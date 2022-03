Vrátil se zájem o pivo? Pivovary doufají ve standardní rok a musely zdražovat

Pivovary situaci sledují

Jak jsme již psali, Budějovický Budvar pozastavil kvůli ruské invazi na Ukrajinu výrobu a dodávky určené pro ruský trh. Ten přitom patří k pěti největším, kam vyváží pivo. K podobnému kroku přistoupil také Plzeňský Prazdroj, který kvůli válce na Ukrajině nebude přijímat žádné objednávky na své produkty z Ruska a Běloruska. Rusko patřilo mezi exportní trhy značek Pilsner Urquell a Velkopopovický Kozel. Tomáš Mráz, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje, serveru Podnikatel.cz potvrdil, že na Ukrajinu vyváží jejich piva a že aktuální situaci sledují a analyzují s ohledem na další kroky.

Martin Šibal, předseda představenstva Czech Crafts Beer provozující Pivovar Moravia & Lucky Bastard, uvedl, že se jich situace dotýká lidsky a jde o obrovskou tragédii s tím, že ekonomicky může mít za následek další růst nákladů, ale to ukáže čas. Nejvíce bych si přál okamžité ukončení konfliktu a dohodu politiků, jež povede k mírovému řešení situace v oblasti, doplňuje. Ani brněnský Pivovar Stern situace z pohledu běžného prodeje neovlivňuje, protože na Ukrajinu nedodávají a ani to neměli v plánu. Samozřejmě nemůžeme vyloučit, že nejistá geopolitická situace povede k nějaké změně chování u českých zákazníků. To by nás samozřejmě mohlo negativně ovlivnit. A pak je tu samozřejmě rozměr osobní. Válka na Ukrajině je z našeho pohledu neospravedlnitelná a snažíme se i jako malý pivovar přiložit ruku k dílu, zejména formou pomoci uprchlíkům z této země, dodává Kamil Gric.

O pivo je zájem

V pivovarech Moravia a Lucky Bastard jsou aktuálně v dobré kondici a v loňském roce zaznamenali růst ve výši 46 %. Na sezónu jsme připraveni a intenzivně se věnujeme našim akvizicím značek Moravia, Lucky Bastard a Pivní Burza, uvedl Martin Šibal. Poslední měsíce hodnotí kladně a daří se jim meziročně významně růst a plnit i stávající, ambiciózní plány také ve Sternu. Podle Kamila Grice se s ústupem nemoci covid navíc zdá, že by letošní rok mohl být z pohledu pivovarů už poměrně standardní – s otevřenými restauracemi, pivními i hudebními festivaly apod. Tedy pokud se situace nějak významně nezmění kvůli aktuálnímu dění na Ukrajině.

V Plzeňském Prazdroji v posledních dvou týdnech zaznamenávají větší zájem o jejich piva ze strany hospod i obchodů než v předcházejících dvou týdnech. Ovlivňuje to několik faktorů: po rozvolnění určitě přišlo do hospod víc lidí – je vidět, že se chtějí setkávat se svými přáteli, a zároveň tomu nahrává i počasí, které má velký vliv na prodeje piva. Přesto jsou aktuální prodeje v hospodách zhruba o 12 % nižší ve srovnání se stejným obdobím v roce 2020, tedy těsně před koronavirem. Situace se totiž ještě nevrátila do normálu, někteří lidé stále méně chodí ven. Ale určitě to není podle našich dat tak, že by se změnil jejich způsob konzumace piva a vrhli se na balené pivo. Také u lahví a plechovek totiž vidíme propad oproti stejnému období před dvěma lety. Věříme proto, že po odeznění této vlny covidu a v případě, že nepřijde další, se zájem lidí chodit do hospod a restaurací zase zvýší, shrnuje Tomáš Mráz s tím, že udělají ve spolupráci s hospodskými maximum pro to, aby tomu tak bylo.

Zdražování bylo nutné

V rámci Czech Crafts Beer byli nuceni provést zdražení, a to ve výši 8 %. Tomáš Mráz uvedl, že jejich cenová politika je součástí dlouhodobé strategie společnosti a změny dopředu nekomentují. Přesto ČTK informovala, že na základě dat od hostinských a obchodních řetězců Plzeňský Prazdroj zdraží od dubna půllitr čepovaného piva o jednu korunu. Týkat se to bude všech jeho značek (Pilsner Urquell, Radegast, Gambrinus, Velkopopovický Kozel a Birell) v sudech a tancích s tím, že ceny balených piv se nezmění. Prazdroj naposledy zvyšoval cenu většiny produktů loni v říjnu, a to v průměru o tři procenta. Od ledna zdražily pivovary Staropramen a Budvar, společnost Heineken to zatím neplánuje. Ve Sternu na začátku roku mírně upravili velkoobchodní ceny, šlo ale o zvýšení v řádu procent. Zatím se snažíme hledat cesty k úsporám, abychom i přes zvyšování ceny surovin či energií nemuseli ceny dále zvedat. Ceny pro běžné zákazníky se u nás zatím nezměnily od loňského podzimu, potvrdil Kamil Gric.

Důvodů ke zdražení je mnoho

Podle Kamila Grice jsou důvody ke zdražování podobné jako u jiných firem. Zdražily se jim kompletně všechny vstupy – energie, suroviny, obaly, nájemné a podobně, přičemž růsty jsou u některých položek i o 10 až 15 procent. Zatím se jim je daří pokrývat z vlastních zdrojů, například se snaží o zvýšení efektivity. Nemůžeme ale vyloučit, že ceny pro koncové zákazníky v dalších měsících nezvýšíme. Ve skrytu duše doufáme, že nejdříve na podzim letošního roku, dodal. Martin Šibal podotýká, že se stále potýkají s obrovskou administrativní zátěží, a také vyjmenovává obecně se zvyšující výrobní (vstupní suroviny, obalový materiál, sklo, plech atd.) a režijní náklady (elektřina, plyn, PHM atd.).

Kvůli cenám hledají alternativy a optimalizují