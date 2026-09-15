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Vláda zlegalizuje až 90 % dnešního švarcsystému, tvrdí analýza

Daniel Morávek
Dnes
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Lidé v kanceláři stojící vzadu ve stínu a v popředí je papír s perem
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Připravovaná změna definice závislé práce může podle výzkumné organizace PAQ Research výrazně zúžit okruh případů, které bude možné označit za švarcsystém. „Zlegalizuje se 70–90 % dnešního švarcsystému,“ tvrdí PAQ Research.
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Nově se má totiž definice závislé práce rozšířit. Podle analýzy PAQ Research by nová pravidla mohla zlegalizovat práci až 80 tisíc lidí, kteří dnes podle platné definice pracují na švarcsystém.

Co se dozvíte v článku
  1. Definice závislé práce by se měla změnit
  2. Ze švarcsystému vypadne až 80 tisíc lidí, tvrdí analýza
  3. Jde jen o zpřesnění, říká MPSV
  4. Co je švarcsystém?

Definice závislé práce by se měla změnit

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chce v rámci zákoníku práce změnit definici závislé práce. Nově by musely být současně splněny tři hlavní znaky závislé práce a čtyři podznaky u nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance (v současnosti jsou čtyři znaky a k tomu několik doplňujících podmínek výkonu závislé práce). Vedle výkonu práce jménem zaměstnavatele a osobního výkonu práce by se například posuzovalo, zda zaměstnavatel práci organizuje a kontroluje, zda pracovník postupuje podle jeho pokynů a zda pracuje v určené pracovní době.

Ze švarcsystému vypadne až 80 tisíc lidí, tvrdí analýza

Právě rozšíření obligatorních znaků může podle PAQ Research do velké míry legalizovat švarcsystém. Podle jejich analýzy by podmínky nové definice splňovalo jen přibližně 0,8 procenta OSVČ, tedy asi 8 tisíc lidí. Podle současné definice jde přitom přibližně o 6 až 13 procent OSVČ. Z definice švarcsystému by tak podle PAQ Research vypadlo 50 až 80 tisíc lidí, na jejichž faktické ekonomické závislosti by se ale jinak nic nezměnilo.

PAQ Research upozorňuje také na specifickou podmínku určené pracovní doby. Podle organizace jde o znak, který není v žádné jiné zemi EU součástí kumulativní definice závislé práce. Slovensko jej od letoška dokonce ze své úpravy vypustilo kvůli obavám z jeho zneužívání k obcházení pravidel.

PAQ Research proto navrhuje jiný princip. Místo nutnosti splnit všechny podmínky by podle něj mělo stačit splnění většiny znaků, například tří z pěti. Zároveň upozorňuje, že samotná změna definice problém švarcsystému nevyřeší. Významnou motivací je podle analýzy rozdílné daňové a odvodové zatížení zaměstnanců a OSVČ, zejména u středních a vyšších příjmů.

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Jde jen o zpřesnění, říká MPSV

MPSV, které změny předložilo, nicméně tvrdí, že úprava by neměla mít zásadní dopad do rozsahu výkonu závislé práce v ČR. Návrh zpřesnění závislé práce je reakcí na dosavadní judikaturu, praxi a kontrolní činnost orgánů inspekce práce. Záměrem je ponechat ve výkonu závislé práce totožné osoby, jaké jsou v ní nyní, uvádí ministerstvo v důvodové zprávě.

Co je švarcsystém?

Švarcsystém spočívá v tom, že člověk fakticky pracuje jako zaměstnanec, místo pracovní smlouvy však podniká na živnost a firmě vystavuje faktury. Pro zaměstnavatele i pracovníka může být tento režim finančně výhodnější díky nižším odvodům. Podle PAQ Research dnes pracuje tímto způsobem 6 až 12 procent, a to podle toho, jak je švarcsystém definován.

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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