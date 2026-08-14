Podnikatel.cz  »  Byznys

Vyděláváte si streamováním? Úřad vysvětluje, kdy už je potřeba živnost

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Žena prodává oblečení při živém přenosu
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Streamování už dávno není jen koníčkem. Pro některé lidi jde o způsob, jak si vydělávat peníze prostřednictvím videí a dalšího audiovizuálního obsahu. Právě v takovém případě se může objevit otázka, zda se na jejich činnost vztahuje živnostenský zákon.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Streamování může za určitých podmínek představovat činnost, na kterou se vztahuje živnostenský zákon. Upozorňuje na to odbor živností a spotřebitelské legislativy. Neznamená to ale, že by každý, kdo někdy vysílá na internetu, automaticky potřeboval živnostenské oprávnění.

Rozhodující je, zda konkrétní činnost naplňuje znaky živnosti podle živnostenského zákona.

Rozhoduje, zda jde o podnikání

Živnostenský zákon stanovuje podmínky, za kterých je určitá činnost považována za živnost. Pokud je streamer splní, může jeho činnost spadat pod živnost volnou.

Konkrétně může jít o obor činnosti „Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů“.

Jde o jednu z oblastí spadajících pod volnou živnost s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Více než milion OSVČ má nového průvodce. ČSSZ radí, jak správně plnit povinnosti Přečtěte si také:

Více než milion OSVČ má nového průvodce. ČSSZ radí, jak správně plnit povinnosti

Co do této činnosti spadá?

Obsahovou náplň tohoto oboru upravuje nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Zahrnuje například výrobu a rozmnožování zvukových a zvukově-obrazových záznamů nebo pořizování originálních fonogramů a audiovizuálních děl za účelem jejich komerčního využití. Patří sem také činnost vydavatelů zvukových záznamů a výrobců audiovizuálních děl a dalších filmů.

Právě proto může být za určitých okolností relevantní i pro lidi, kteří vytvářejí a komerčně využívají audiovizuální obsah prostřednictvím streamování.

Co je streamování?

Streamování je vysílání obrazu, zvuku nebo jejich kombinace prostřednictvím internetu. Může probíhat živě, kdy diváci sledují obsah v reálném čase, nebo ze záznamu. Typickým příkladem je člověk, který na internetu pravidelně vysílá své hraní počítačových her, komentuje aktuální dění nebo vytváří jiný audiovizuální obsah pro své diváky.

Založení živnosti, první povinnosti i komunikace s úřady. Stát teď nabízí kurz zdarma Přečtěte si také:

Založení živnosti, první povinnosti i komunikace s úřady. Stát teď nabízí kurz zdarma

Ne každý streamer automaticky potřebuje živnost

Důležitá je především konkrétní podoba činnosti. Pokud někdo streamuje pouze příležitostně pro zábavu a nejde o činnost, která by naplňovala zákonné znaky živnosti, samotné streamování ještě automaticky neznamená povinnost mít živnostenské oprávnění.

Jiná situace může nastat u člověka, který streamování provozuje soustavně a za účelem dosažení příjmu a jeho činnost naplňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem.

Rozhodující tedy není samotné označení „streamer“, ale charakter konkrétní činnosti.

Do hry vstupuje komerční využití obsahu

Podle úpravy obsahové náplně příslušného oboru je důležité také komerční využívání zvukových a audiovizuálních záznamů. Typickým příkladem může být streamer, který pravidelně vytváří audiovizuální obsah a získává z něj příjmy. V takovém případě je namístě posoudit, zda jeho činnost splňuje podmínky živnosti a do kterého oboru ji lze zařadit.

Samotný způsob, jakým streamer peníze získává, přitom nemusí být jediným rozhodujícím kritériem. Podstatná je celková povaha vykonávané činnosti.

Stánek se zmrzlinou vydělá v létě tisíce. Problémem ale může být živnost Přečtěte si také:

Stánek se zmrzlinou vydělá v létě tisíce. Problémem ale může být živnost

Co říká úřad?

Streaming může za předpokladu naplnění znaků živnosti spadat do obsahové náplně uvedené volné živnosti. Úřad přitom vychází ze živnostenského zákona a z nařízení vlády, které stanovuje obsahové náplně jednotlivých činností.

Pro streamery to znamená, že pokud svou činnost provozují jako pravidelnou výdělečnou aktivitu, měli by věnovat pozornost tomu, zda jejich činnost nepodléhá živnostenskému zákonu.

Odborníci: Povinná regulace youtuberů a influencerů? Nekoncepční krok bez strategie Přečtěte si také:

Odborníci: Povinná regulace youtuberů a influencerů? Nekoncepční krok bez strategie

Streamování není automaticky živnost

Nejdůležitější je proto rozlišovat mezi samotným streamováním a streamováním jako podnikatelskou činností.

MM_AIvideo

To, že někdo vysílá videa nebo živě přenáší svůj obsah na internetu, samo o sobě ještě neznamená, že musí mít živnost. Pokud ale činnost splňuje zákonné znaky živnosti, může být potřeba příslušné živnostenské oprávnění.

Pro konkrétní posouzení proto záleží především na tom, jak často a za jakým účelem člověk streamuje, jaký obsah vytváří a zda jde o soustavnou činnost provozovanou za účelem dosažení příjmu.

Přiznání k dani, živnost i další online služby státu: Přihlášení přes datovku končí Přečtěte si také:

Přiznání k dani, živnost i další online služby státu: Přihlášení přes datovku končí

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).