostane do hlavy. A to se zjevně podařilo. Hlas mu propůjčil dabér Bohdan Tůma, známý mimo jiné jako český hlas Cartmana ze South Parku.
Zakladatel IKEA si nepamatoval čísla
Svébytnou kapitolu představují také severské značky. Název LEGO vychází z dánského výrazu „leg godt“, tedy „hraj si dobře“. IKEA zase kombinuje iniciály svého zakladatele Ingvara Kamprada s názvy rodinné farmy Elmtaryd a vesnice Agunnaryd, kde vyrůstal. Zajímavý je také systém pojmenovávání výrobků. Jednotlivé kategorie nábytku a doplňků dostávají názvy podle různých skupin skutečných jmen, například rostlin, zvířat, měst nebo místních názvů ve Skandinávii. Důvodem vzniku tohoto systému bylo, že si zakladatel firmy špatně pamatoval čísla.
Název Google vzniknul omylem
Zajímavý je i původ názvu Google. Firma se původně měla jmenovat Googol, což označuje číslo představované jedničkou a stovkou nul. Při registraci domény ale došlo k překlepu a vznikl název Google. Zakladatelům se nakonec zalíbil, a tak u něj zůstali.
Co dalšího zaznělo v novém díle podcastu Teorie bulharské konstanty:
- Jak vypadalo první logo Applu?
- Co znamená LEGO a jak vznikla slavná stavebnice?
- Proč má Ferrari ve znaku vzpínajícího se koně?
- Kolik dostala autorka loga Nike?
- Jak se zrodila značka Rolls-Royce a příběh její slavné sošky?