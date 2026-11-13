Voják, který propadl parfémům. Milionová chyba mu ukázala nový byznys

Příběh Pavla Martínka, zakladatele značky Mandario, ukazuje, že k vybudování komplexního podniku není potřeba vystudovat chemii ani ekonomii. Stačí odhodlání, ochota učit se z vlastních chyb a schopnost proměnit neúspěch v novou příležitost.
Co se dozvíte v článku
- Cesta k parfémům
- Učení za pochodu a opuštění armády
- Přešlap, který položil základy nového byznysu
- Dodávají obaly i hotové produkty
- Řešení i pro menší výrobce
- Důležitá je lidská chemie
- Základem je férové partnerství
- Široké portfolio jako ochrana před krizí
- Legislativa bez starostí
- Portfolio roste s požadavky klientů
- Showroom není jen výstava
- Peníze i zkušenosti vracejí zpět
- Tip na další příběh
Cesta k parfémům
Pavel Martínek se k parfémům dostal úplnou náhodou. Po střední škole vůbec nevěděl, co se životem. Moc si nevěřil, takže hledal hlavně nějakou jistotu. Šel na povinnou vojenskou službu a potom jako profesionál k Hradní stráži do Prahy. Tehdy si představoval, že v armádě zůstane, bude mít stabilní práci, jednou výsluhu a tím bude jeho pracovní život v podstatě vyřešený.
Na Vánoce 2007 ale moje maminka dostala vzorkovník parfémů a mě to nějak zaujalo. Začal jsem se vyptávat, jak celý systém funguje, a rozhodl se, že parfémy zkusím prodávat, vzpomíná s tím, že první vzorkovník 1. ledna vzal do služby v Lánech. Jenže byl tak stydlivý, že ho nedokázal kolegům aktivně nabídnout.
Položil jsem ho na vedlejší stůl a doufal, že si ho někdo všimne. Všiml. Dostal jsem sice přezdívku “avon lady”, ale zároveň jsem ten den získal objednávky od osmi lidí, prozrazuje Pavel. Začal tedy potom parfémy sám prodávat, postupně si udělal vlastní web a e-shop a za několik let doma zabalil a odnesl na poštu přes 2 500 objednávek.
A od toho už vedla poměrně dlouhá a rozhodně ne přímá cesta k vlastní značce parfémů, vlastní výrobě, zakázkové výrobě a nakonec k Mandario, doplňuje.
Učení za pochodu a opuštění armády
K parfémům ale Pavel neměl vůbec blízko. Vystudoval mechanika elektronika pro číslicovou a řídicí techniku, což byl obor, který ho nebavil a vůbec mu nešel. Parfémy, kosmetiku ani chemii nestudoval a všechno se tak učil za pochodu. Na začátku ani nevěděl, jak se parfém vyrábí.
Když jsme později chtěli vytvořit vlastní značku Charismo, našli jsme v Česku několik lidí a firem, které nám slíbily pomoc s výrobou, ale nefungovalo to podle našich představ. Nakonec jsme začali jezdit do zahraničí, hledat dodavatele, učit se, z čeho se parfém skládá, jak fungují jednotlivé komponenty, výroba nebo obaly, popisuje.
Podle Pavla bylo stejně důležité naučit se podnikat, protože neuměl obchod, marketing, řízení lidí ani finance. Neměl za sebou ekonomickou školu ani podnikatelskou rodinu. Hodně tedy četl, chodil na semináře, poslouchal zkušenější lidi a hlavně dělal chyby. Některé byly podle něj docela drahé, ale zpětně by řekl, že právě z nich se naučil nejvíc.
Pavel tedy začínal opravdu od nuly. Nejdřív prodával parfémy kamarádům a kolegům. Když pak tento okruh vyčerpal, začal přemýšlet, kde hledat další zákazníky. Nechal si vytvořit web parfemista.cz, učil se, jak funguje internet a vyhledávače, a postupně rozjel e-shop.
Pamatuji si, že jsem přestal chodit s kolegy na pivo a diskotéky a prakticky veškerý volný čas věnoval podnikání. Dokonce mě to stálo také pětiletý vztah, dodává. Doma balil zásilky a nosil je na poštu, což pro něj byla výborná škola. Po nějaké době úplně odešel z armády, protože už věděl, že chce zkusit vybudovat něco vlastního. I když tehdy vůbec netušil, kam ho to nakonec zavede.
Přešlap, který položil základy nového byznysu
Za sebou má tedy Pavel vlastní značku parfémů i prodejnu v Praze, což hodnotí jako přešlap. Charismo byl obchodně neúspěch, ale zároveň podle něj jedna z nejdůležitějších zkušeností, které získal.
