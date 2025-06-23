Vstupní lékařské prohlídky a programy na podporu zdraví zaměstnanců

Nedávno nabyla účinnosti změna, která měla přinést do oblasti pracovnělékařské péče výrazné zjednodušení. Ne vše se zdařilo podle plánu. V nejbližší době dojde k další legislativní úpravě. A to ještě před velkou novelou zákona o specifických zdravotních službách. Ta je spolu s vyhláškou o pracovnělékařských službách plánována od 1. ledna 2026.
Vstupní prohlídka
Účelem vstupní prohlídky je zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách se známou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci. Provádí se i při zařazení zaměstnance na jinou práci, pokud se jedná o práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla zdravotní způsobilost zaměstnance posouzena. Odlišnými podmínkami se rozumí navýšení rizikových faktorů minimálně o jeden, bez ohledu na to, zda změna podmínek povede ke změně výsledné kategorie práce.
Kdy je vstupní prohlídka nezbytná?
Zaměstnavatel po aktuální novele zajistí vždy, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci v kategorii druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 zákona o specifických zdravotních službách nebo jinými právními předpisy, před vznikem
- pracovního poměru,
- právního vztahu založeného dohodou o pracích
- vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.
Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, jestliže se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce, pokud k ní je vyslána.
Povinná tedy není vstupní prohlídka v případě zaměstnanců, kteří vykonávají práci zařazenou do tzv. „čisté“ kategorie první. Platí to pro pracovní poměr, dohodu konanou mimo pracovní poměr i pro vztah obdobný pracovněprávnímu.
Vstupní lékařská prohlídka pro kategorii druhou i u dohod
Od 1. června 2025 ale musí absolvovat vstupní lékařskou prohlídku také zaměstnanci konající práci zařazenou do tzv. „čisté“ kategorie druhé. Což je problematické zejména u dohod konaných mimo pracovní poměr. Zde totiž do konce května 2025 platila povinnost vstupní prohlídky pouze pro práce zařazené do kategorie rizikové, případně pokud tak stanovil jiný právní předpis zvláštní předpis či příloha k vyhlášce o pracovnělékařských službách (např. u zaměstnanců pravidelně pracujících v noci).
Ministerstvo zdravotnictví ČR již přiznalo, že zpřísnění u prohlídek pro zaměstnance konající práci na dohody nebylo záměrem. Ještě v průběhu léta má být schválena další legislativní úprava zákona o specifických zdravotních službách, kterou bude toto pochybení napraveno.
Musí na zaměstnanci na prohlídku dodatečně?
Nejeden zaměstnavatel si klade otázku, zda jsou stávající zaměstnanci zařazení do „čisté“ kategorie dva, kteří dříve na vstupní prohlídku nemuseli, způsobilí k výkonu práce. Pro server Podnikatel.cz se vyjádřil Ondřej Jakob za ministerstvo zdravotnictví.
Pokud byla dohoda uzavřena před nabytím účinnosti novely, tedy před 1. červnem 2025, a v souladu s dosavadní právní úpravou lékařská prohlídka nebyla vyžadována, není nutné tuto prohlídku dodatečně provádět. Právní úprava se vztahuje až na nové dohody uzavřené po 1. červnu 2025, kdy je vstupní lékařská prohlídka povinná i pro práce zařazené do druhé kategorie. Rozhodující je tedy datum uzavření dohody a předložení případné žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti poskytovateli pracovnělékařské péče.
Výraz „předložení žádosti“ je v tomto kontextu míněn jako fyzické nebo elektronické podání této žádosti poskytovateli pracovnělékařské péče, který je oprávněn zdravotní způsobilost posuzovat. Rozhodující je zde okamžik, kdy je žádost doručena poskytovateli, nikoli například datum jejího vyplnění nebo odeslání.
Prohlídky z podnětu zaměstnavatele nebo na žádost zaměstnance
Zaměstnavatel má nadále právo vyžadovat vstupní lékařskou prohlídku u osoby ucházející se o práci i pro „čistou“ kategorii první. Může tak stanovit např. interním předpisem. Povinnost se bude týkat všech uchazečů, případně pouze zaměstnavatelem určených pracovních pozic. Prohlídku dokonce může vyžadovat i sám uchazeč o zaměstnání. Zaměstnavatel v takovém případě vystaví žádost o provedení této prohlídky. V praxi ale bude takový postup zřejmě výjimečný.
Jiná pravidla platí pro mladistvé zaměstnance
Výše uvedené se však nepoužije pro zaměstnávání mladistvých zaměstnanců. Jde o všechny zaměstnance, kteří nedovršili věku 18 let. Zde i dříve plynula povinnost vstupní lékařské prohlídky z ustanovení § 247 ve spojení s § 77 odst. 2 zákoníku práce. Od 1. června 2025 se ustanovení § 247 zákoníku práce z důvodu zavádějících právních výkladů zpřesnilo. Nyní je jednoznačné, že před vznikem jakéhokoli pracovněprávního vztahu u mladistvých, tedy také vztahu založeného dohodami konanými mimo pracovní poměr, je prohlídka nezbytná. Včetně „čisté“ kategorie první.
Programy podpory zdraví
Legislativním procesem prochází vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR, kterou jsou stanoveny nástroje zdravotní prevence poskytované v rámci programu podpory zdraví, okruh osob, se kterými může zaměstnavatel spolupracovat při zajišťování programu podpory zdraví a způsob jeho vyhodnocování.
Podle § 55a zákona o specifických zdravotních službách se programem podpory zdraví rozumí soubor opatření, která může zaměstnavatel vytvářet a nabízet zaměstnancům s cílem umožnit vyšší využití nástrojů zdravotní prevence. Součástí programu podpory zdraví nejsou opatření, která je zaměstnavatel povinen zavádět podle části páté zákoníku práce. Zavedený program podpory zdraví zaměstnavatel nejméně jednou za 12 měsíců vyhodnocuje.
Opatření programu podpory zdraví se zaměřují na oblasti a) preventivní péče, b) duševního zdraví a psychické odolnosti, c) snižování vlivu závislostí, d) rozvoje zdravotní gramotnosti, e) správné výživy, f) zlepšování kondice pohybového aparátu.
Zaměstnavatel při jejich zavádění spolupracuje s lékaři, dále s nelékařskými zdravotnickými pracovníky (např. fyzioterapeuty) osobami s odbornou způsobilostí k výkonu povolání odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Programy jsou pro zaměstnavatele i jejich zaměstnance dobrovolné.
