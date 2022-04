Kdo má nyní ze zákona datovou schránku

Jak server Podnikatel.cz informoval, od roku 2023 dojde k významnému rozšíření počtu osob, které budou mít ze zákona zřízenou datovou schránku. Aktuálně jde o tyto subjekty:

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku;

právnická osoba zřízená zákonem;

organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku;

advokát, daňový poradce; statutární auditor;

insolvenční správce;

znalec, soudní tlumočník a soudní překladatel;

orgány veřejné moci.

Kdo všechno ji bude mít nově od roku 2023

Od roku 2023 budou povinně zřízeny datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám a také každé právnické osobě, která ji ještě nemá. Tedy těm, které jsou zapsány ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností.

Datová schránka fyzické osoby bude také zřízena občanům, kteří poprvé použijí prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Jinými slovy, když se jakýkoli občan poprvé někam přihlásí přes NIA, bude mu ihned zřízena datová schránka.

Datová schránka ze zákona znamená elektronické přiznání

S vlastnictvím datové schránky se ovšem pojí některé povinnosti. Podle § 72 odst. 6 daňového řádu totiž platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí formulářové podání učinit pouze elektronicky, a to datovou zprávou odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1., to znamená tedy:

podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,

s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,

s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo

prostřednictvím daňové informační schránky.

Vzhledem k tomu, že od příštího roku budou mít ze zákona zřízenou datovou schránku všechny OSVČ, budou muset všichni podnikatelé podávat daňová přiznání elektronicky. Kromě daňového přiznání budou muset podnikatelé elektronicky podávat i přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů, včetně příloh, které jsou jejich součástí.

Úlevy pro OSVČ se nechystají

Vzhledem k tomu, že většina fyzických osob v současnosti volí raději papírová přiznání a především starším občanům může elektronická podání činit problémy, oslovil server Podnikatel.cz ministerstvo financí s dotazem, zda ministr Zbyněk Stanjura nechystá pro OSVČ nějakou výjimku. Jak však serveru Podnikatel.cz uvedlo ministerstvo financí, pro OSVČ se žádné úlevy nepřipravují.

U všech podnikajících fyzických a u všech právnických osob bude od nového roku nutné podat daňové přiznání elektronickou formou, nicméně většina podnikatelů už tak nyní činí. I nadále budou přitom mít podnikatelé možnost využít vedle datové schránky také aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) nebo online finanční úřad MOJE daně obsahující interaktivní formuláře s průvodcem, komentovala Nikola Morava z tiskového oddělení ministerstva financí a dodala, že ministerstvo vnitra v této oblasti chystá edukační kampaň.

Podávání daňových přiznání elektronicky a obecně elektronizaci správy daní přináší podle ministerstva financí u správců daně úsporu kapacit na transfer dat z papírových přiznání do elektronických systémů, který může probíhat automatizovaně, a zrychlení analytických procesů správce daně například v oblasti daňových úniků. Na straně daňového subjektu pak elektronizace správy daní přináší zrychlení a zjednodušení administrativy, snížení chybovosti a po osvojení si elektronických nástrojů (funkce předvyplnění, návodné vyplňování, systém nepropustných chyb atd.) také vyšší flexibilitu podání bez nutnosti osobní návštěvy úřadu či pošty.

Většina fyzických osob podává přiznání raději papírově

Na následnou otázku, jak velký podíl OSVČ aktuálně podává přiznání elektronicky, když jde údajně o většinu, ale ministerstvo odpovědělo, že v rámci svých daňových systémů nedisponuje statistikou, která by dle typu podání rozdělila fyzické osoby na podnikající a nepodnikající. Pokud jde obecně o rozdělení na fyzické a právnické osoby, platí, že své daňové povinnosti řeší elektronicky drtivá většina právnických osob. Také u fyzických osob (nejen OSVČ) sledujeme v posledních letech i v důsledku covidové pandemie stále větší příklon k elektronickému podání datovou schránkou či prostřednictvím EPO nebo online finančního úřadu MOJE daně, doplnil Tomáš Weiss, mluvčí ministerstva financí.

Ačkoli ze statistik nelze určit přesný podíl OSVČ, které podávají přiznání elektronicky, u fyzických osob jako celku jednoznačně převládají papírová podání. Podle statistik finanční správy, které zveřejnilo Generální finanční ředitelství k 3. dubnu, z dosavadních 1 673 709 letošních daňových přiznání od fyzických osob bylo elektronicky podáno jen 428 039. Celkem tedy pouhých 26 %. Je nicméně pravda, že tento poměr se zvyšuje, loni se jednalo o 23 %.

Pro nepodnikající fyzické osoby se připravuje výjimka