Půjčil jsem si tehdy kolem půl milionu, vložil do toho svoje úspory a s kamarádem jsme založili vlastní značku parfémů. Měli jsme krásnou parfumérii v centru Prahy, jenže jsme vůbec neuměli maloobchod ani velkoobchod. Charismo bylo prakticky po celou dobu prodělečné, přiznává. Bylo to období, kdy měl peníze opravdu jen na čínské polévky a podobné polotovary. Prioritou pro něj totiž bylo zaplatit jednoho jediného zaměstnance a brigádníky a až potom sebe.
Celkem ho rozjezd Charisma a tehdejší firmy stál přes 1,2 milionu korun. Jenže právě proto, že se Charismu nedařilo, začal hledat jinou cestu, jak využít to, co se při vývoji a výrobě parfémů naučili. Měli drobné zkušenosti tím, že si zajistili výrobu v zahraničí a kontakty na pár dodavatelů, ale nulové zkušenosti s vlastní výrobou a žádné kontakty na potencionální klienty, všechny je Pavel musel začít hledat.
Napadlo mě nabídnout zakázkovou výrobu ostatním firmám. A právě z této myšlenky nakonec vyrostl základ toho, co dnes dělá Mandario. Takže ano, byla to chyba, ale chyba, bez které bych možná nikdy nepřišel na správný byznys model, podotýká s tím, že Mandario tak vzniklo vlastně z nutnosti.
Pavel navíc z vlastní zkušenosti věděl, jak složité je pro člověka, který chce vytvořit vlastní parfém nebo kosmetický produkt, poskládat celý proces dohromady.
Musíte řešit recepturu, výrobce, obal, komponenty, kompletaci, legislativu a řadu dalších věcí, vyjmenovává a doplňuje, že proto chtěl vytvořit službu, kde klient nemusí obcházet mnoho různých dodavatelů, ale co největší část procesu vyřeší na jednom místě.
Dodávají obaly i hotové produkty
Mandario Pavel Martínek založil v roce 2017 a vrátil se tak k modelu zakázkové výroby parfémů a prodeji obalů. Postupně k tomu přidávali další oblasti a z Mandaria se stal full-service partner pro firmy, které chtějí uvést na trh vlastní produkt. Jak Pavel vysvětluje, základem jejich modelu je, že klientovi dokážou zajistit velkou část cesty od nápadu až po hotový produkt. Mandario dnes společně s dalšími firmami ve skupině řeší vývoj a výrobu produktů, obaly a komponenty, kompletaci, legislativu a následnou expedici.
Mezi jejich známé klienty patří například Manufaktura a Ryor, Bergamoss, Daillo, Alma nebo například Karlovarské vřídlo nebo Helvetia Apotheka. Většině z nich dodávají obalové materiály, ale konkrétní spolupráce je samozřejmě u každého klienta jiná. Zatímco někdo potřebuje komplexní službu a přichází v podstatě s představou, co chce vytvořit, jiný už má část vývoje nebo dodavatelského řetězce vyřešenou a potřebuje od nich pouze konkrétní část.
Náš parfumér, Václav Lebeda má i svou vlastní obchodní značku Bergamoss, on si vytvoří vůně a my pro něj zajistíme vše ostatní. Výsledkem jsou krásné produkty a značka, která je v oboru parfémů nyní jedna z nejrychleji rostoucích na online trhu, uvádí Pavel na příkladu.
Řešení i pro menší výrobce
Podle Pavla je ideální, když za nimi klient přijde alespoň se základním konceptem produktu, tedy co má produkt umět nebo jak má vonět, pokud se jedná o parfém. A měl by vědět, jak by měl přibližně vypadat.
Důležitá je také představa o ceně, cílové skupině a prodejních kanálech. To vše totiž souvisí s obchodním modelem, který musí být dlouhodobě udržitelný, aby dávala smysl nejen první výroba, ale i následné opakované objednávky, vysvětluje Pavel.
Menším značkám nabízí několik cest. Mohou se vydat cestou zakázkové výroby, kde jde obvykle o minimálním množství od 500 kusů a je to časově náročnější. Druhou možností je využít jejich připravené receptury a obaly, kde je možné začít už od 100 kusů jednoho produktu. Záleží i na tom, jaký má klient rozpočet, kolik produktů chce uvést na trh, jak rychle a jaké má prostředky. Kombinace těchto faktorů rozhoduje o tom, jakou cestu je vhodné zvolit.
Naším cílem je pomoci klientovi najít řešení, které bude dávat smysl nejen z pohledu produktu, ale především z obchodního hlediska, zdůrazňuje Pavel.
Důležitá je lidská chemie
V Mandario se několikrát stalo, že museli klienta odmítnout. Jak Pavel vzpomíná, například je oslovil klient, který chtěl na krabičku parfému umístit název totožný s názvem známého parfému na trhu. To je pro ně za hranou nejen z etického, ale i z právního hlediska.
