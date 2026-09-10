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Po vyhazovu nemusíte hned skončit na pracáku. Tahle pomoc vám může zachránit příjem

Jana Knížková
Dnes
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Mladá žena se smutným výrazem odchází s věcmi z kanceláře. Dostala výpověď. V pozadí je vidět žena vyššího věku, která se tváří přísně.
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Konec zaměstnání nemusí znamenat několik měsíců bez příjmu ani čekání, až člověk skončí v evidenci úřadu práce. Lidé, kteří vědí, že jejich pracovní poměr brzy skončí, mohou začít hledat nové uplatnění ještě v době, kdy stále pracují.
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Pokud člověk ví, že jeho zaměstnání brzy skončí, často začne řešit novou práci až ve chvíli, kdy pracovní poměr skutečně skončí. Podle Úřadu práce ČR ale není nutné čekat na poslední pracovní den. Lidé, kteří mají informace o tom, že jejich současné zaměstnání v následujících měsících skončí, mohou začít hledat nové uplatnění ještě v době, kdy mají práci a pravidelný příjem.

Pomoci s tím může projekt Outplacement, který nabízí kariérové poradenství, rekvalifikace, zvyšování kvalifikace i pomoc s hledáním nového zaměstnání. Cílem je předcházet nezaměstnanosti a pomoci lidem přejít z jednoho zaměstnání do druhého pokud možno bez delšího výpadku příjmů. Účastníci mohou využít nejen poradenství při hledání práce, ale také rekvalifikace, zvyšování kvalifikace nebo pomoc s nalezením konkrétního zaměstnavatele.

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Výpověď nemusí znamenat okamžitý pád do nezaměstnanosti

Projekt je určen především lidem, kteří už vědí, že jejich současné zaměstnání nebude pokračovat. Může jít například o zaměstnance, kterým v příštích měsících skončí pracovní smlouva na dobu určitou. Pomoc je určena také lidem, kteří už jsou ve výpovědní době.

Týkat se může rovněž zaměstnanců firem, které plánují hromadné propouštění a tuto skutečnost řádně oznámily Úřadu práce ČR.

V takové situaci může být lákavé říct si, že nové zaměstnání se začne hledat až po skončení pracovního poměru. Jenže právě tím člověk přichází o čas, který může využít ve svůj prospěch. Dokud ještě pracuje, má pravidelný příjem a není pod stejným finančním tlakem jako člověk, který už zaměstnání ztratil.

Navíc může hledání nové práce probíhat postupně. Zaměstnanec si může ujasnit, jakým směrem se chce vydat, zjistit, jaké profese jsou žádané, doplnit si potřebné vzdělání nebo se rekvalifikovat.

Pomoc nekončí u rad, jak napsat životopis

Outplacement není pouze o tom, že člověk dostane několik obecných rad k hledání zaměstnání. Podpora může mít více podob podle toho, co konkrétní člověk potřebuje.

Jednou z možností je kariérové poradenství a profesní vedení. Člověk si může lépe ujasnit své zkušenosti, schopnosti a možnosti dalšího pracovního uplatnění. Pro někoho může být vhodné pokračovat ve stejném oboru, jiný naopak zjistí, že má šanci využít své zkušenosti úplně jinde.

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Důležitou součástí jsou také rekvalifikace a zvyšování kvalifikace. Pokud například dosavadní profese nabízí jen omezené množství pracovních míst, může být právě doplnění vzdělání cestou k novému zaměstnání.

Úřad práce může pomoci také přímo se zprostředkováním zaměstnání. V některých případech jsou součástí podpory i dotovaná pracovní místa, která mohou zaměstnavatelům usnadnit přijetí člověka, jenž hledá nové pracovní uplatnění.

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Kdo může pomoc využít

Outplacement je určen zejména lidem, kteří mají reálný důvod očekávat konec svého současného pracovního poměru. Typicky jde o zaměstnance se smlouvou na dobu určitou, kteří vědí, že jim smlouva nebude prodloužena, nebo o lidi, kteří už dostali výpověď a nacházejí se ve výpovědní době. Projekt se týká také situací, kdy zaměstnavatel plánuje hromadné propouštění a tuto skutečnost oznámí Úřadu práce ČR.

Jak se zapojit? 

Cesta k zapojení do projektu není podle úřadu složitá. Zájemce si musí domluvit osobní schůzku a zaevidovat se jako zájemce o zaměstnání. Tím může začít řešit svou další pracovní budoucnost ještě před skončením současného pracovního poměru. Konkrétní podoba pomoci se pak může odvíjet od jeho situace, zkušeností a možností dalšího uplatnění.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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