Změny se dotknou také počítání lhůt pro navazující úkony správců daně a dalších orgánů při zpřístupnění dat. Pozornost si zaslouží i nové daňové osvobození svědečného a možnost nevykazovat vybrané příjmy již v průběhu roku 2026.
Co se dozvíte v článku
Výjimky ze zákona o JMHZ
Návrh novely zákoníku práce (sněmovní tisk č. 300), kterou se do právního řádu České republiky transponují směrnice o transparentním odměňování a platformová práce, přináší i změny do oblasti jednotného měsíčního hlášení. Jde o novelu zákona č. 323/2025 Sb., o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele. První důležitou změnou je okruh zaměstnanců, kteří se pro účely JMHZ za zaměstnance nepovažují.
Zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí poplatník s příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou poplatníka (doplněný § 3 zákona o JMHZ), kterému v kalendářním měsíci, za který je zaměstnavatel povinen sdělit údaje v jednotném měsíčním hlášení, plynou od tohoto zaměstnavatele pouze příjmy osvobozené od daně z příjmů, pokud jde o
- příjem za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy,
- zvláštní odměnu za výkon funkce člena okrskové volební komise a člena zvláštní okrskové volební komise,
- příjem v podobě zvýhodnění poskytovaného zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek,
- příjem ve formě účasti na společenské akci, včetně té s kulturním nebo sportovním prvkem, pořádané zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků,
- příjem ve formě stravování poskytnutého zaměstnavatelem, u kterého tento poplatník do svého odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vykonával činnost, ze které plynul příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, nebo
- příjem ve formě náhrady ušlého výdělku plynoucí v souvislosti s plněním povinnosti účastnit se úkonu řízení před orgánem veřejné moci.
Výjimka se nevztahuje na poplatníky, kteří u zaměstnavatele v daném měsíci dosáhli jiných příjmů, které jsou předmětem daně (bez ohledu na to, zda se jedná o příjmy zdanitelné, nebo osvobozené).
Připravovaná novela má za cíl vyloučit povinnost zaměstnavatelů vykazovat v jednotném měsíčním hlášení tyto příjmy osvobozené od daně a osoby, kterým jsou poskytovány, pokud v daném kalendářním měsíci tyto osoby nemají od tohoto zaměstnavatele jiné příjmy ze závislé činnosti. Předpokládaná účinnost změn je od 1. ledna 2027. Finanční správa České republiky již v průběhu roku 2026 prostřednictvím svých stránek sdělila, že již pro rok 2026 bude v uvedených případech (platí body 1 až 5) akceptovat postup, kdy zaměstnavatelé za výše uvedených podmínek nebudou prostřednictvím jednotného měsíčního hlášení vykazovat údaje o výše uvedených příjmech ani o osobách, kterým byly poskytnuty.
Pokud tyto poplatníky zaměstnavatel před 1. lednem 2027 v souladu s aktuálním zněním zákona přihlásil do evidence zaměstnanců, bude mít zaměstnavatel po nabytí účinnosti změn povinnost je z evidence zaměstnanců odhlásit. A to do 31. ledna 2027. Za den skončení zaměstnání se v případě těchto poplatníků bude podle přechodného ustanovení k návrhu novely zákona považovat 31. prosinec 2026.
Svědečné nově od daně z příjmů osvobozeno
Jiné je to u výše uvedeného bodu číslo 6. Pokud je člověk předvolán jako svědek, může mu vzniknout nárok na náhradu ušlého výdělku. Jde o takzvané svědečné, které mu vyplácí příslušný orgán veřejné moci. V roce 2027 půjde o příjem od daně osvobozený podle § 4 zákona o daních z příjmů. Tudíž bude nově spadat pod výše uvedené výjimky, kdy příjem ve formě náhrady ušlého výdělku plynoucí v souvislosti s plněním povinnosti účastnit se úkonu řízení před orgánem veřejné moci nebude sdělován v rámci JMHZ, tj. pro účely tohoto zákona již nebude příjemce registrován coby zaměstnanec.
Rozšiřuje se okruh uživatelů údajů JMHZ
Mezi uživatele přibude od roku 2027 Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, jakož i Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice. Novým uživatelem se od příštího roku stává také Ministerstvo spravedlnosti ČR, kdy však nejde o zavedení nově hlášených údajů. Údaje, které bude ministerstvo využívat, již zaměstnavatelé v tuto chvíli hlásí. Pro výkon své působnosti potřebuje získat prostřednictvím JMHZ souhrnné údaje za zaměstnavatele a údaje za jednotlivé zaměstnance, zejména v oblasti tvorby návrhů právních předpisů, hodnocení dopadů regulace a jiných legislativních činností.
Hlášené údaje budou užívat v rozsahu své působnosti uživatelé údajů, jimiž jsou
- a) Ministerstvo práce a sociálních věcí,
- b) Česká správa sociálního zabezpečení,
- c) územní správa sociálního zabezpečení,
- d) Institut posuzování zdravotního stavu,
- e) Úřad práce České republiky,
- f) orgán Finanční správy České republiky,
- g) Ministerstvo financí,
- h) Český statistický úřad,
- i) Ministerstvo spravedlnosti,
- j) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.,
- k) Státní úřad inspekce práce a
- l) oblastní inspektoráty práce.
Zpřístupnění údajů z JMHZ a hlášení k záloze
Zaměstnavatelem odeslané údaje prostřednictvím jednotného měsíčního hlášení, které nevykazují vady podání, jsou zpřístupněny bez zbytečného odkladu po automatizované kontrole. U formálních nepropustných vad Česká správa sociálního zabezpečení vyzývá zaměstnavatele k opravě. Propustné vady jsou sice zpřístupněny, ale příslušný uživatel údajů vyzve sám zaměstnavatele k opravě.
V praxi však může nastat situace, kdy uživatelům údajů nejsou zpřístupněna žádná data, přestože jednotné měsíční hlášení neobsahuje technickou ani nepropustnou formální vadu – typicky pokud zaměstnanec dosud nemá přiděleno tzv. IK MPSV (identifikátor klienta). Jak je dále vysvětleno v důvodové zprávě k novele zákona (zmíněný sněmovní tisk č. 300), zpracování celého podání se pozastaví až do ztotožnění zaměstnance, a teprve poté proběhnou kontroly a zpřístupnění údajů. Uvedená situace má nicméně negativní dopady do oblasti správy daně z příjmů ze závislé činnosti. Příslušný finanční úřad po zpřístupnění hlášení následně provede samovyměření zálohy na daň, a to zpětně ke konci původní lhůty pro podání jednotného měsíčního hlášení. Pokud z hlášení vzniká přeplatek a je současně požádáno o jeho vrácení, běží standardní 30denní lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku (§ 155b odst. 1 daňového řádu) již ode dne podání žádosti – její běh tedy započne dříve, než má správce daně vůbec k dispozici podklady potřebné pro samovyměření.
Z tohoto důvodu se navrhuje úprava § 26 odst. 5 zákona o JMHZ: Pokud je den, kdy bylo učiněno jednotné měsíční hlášení, dnem počátku běhu lhůty pro vydání rozhodnutí nebo provedení jiného úkonu uživatele údajů, začne tato lhůta běžet až ode dne zpřístupnění údajů ze systému evidence jednotného měsíčního hlášení uživateli údajů.
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