Zažili jsme i kurióznější situaci, kdy nám jeden zájemce o spolupráci ukradl parfém přímo z našeho showroomu. Asi není potřeba dodávat, že ke spolupráci nedošlo, směje se Pavel.
Obecně se snaží spolupracovat s lidmi, se kterými si vzájemně rozumí a sdílí podobné hodnoty.
Pokud už od začátku cítíme, že spolupráce nebude fungovat, protože klient na nás působí až příliš složitě a ještě tam není ani vzájemné porozumění, raději ji odmítneme. Ze zkušenosti vím, že to pak ušetří dost různých řešení, popisuje Pavel. Naštěstí jsou dnes v pozici, kdy nemusí přijmout zakázku za každou cenu.
Jejich cílem je totiž být nejen výrobcem, ale skutečným partnerem, který klientovi pomáhá nejen s vývojem, výrobou a legislativou, ale má přesah i do marketingu, logistiky a celkového fungování jeho značky.
A to více je důležitá vzájemná, jak já říkám: lidská chemie, přidává Pavel.
Základem je férové partnerství
Pavel dále popisuje, že už několikrát za nimi přišel někdo s tím, že chce založit vlastní značku parfémů nebo kosmetiky. Během rozhovoru však společně zjistili, že pro něj nemusí být vhodný nejen konkrétní produkt, ale vlastně ani celý beauty segment.
A tak jsem mu podnikání v tomto oboru otevřeně rozmluvil. O to víc mě pak potěšilo, když mi po čase přišel e-mail s poděkováním, že se nakonec rozhodli investovat do oblasti, které lépe rozumějí a ve které mají větší zkušenosti, upřesňuje Pavel a dodává, že to je pro něj jeden z nejhezčích momentů v podnikání.
Přestože jsme na takové spolupráci nevydělali ani korunu, měl jsem z toho opravdu dobrý pocit. Protože i tohle je podle mě součástí férového partnerství, umět poptávajícímu říct nejen to, co chce slyšet, ale i to, co mu může skutečně pomoci, dodává.
Široké portfolio jako ochrana před krizí
Pro Mandario je důležité hledat i nové spolupráce a aktivně na tom pracují. Podle Pavla platí, že čím širší a rozmanitější portfolio zákazníků máte, tím je vaše podnikání stabilnější a odolnější i v období, kdy se některému segmentu nebo skupině zákazníků přestane dařit. Nechtějí proto být závislí jen na odběratelích které mají, ale budovat dlouhodobě zdravý a udržitelný byznys.
Jedna věc totiž je, že nabízíme v některých ohledech unikátní služby, ale druhá věc je, že na trhu existuje spousta firem, které si ani neuvědomují, že by mohly mít vlastní produkt z oblasti parfémů, kosmetiky nebo bytové chemie, doplňuje s tím, že v tom vidí velký prostor pro jejich další růst.
Legislativa bez starostí
Jako doplňkovou službu k výrobě nabízí Mandario legislativní poradenství. Pavel totiž věří, že jejich zákazníci by se měli primárně soustředit na to, co je pro jejich podnikání nejdůležitější: tedy na budování značky, marketing a prodej. Neměli by trávit čas tím, že se budou snažit zorientovat ve složité legislativě, která se navíc neustále vyvíjí. A v poslední době opravdu velmi zpřísňuje. Nechtějí tedy zákazníkovi pouze vyrobit produkt, ale nabídnout mu co nejkomplexnější službu, díky které se může soustředit na svůj vlastní byznys.
Proto pokud u nás zákazník řeší výrobu, dokážeme mu zajistit také veškerou potřebnou legislativní dokumentaci a související procesy, aby mohl své produkty bezpečně a v souladu s předpisy uvádět na trh, vysvětluje a vyjmenovává, že se to týká jak kosmetických produktů, mezi které patří i parfémy, tak produktů spadajících pod chemickou legislativu, jako jsou prací gely, parfémy na praní, papírky na praní, do myčky nebo na nádobí. Každá z těchto kategorií má totiž svá specifická pravidla.
Portfolio roste s požadavky klientů
Co se týče produktů, začínali v Mandario prakticky jen u parfémů. Když Pavel zakládal Mandario, vrátil se k tomu, co už znal z předchozích let: tedy k zakázkové výrobě parfémů a k obalům. Postupně přicházeli klienti s dalšími požadavky a zároveň získávali zkušenosti, lidi a výrobní možnosti. Přidali tedy kosmetiku a další produkty v beauty segmentu, později bytovou chemii a další kategorie. Důležitým krokem byla také koupě společnosti M-pack, kdy společnost potřebovala větší výrobní a kompletační kapacity a to jim umožnilo další rozvoj a investice do výroby.
