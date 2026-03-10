Vláda schválila revoluční změnu v penzijku. Senioři dostanou peníze zpět

Novela zákona umožní lidem, kteří při přiznání starobního důchodu přišli o státní příspěvek a nesplňují podmínky pro jednorázové vyrovnání, vystoupit ze systému doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění bez finančních dopadů.
To znamená, že jejich vlastní peníze zůstanou v bezpečí a nebudou penalizováni za dřívější změny zákona.
Kompenzace pro ty, kdo odešli dříve
Zákon zároveň nabídne kompenzace lidem, kteří už ze systému museli vystoupit a utrpěli finanční ztrátu, protože nemohli čerpat státní příspěvek. Ti, kdo byli postiženi předchozími omezeními, tak dostanou spravedlivou náhradu.
Co to znamená pro účastníky
Po přijetí novely budou mít lidé jasnou možnost rozhodnout se, zda chtějí zůstat v systému, bez obav z finanční ztráty. Ti, kdo už vystoupili, získají kompenzaci za své předčasné rozhodnutí. Novela tak přináší větší jistotu a klid účastníkům doplňkového penzijního spoření.
Co byste měli udělat?
Účastníci systému by měli zkontrolovat své možnosti a případně se poradit s poskytovatelem spoření, zda se jich nová pravidla týkají. Ti, kdo ztratili státní příspěvek nebo vystoupili dříve, by měli zvažovat, jakým způsobem mohou využít kompenzace. Právě díky těmto krokům si mohou lidé zajistit, že nebudou finančně znevýhodněni a budou mít jasný přehled o svých úsporách.