Všem OSVČ se zřídí datové schránky, online přiznání se ale OSVČ mohou ještě vyhnout

Datové schránky totiž budou zřizovány a zpřístupňovány postupně až do konce března 2023. Povinnost elektronického přiznání se však týká jen těch OSVČ, které budou mít datovou schránku již zpřístupněnou. Stačí tak podat přiznání ještě před zpřístupněním „datovky“ a můžete tak i za letošní zdaňovací období učinit v papírové podobě.

Všem OSVČ se zřídí datové schránky

Už v roce 2021 byly schváleny (a vyšly ve Sbírce zákonů ČR) změny zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. Depo). Novinky se týkají kromě jiného také datových schránek a podnikatelů.

Kdo má aktuálně ze zákona zřízené datové schránky?

Ze zákona mají zřízenu a musí používat datovou schránku tyto subjekty:

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku;

právnická osoba zřízená zákonem;

organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku;

advokát, daňový poradce;

statutární auditor;

insolvenční správce;

znalec, soudní tlumočník a soudní překladatel;

orgány veřejné moci.

Od roku 2023 se však tento seznam rozšíří. Nově budou povinně zřízeny datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám. Datové schránky budou zřízeny také každé právnické osobě, která ji ještě nemá. Tedy těm, které jsou zapsány ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností.

Kdo se přihlásí přes NIA, tomu bude datová schránka také založena

Datová schránka fyzické osoby bude také zřízena občanům, kteří poprvé použijí prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Jinými slovy, když se jakýkoli občan poprvé někam přihlásí přes NIA, bude mu ihned zřízena datová schránka.

Kdy půjde datová schránka znepřístupnit?

Datové schránky zřízené ze zákona (právnické a podnikající fyzické osoby) nebude možné na žádost znepřístupnit. K znepřístupnění těchto datových schránek dojde až s účinností ke dni výmazu ze zákonem stanovené evidence (ukončením podnikání, nikoli jeho přerušením či pozastavením), tzn. nikoli na žádost.

Fyzické osoby, kterým bude zřízena datová schránka, kdy použijí kvalifikovaného prostředku (např. bankovní identity, elektronického občanského průkazu s čipem atd.) s ověřením vůči Identitě občana v rámci jejich autentizace pro přístup k vybraným službám veřejné správy, ji však deaktivovat budou moci. Budou ale muset podat žádost.

Datové schránky se zřídí i lidem s pozastavenou živností

To se například týká i většiny zaměstnaných mzdových účetních. Ti se totiž často na základě pověření od svého zaměstnavatele přihlašují do ePortálu ČSSZ pro zaměstnavatele, a to použitím kvalifikovaného prostředku, a tudíž jim bude zřízena datová schránka. Jestliže se účetní nicméně rozhodnou datovou schránku nepoužívat a požádají o její znepřístupnění, bude znepřístupněna stále. Nebude opětovně zřizována při každém dalším přihlášení.

Pozor též na to, že datové schránky budou zřízeny i OSVČ s pozastavenou živností. V zákoně (ve verzi účinné od 1. 1. 2023) je uvedeno, že datová schránka podnikající fyzické osoby bude zřízena každé podnikající fyzické osobě, která je uvedena „v zákonem stanovené evidenci či rejstříku“. A tou by zde měl být živnostenský rejstřík, jehož obsah se „promítá“ do obsahu základního registru osob. V živnostenském rejstříku jsou totiž uvedeny i ty osoby, jejichž podnikání bylo přerušeno, resp. pozastaveno.

OSVČ budou muset podávat přiznání elektronicky

S vlastnictvím datové schránky se pojí určité povinnosti. Podle § 72 odst. 6 daňového řádu totiž platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí formulářové podání učinit pouze elektronicky.

Vzhledem k tomu, že od příštího roku budou mít ze zákona zřízenou datovou schránku všechny OSVČ, budou muset všichni podnikatelé podávat daňová přiznání elektronicky. Kromě daňového přiznání budou muset podnikatelé elektronicky podávat i přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů, včetně příloh, které jsou jejich součástí.





Online přiznání se půjde naposledy vyhnout

Řada OSVČ se však i příští rok (tedy přiznání za rok 2022) může vyhnout povinnému elektronickému přiznání. Platí totiž zároveň, že zřizování a zpřístupňování datových schránek bude probíhat postupně dle dikce zákona, tedy období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023. Povinnost elektronické komunikace je přitom spojena se zpřístupněnou datovou schránkou. Jinými slovy, dokud OSVČ nebude mít datovou schránku zpřístupněnou, může klidně podat přiznání v papírové podobě.

Navíc je rozdíl mezi zřízením datové schránky a jejím zpřístupněním, které nastává až s prodlením po zřízení. Konkrétně platí, že datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením do ní, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů. Kdo chce podat přiznání papírově, může tak učinit i do dvou týdnů poté, co mu úřad datovou schránku zřídí a pošle mu přihlašovací údaje (nesmí ji však zpřístupnit přihlášením).

Například pokud by byla datová schránka podnikající fyzické osoby zřízena daňovému subjektu ze zákona dne 12. 2. 2023 a k jejímu zpřístupnění by došlo 20. 2. 2023, přitom tento daňový subjekt by chtěl podat daňové přiznání sám, tak by měl povinnost podat daňové přiznání výhradně elektronicky počínaje (bez zohlednění povinnosti ověřené účetní závěrky) dnem 20. 2. 2023, potvrdila serveru Podnikatel.cz Klára Křehlová z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

Pro nepodnikající fyzické osoby se chystá výjimka

Dle aktuálního znění zákonů by se sice povinnost elektronické komunikace s finančním úřadem týkala i osob, které nejsou podnikatelé a pouze se někam poprvé přihlásily přes NIA, do konce roku by však měla být schválena výjimka. Daňový balíček, který aktuálně leží ve Sněmovně, počítá s výjimkou u povinnosti elektronické komunikace právě pro datové schránky fyzické osoby, které lze znepřístupnit na žádost. Na datové schránky podnikajících fyzických osob se ovšem navržená výjimka nevztahuje.

