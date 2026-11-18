Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) informovala na webu o tom, že je na stole opět zákaz prodeje o státních svátcích. Zatímco jeden sněmovní tisk navrhuje rozšířit zákaz prodeje ve velkých obchodech nad 200 metrů čtverečních na všechny státní svátky, jiný sněmovní tisk počítá s úplným zrušením zákona o prodejní době v maloobchodě.
Během jednoho dne nikdo hlady neumře, zní v diskuzi
V ČMKOS dlouhodobě prosazují rozšíření zákazu. Jsou přesvědčeni, že zaměstnanci obchodů mají mít možnost trávit sváteční dny se svými rodinami a užít si skutečný odpočinek. Náhradní volno v běžný pracovní den totiž podle nich nemůže plnohodnotně nahradit společný čas s blízkými, kteří mají ve svátek volno.
ČMKOS k tomu na facebookovém profilu zveřejnila příspěvek, kde se mimo jiné veřejnosti ptala, jaký je jejich názor na věc. Konkrétně, jestli si zaslouží pracující z obchodů o svátcích volno jako ostatní nebo by se mělo prodávat za každou cenu.
Pod příspěvkem se objevilo přes pět set komentářů různých názorů. Podle některých by měli zavřít všechno nebo nic, jiní zmiňují zavření také o nedělích. Jedna uživatelka souhlasí, že obchody by měly být o svátcích i nedělích zavřené s tím, že během jednoho dne nikdo hlady neumře a dá se nakoupit dopředu.
Na svátky se dá nakoupit dopředu a ti lidé mají rodiny a za celý rok toho dost a měli by mít volno. Jestli tohle široká veřejnost nechápe, tak je to smutné, doplňuje uživatel.
V mnoha státech je v neděli zavřeno a o jakýkoli státní svátek bylo mělo být zavřeno také, myslí si další.
Co chudáci doktoři, hasiči, zdravotní sestry, řidiči hromadné dopravy a, ano, obsluha benzínky a lékárny? Ti nechtějí být doma? A co ti, co o tom svátku pracovat chtějí? Těch se taky někdo ptal? ptá se jiný komentující. Na tu mu uživatelka odpovídá, že jsou provozy a profese, které opravdu nejde o víkendech a svátcích přerušit a zavřít.
Obchody, myslím, nikomu život nezachrání, nejsou tedy nezbytné, tam by to šlo, nemyslíte? podotkla otázkou dále.
Také podle další uživatelky se stále řeší jedna profese a obchod je služba.
Nemluvím o koupi rohlíku, ale jsou jiné rodinné nákupy a právě pro mnohé je jediná možnost nakoupit společně o víkendu nebo ve svátek, jinak se nesejdou, protože se pracuje úplně jinak než dříve, kdy bylo zavřeno (víkend), dodala.
Zavřený obchod neznamená volno navíc, ale ztrátu příplatků
Jedna prodavačka popisuje, že pracuje jako každý jiný, mají směny krátký dlouhý týden jako každý druhý v nepřetržitém provozu. Nemá pocit že je pořád v práci a potřebuje si extra odpočinout.
Navíc, asi si nikdo neuvědomí, že když máme nepravidelnou pracovní dobu a nějaký roční plán hodin a vyjde vám svátek (zavírací) na moji směnu, tak to musím prosím pěkně ve svém VOLNÉM dnu nadpracovat, tudíž trávím méně času doma. Takže raději všechny svátky OTEVŘENÉ, dodala. Podobně další uživatelka doplňuje:
Tak ať si pak zaměstnanci nemusí ten zavřený svátek odpracovat v jiný den.
Myslíte si že je to pro prodavače nějaká výhra? Stejně si ty svátky musíme nadělat jiný den, přidává se jiná uživatelka. Další přiznává, že u nich je o svátky boj, protože jde o peníze navíc. Jeden uživatel se ptá, jestli není náhodou dané v zákoníku práce, že práce o svátku má být vždy proplacená ve 100 %, pokud se spolu nedomluví jinak. Na to mu komentující odpovídá, že je, ale pokud má ve svátek napsanou směnu a je zavřeno, tedy není fyzicky přítomen, nemá nic, natož 100 %. A směnu si nadělá v jiný den, kdy je otevřeno.
A já jsem ráda, že jdu 17. 11. do práce na 13 hod. Před Vánocemi se mi ty peníze teda hodí a má to tak spoustu mých známých. Takže, ať mluví každý sám za sebe. Mě pracovat o svátcích nevadí, potvrdila v závěru jedna z komentujících.