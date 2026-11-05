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Vlastníci nemovitostí mají v listopadu další daňovou povinnost

Jana Knížková
Dnes
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Autor: Depositphotos.com
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Konec listopadu přináší další termín splatnosti daně z nemovitých věcí. Povinnost zaplatit druhou splátku se však netýká všech vlastníků nemovitostí. Rozhodující je výše vyměřené daně. Kdo musí peníze poslat a jakými způsoby lze daň uhradit?
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Poplatníci daně z nemovitých věcí, kteří si letos rozdělili daň do dvou splátek, musí zbývající část uhradit nejpozději do pondělí 30. listopadu 2026. Tento termín se týká pouze těch, jejichž celková vyměřená daň přesáhla 5000 korun.

Pokud daň z nemovitých věcí činí maximálně 5000 korun, platí se zpravidla jednorázově. Celá částka byla splatná již do 2. června 2025. U daně vyšší než 5000 korun umožňuje zákon rozdělit platbu do dvou stejných splátek. První byla splatná do 2. června, druhá pak do 30. listopadu 2025.

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Rozhoduje den připsání peněz na účet finančního úřadu

Při placení daně je důležité počítat s tím, že za den úhrady se považuje den, kdy peníze dorazí na účet finančního úřadu. Nestačí tedy pouze zadat platební příkaz v den splatnosti.

Poplatníci mohou daň z nemovitých věcí zaplatit několika způsoby:

  • Bankovním převodem: Platbu lze poslat z účtu poplatníka na účet příslušného finančního úřadu.
  • Prostřednictvím SIPO: Tato možnost je dostupná poplatníkům, kteří se k ní přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2026 Je nutné mít dostatečný inkasní limit.
  • V hotovosti: Daň lze uhradit také v pokladně finančního úřadu.
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Na co si dát při placení pozor?

Pokud poplatník platí daň poštovní daňovou složenkou, měl by ji odeslat s dostatečným předstihem. I v tomto případě totiž musí být částka připsána finančnímu úřadu nejpozději v den splatnosti. Pozdní úhrada daně může znamenat vznik nedoplatku a případné další finanční důsledky. Vlastníci nemovitostí by proto měli zkontrolovat, zda mají daň uhrazenou včas a zda se jich listopadový termín týká.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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