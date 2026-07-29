Vydělávajícím důchodcům se opět bude zvyšovat penze, sleva na pojistném navíc zůstane

Zatímco pracujícím důchodcům se bude důchod zvyšovat automaticky, podnikající senioři budou muset podat žádost. Původně se měly zvýšit i pravidelné valorizace penzí, návrh ale nakonec z novely vypadl.
Co se dozvíte v článku
- Místo zvýšení důchodů se zavedla sleva na pojistném
- Zvýšení důchodů se vrátí, sleva na pojistném zůstane
- Zaměstnancům se důchod zvýší automaticky
- OSVČ budou muset podat žádost
- Věkové valorizace budou už 80 let věku
- Jasnější pravidla pro výplatu důchodů do zahraničí
- Zvýšení pravidelných valorizací z novely vypadlo
Místo zvýšení důchodů se zavedla sleva na pojistném
Až do roku 2025 platilo, že senior tím, že k pobírání penze ještě podniká či pracuje, zvyšuje výměru starobního důchodu. Konkrétně se výše procentní výměry starobního důchodu na žádost zvýšila pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom starobní důchod v plné výši, za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu. Osoby, které tuto možnost chtěly využít, musely podávat žádost každý rok.
Důchodová reforma ale tento systém od roku 2025 změnila. Pro pracující a podnikající seniory se sice zrušilo zvyšování výměry starobního důchodu, zavedla se však pro ně sleva na sociálním pojištění. U zaměstnaných seniorů se díky tomu nyní neplatí část pojistného za zaměstnance, která činí 6,5 %. Podnikajícím důchodcům se pak o 6,5 p. b. snížilo pojistné, a to z 29,2 % na 22,7 %, přičemž slevu na pojistném uplatnily prvně letos (za rok 2025).
Zvýšení důchodů se vrátí, sleva na pojistném zůstane
Nová vláda však chce aktuální systém opět změnit a zvyšování penzí pracujícím seniorům vrátit. Zároveň by ale měla zůstat i sleva na pojištění.
Chceme, aby práce i po dosažení důchodového věku byla pro lidi atraktivnější. Každý, kdo se rozhodne zůstat aktivní, přispívá nejen svému rodinnému rozpočtu, ale i celé společnosti. Je správné, aby to důchodový systém dokázal ocenit jednoduše a bez zbytečné administrativy, komentoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Zvyšování penzí navíc má být vyšší než v minulosti. Konkrétně se výdělečným seniorům bude zvyšovat procentní výměra důchodu, a to o poměrnou část z 1,5 % odpovídající rozsahu doby výdělečné činnosti v příslušném období 12 měsíců. Zvýšení bude odpovídat počtu dnů výdělečné činnosti (x) v rozhodném období, tedy v případě nezískání celého roku výdělečné činnosti bude náležet poměrná část z 1,5 % (x/365, resp. 366). Změny přináší novela zákona o důchodovém pojištění, kterou minulý týden schválila vláda.
Zaměstnancům se důchod zvýší automaticky
Novinkou rovněž má být, že zvýšení důchodu u zaměstnanců bude prováděno automaticky bez nutnosti podání žádosti, čímž se odbourá administrativní zátěž na straně pojištěnců. Na druhé straně přibude povinnost zaměstnavatelům, kteří v rámci jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů budou muset opět uvádět údaje z oblasti důchodového pojištění u zaměstnanců, kteří jsou poživateli starobního důchodu. První automatické zvyšování důchodů by mělo proběhnout v lednu 2028, přičemž první rozhodné období bude v rozmezí 1. 9. 2026 až 31. 8. 2027.
OSVČ budou muset podat žádost
U OSVČ naopak bude platit, že pro zvýšení důchodu budou muset podat žádost. Tato žádost bude součástí přehledu o příjmech a výdajích (zatržení příslušné kolonky), takže její podání nebude tyto důchodce administrativně zatěžovat.
Návazně na tuto žádost bude důchod OSVČ zvýšen zpětně od data vzniku nároku na toto zvýšení (tj. od 1. ledna příslušného kalendářního roku), s tím, že OSVČ obdrží jednorázový doplatek tohoto zvýšení za období od 1. ledna kalendářního roku do zařízení běžných splátek zvýšeného důchodu. Pro OSVČ tedy bude platit, že čím dříve podá přehled, tím dříve bude její důchod zvýšen. Doplatek však dostane vždy za celé období od vzniku nároku na zvýšení, takže ani při delší časové prodlevě nebude poškozena, píše se v důvodové zprávě.
Souhlasíte se zvyšování penzí pracujících seniorů a s ponecháním slevy na pojistném?
Věkové valorizace budou už 80 let věku
Kromě zavedení zvyšování penzí u vydělávajících důchodců novela upravuje i věkové valorizace. Nově se navrhuje navázat na již zavedený mechanismus věkových valorizací (§ 67ab zákona o důchodovém pojištění), avšak provádět toto zvýšení nikoliv skokově, jako je tomu podle dosavadní úpravy, ale kontinuálně v pětiletých intervalech počínaje kalendářním měsícem, v němž pojištěnec dosáhne věku 80 let. Zvýšení procentní výměry důchodu (obvykle starobního) přitom bude činit vždy 500 Kč a v případě dosažení věku 100 let bude činit 1000 Kč. V průběhu času se tak procentní výměra z důvodu věku kumulovaně navýší až o 3000 Kč.
Jasnější pravidla pro výplatu důchodů do zahraničí
Součástí novely je také legislativní zakotvení dosavadní praxe při výplatě důchodů do zahraničí v jiné než české měně. Novela zároveň jednoznačně stanoví pravidla pro úhradu nákladů spojených se směnou měn. Cílem je sjednotit zákonnou úpravu s dlouhodobou praxí České správy sociálního zabezpečení a posílit právní jistotu příjemců důchodů žijících v zahraničí.
Zvýšení pravidelných valorizací z novely vypadlo
Původně byla součástí novela i změna pravidelné valorizace důchodů. Ministerstvo práce a sociálních věcí v návrhu, který šel do připomínkového řízení, navrhovalo, aby se procentní výměra vyplácených důchodů zvyšovala o tolik procent, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného starobního důchodu stanoveného ve výši součtu růstu cen a jedné poloviny růstu reálné mzdy. Pravidla se tak měla vrátit do stavu před nabytím účinnosti důchodové reformy v září 2023.
Tato úprava však z návrhu nakonec vypadla a vláda novelu schválila bez zvýšení pravidelné valorizace důchodů.