Nejnovějším přírůstkem je homogenizátor na výrobu sypkých směsí. Vyrábíme v něm proteiny, kolageny, atd., a to hlavně pro zahraniční firmy na severu a západě od Česka. A nyní je poptávka tak velká, že chceme pořizovat další, prozradil Pavel.
Showroom není jen výstava
V showroomu Mandario je přes 2 500 vzorků obalů a komponentů. Mezi nimi jsou i hotové produkty, které realizovali pro své zákazníky. Noví klienti si tak mohou prohlédnout nejen samotné obaly, ale také to, jak může vypadat finální produkt. Pavel potvrzuje, že showroom pro ně byl od začátku velmi důležitý, i když ten první byl opravdu malý. Jak Mandario rostlo, pronajali si další prostor a postupně vybudovali podle nich největší showroom kosmetických obalů minimálně v Česku a na Slovensku.
S trochou nadsázky bych řekl, že nejdůležitější je neotvírat okna a pořádně zavírat dveře, aby se nám tam prášilo co nejméně a lehké plastové lahvičky nepopadaly z regálů na zem nebo papírové krabičky neuletěly oknem, říká s úsměvem Pavel. Naštěstí však sídlí v sedmém patře výškové budovy, kde se okna ani otevírat nedají, takže toto riziko mají vyřešené.
Nejnáročnější však není samotné množství vzorků, ale udržování jejich aktuálnosti. Obalový průmysl se totiž neustále vyvíjí. Některé obaly se přestávají vyrábět, u jiných se mění například tloušťka materiálu, hmotnost, barevné provedení nebo další technické parametry.
Proto je důležité průběžně komunikovat s dodavateli a vzorky jednou za čas aktualizovat. Naším cílem je, aby showroom nebyl jen hezkou výstavou obalů, ale především praktickým místem, kde si zákazník může vybrat řešení, které bude skutečně možné použít pro jeho produkt, shrnul Pavel.
Showroom navštěvují především zákazníci, kteří připravují nový produkt nebo chtějí rozšířit své stávající portfolio. Často k nim tedy přicházejí majitelé firem, lidé z produktového vývoje, marketingu nebo nákupu.
Každý se přitom na obal dívá trochu jinak, což je při výběru finálního řešení velmi důležité, doplňuje Pavel s tím, že je velmi důležité, aby si klient mohl obal vzít do ruky, vyzkoušet různé uzávěry, rozprašovače nebo pumpičky a zjistit nejen jak se mu líbí, ale i jak mu celý produkt padne do ruky, jak se s ním manipuluje a jaký z něj má celkový pocit.
V Mandario chtějí, aby zákazník odcházel s řešením, se kterým je maximálně spokojený a kterému sám věří.
Protože pokud je majitel značky ze svého produktu opravdu nadšený, mnohem snáze toto nadšení přenese i na své zákazníky. A právě to může být jedním z důležitých předpokladů jeho obchodního úspěchu, dodává Pavel.
Peníze i zkušenosti vracejí zpět
Mandario vydělané peníze investuje zpět nejen do vlastního růstu, ale také do mladých a perspektivních podnikatelů. Pro Pavla je toto téma velmi důležité právě proto, že sám začínal prakticky bez zkušeností, bez mentorů a podnikatelského zázemí. Spoustu věcí se musel naučit metodou pokus – omyl a některé zkušenosti ho stály opravdu hodně peněz.
Možná právě proto dnes vidím velký smysl v tom, že můžeme začínajícím podnikatelům pomoci nejen finančně, ale především zkušenostmi, které jsme za ty roky nasbírali, myslí si.
Zároveň se snaží vytvářet něco jako trust eticky smýšlejících podnikatelů, kteří si vzájemně důvěřují, pomáhají a podporují se. Pavel totiž věří, že podnikání nemusí být jen o konkurenci a maximalizaci vlastního zisku, ale že mnohem více lze dokázat, když se spojí lidé, kteří sdílejí podobné hodnoty.
Jedním z příkladů investic je moravská značka Alma, za kterou stojí manželé Hasarovi a která se zaměřuje na přírodní kosmetiku nebo značka autoparfémů a autokosmetiky Daillo. V druhém případě nešlo jen o finanční podporu, ale zakladatel společnosti se posléze stal vedoucím marketingu Mandaria.
Investujeme především do lidí, kterým věříme, kteří mají potenciál, chuť něco vybudovat a se kterými sdílíme podobné hodnoty. Ať už se jedná o zákazníky, dodavatele, zaměstnance nebo kohokoliv, kde má smysl si vzájemně pomáhat, uzavírá Pavel.
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