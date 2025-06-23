Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci  »  Vstupní lékařské prohlídky a programy na podporu zdraví zaměstnanců

Vstupní lékařské prohlídky a programy na podporu zdraví zaměstnanců

Dagmar Kučerová
23. 6. 2025
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Lékařka vyšetřuje mladou pacientku v ordinaci stetoskopem
Autor: Shutterstock
Perexový obrázek
Od 1. června 2025 se výrazně změnila oblast pracovnělékařské péče. Jde o vstupní prohlídky a zdravotní programy pro zaměstnance. Další změny se připravují.

Nedávno nabyla účinnosti změna, která měla přinést do oblasti pracovnělékařské péče výrazné zjednodušení. Ne vše se zdařilo podle plánu. V nejbližší době dojde k další legislativní úpravě. A to ještě před velkou novelou zákona o specifických zdravotních službách. Ta je spolu s vyhláškou o pracovnělékařských službách plánována od 1. ledna 2026. 

Co se dozvíte v článku
  1. Vstupní prohlídka 
  2. Kdy je vstupní prohlídka nezbytná?
  3. Vstupní lékařská prohlídka pro kategorii druhou i u dohod
  4. Musí na zaměstnanci na prohlídku dodatečně? 
  5. Prohlídky z podnětu zaměstnavatele nebo na žádost zaměstnance
  6. Jiná pravidla platí pro mladistvé zaměstnance
  7. Programy podpory zdraví
Seriál: Mzdy a HR
Přečtěte si všechny díly seriálu Mzdy a HR nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Dagmar Kučerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz se specializací na mzdové účetnictví a HR. Oboru se věnuje i jako odborná lektorka a poradce. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Nemoc koz ji dovedla k podnikání a založila přírodní lékárnu

AI vyhledávání: hrozí zánik důvěryhodných zdrojů?

Zaměstnanecké benefity 2026: Co byste měli vědět

Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Získá Netflix také HBO Max? Souboj jde do finále

Chřipka dorazila o měsíc dřív. Očkování nemusí nákaze zabránit

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější

Takto vypadá největší čip na světě

Těžba dat versus strojové učení

Brýle jako šperk, ne kompenzační pomůcka. Pavel má unikátní design

Pravda vs. lež: Ukažte, jak se vyznáte v mýtech o potravinách

Notebook Tuxedo Gemini 17 Gen4 má grafiku Nvidia RTX 5070 Ti

Babička pije. Rodina to dlouho nemusí tušit

Moderátor zemřel kvůli nádoru, který se nepodařilo odhalit

Levně koupené máslo do mrazáku nedávejte

Od ledna skokově vzrostou invalidní důchody

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI?

Myslel si, že je to chřipka. Bolesti byly příznaky vzácné nemoci

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).