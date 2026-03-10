Podnikatel.cz  »  Právo  »  Vláda schválila revoluční změnu v penzijku. Senioři dostanou peníze zpět

Vláda schválila revoluční změnu v penzijku. Senioři dostanou peníze zpět

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Straší muž sedí na gauči, má na kolenou notebook a kouká do něj. Tváří se zamyšleně
Autor: Shutterstock.com
Ilustrační obrázek
Lidé, kteří přišli o státní příspěvek v doplňkovém penzijním spoření, budou mít nově možnost vystoupit ze systému bez finančních ztrát. Vláda zároveň nabídne kompenzace těm, kdo museli peníze odebrat dříve.

Novela zákona umožní lidem, kteří při přiznání starobního důchodu přišli o státní příspěvek a nesplňují podmínky pro jednorázové vyrovnání, vystoupit ze systému doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění bez finančních dopadů. 

To znamená, že jejich vlastní peníze zůstanou v bezpečí a nebudou penalizováni za dřívější změny zákona.

Stát napraví chybu. Důchodci budou moci žádat o vrácení příspěvků Přečtěte si také:

Stát napraví chybu. Důchodci budou moci žádat o vrácení příspěvků

Kompenzace pro ty, kdo odešli dříve

Zákon zároveň nabídne kompenzace lidem, kteří už ze systému museli vystoupit a utrpěli finanční ztrátu, protože nemohli čerpat státní příspěvek. Ti, kdo byli postiženi předchozími omezeními, tak dostanou spravedlivou náhradu.

Co to znamená pro účastníky

Po přijetí novely budou mít lidé jasnou možnost rozhodnout se, zda chtějí zůstat v systému, bez obav z finanční ztráty. Ti, kdo už vystoupili, získají kompenzaci za své předčasné rozhodnutí. Novela tak přináší větší jistotu a klid účastníkům doplňkového penzijního spoření.

Příspěvek na produkty spoření na stáří a daň z příjmů Přečtěte si také:

Příspěvek na produkty spoření na stáří a daň z příjmů

Co byste měli udělat?

Účastníci systému by měli zkontrolovat své možnosti a případně se poradit s poskytovatelem spoření, zda se jich nová pravidla týkají. Ti, kdo ztratili státní příspěvek nebo vystoupili dříve, by měli zvažovat, jakým způsobem mohou využít kompenzace. Právě díky těmto krokům si mohou lidé zajistit, že nebudou finančně znevýhodněni a budou mít jasný přehled o svých úsporách.

Penzijko bez podpory se má změnit. Vláda chce pro důchodce i kompenzace Přečtěte si také:

Penzijko bez podpory se má změnit. Vláda chce pro důchodce i kompenzace

Seriál: Senior
Přečtěte si všechny díly seriálu Senior nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
17. 3. 2026
9:00
Více
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele
20. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Nervózní Microsoft začal v ČR žehlit Trumpův chaos

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Google uvádí Gemini 3.1 Pro a přidává působivé benchmarky

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu

Lékaři zdarma vyšetří ledviny. Test trvá jen pár minut

Majetkové přiznání dalo ministrům současné vlády zabrat

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

Experti nedoporučují rušit rozhlasové a TV poplatky

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

Nedostatek vitaminu D se projeví nejen únavou

Americká televize Newsmax se chystá do Česka

Po rodičovské na pracák. V prvních měsících dostanete 19 269 Kč

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Na arytmii přišel díky hodinkám. Lékaři radí zkoušet tep pravidelně

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

Daňové slevy: Poradíme, čím si můžete snížit daň z příjmů

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - názorně a srozumitelně
VÍCE INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).