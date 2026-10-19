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Vyloučené doby při výpočtu důchodu: Kdy nemoc nebo nezaměstnanost nesníží penzi

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
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Muž ve středních letech v modré košili a černých brýlích stojí s rozpaženýma rukama, tváří se, jako by něco nechápal či se na něco dotazoval
Autor: Depositphotos
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Při výpočtu starobního důchodu se nehodnotí jen to, kolik jste vydělávali a kolik let jste byli pojištění. Důležitou roli hrají také takzvané vyloučené doby. Jde o období, kdy člověk z různých důvodů nemohl pracovat nebo měl omezené příjmy. Díky jejich zohlednění se může zabránit tomu, aby tyto životní situace zbytečně snížily budoucí důchod.
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Nemoc, úraz, péče o dítě nebo dlouhodobá nezaměstnanost mohou výrazně zasáhnout do pracovního života. Pokud člověk v takovém období nemá běžné příjmy, mohlo by to při výpočtu důchodu nepříznivě ovlivnit jeho průměrný výdělek. Právě proto důchodový systém pracuje s institutem vyloučených dob.

Co jsou vyloučené doby a jak ovlivňují důchod?

Výše důchodu závisí mimo jiné na příjmech, ze kterých se odvádělo důchodové pojištění, a na získané době pojištění. Při výpočtu se příjmy za rozhodné období převádějí na průměrnou hodnotu, která se následně upravuje podle zákonných pravidel.

Pokud by se do tohoto výpočtu zahrnula také období, kdy člověk nepracoval nebo měl výrazně nižší příjmy z důvodů uznávaných zákonem, mohl by se jeho průměrný výdělek snížit. Vyloučené doby proto umožňují, aby se za stanovených podmínek příslušné období při výpočtu průměru nezohlednilo.

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Důležité je, že vyloučená doba automaticky neznamená další odpracované roky pro nárok na důchod. Jejím hlavním účelem je ochrana výpočtu důchodu před negativním vlivem určitých životních situací. Samotné započítání doby pojištění se posuzuje podle dalších pravidel.

Vyloučené doby jsou ta období, po která nebyla vykonávána výdělečná činnost z důvodu trvání některé z překážek uvedených v § 16 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění.

Které životní situace se mohou počítat jako vyloučená doba?

Zákon o důchodovém pojištění vymezuje několik druhů období, která mohou být při výpočtu důchodu vyloučena. Ne vždy se však započítávají automaticky a bez omezení. Záleží na konkrétní situaci a splnění zákonných podmínek.

Nemoc, pracovní neschopnost a ošetřování

Mezi vyloučené doby může patřit dočasná pracovní neschopnost, pokud splňuje zákonné podmínky. Zohlednit lze také karanténu, dobu ošetřování dítěte nebo jiné osoby a dobu dlouhodobé péče, pokud jsou splněny podmínky stanovené právními předpisy.

Vyloučenou dobou může být rovněž období před porodem, kdy žena kvůli těhotenství nevykonává výdělečnou činnost. Zákon přitom stanoví, odkdy nejdříve lze tuto dobu zohlednit.

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Péče o dítě nebo osobu závislou na pomoci

Důležitou skupinou je péče o malé děti a osoby, které jsou kvůli svému zdravotnímu stavu závislé na pomoci druhých. Za stanovených podmínek se může zohlednit například doba péče o dítě do čtyř let věku nebo péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby.

Konkrétní pravidla se liší podle typu péče a dalších okolností. Je proto vhodné ověřit, jak byla daná doba evidována pro důchodové účely.

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Evidence na úřadu práce

Vyloučenou dobou může být také určitá doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Rozhodující jsou zákonné podmínky a to, o jakou část evidence jde.

Evidence na úřadu práce má vlastní pravidla také pro hodnocení jako náhradní doby pojištění. To je potřeba odlišovat od vyloučených dob, které mají jinou funkci při samotném výpočtu důchodu.

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Studium a některé další životní situace

Zákon počítá za stanovených podmínek také s některými obdobími studia, vojenské či civilní služby a přípravy na pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením. U studia se pravidla liší podle jeho typu a období, ve kterém probíhalo.

Mezi další zákonem vymezené případy patří například pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, některé situace spojené s nevyplacenou mzdou při platební neschopnosti zaměstnavatele nebo určité doby pobírání penze z doplňkového penzijního spoření.

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Vyloučená doba se nemusí započítat vždy

Podstatnou podmínkou je, že se vyloučená doba zpravidla nesmí překrývat s obdobím, za které se pro důchodové účely zohledňují příjmy nebo které spadá do některých dalších zákonem vymezených dob pojištění. Právě souběh může rozhodnout o tom, jak se konkrétní období při výpočtu důchodu posoudí.

Pravidla se navíc v průběhu let měnila. Od 1. ledna 2024 se například rozšířila úprava vyloučených dob také na některá období před 1. lednem 1996, pokud splňují zákonné podmínky. Zvláštní pravidla platí i pro další konkrétní situace.

Jak zjistit, zda ČSSZ vaše vyloučené doby eviduje?

Pokud se blížíte důchodovému věku, vyplatí se zkontrolovat údaje, které o vás Česká správa sociálního zabezpečení eviduje. Využít můžete zejména Informativní důchodovou aplikaci (IDA) na ePortálu ČSSZ, která poskytuje informace o evidované době pojištění, důchodovém věku a orientační výši budoucího důchodu.

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Pokud některé období chybí nebo neodpovídá skutečnosti, je vhodné situaci řešit s ČSSZ a zjistit, jaké doklady je potřeba doložit. Včasná kontrola může pomoci odhalit nesrovnalosti ještě před podáním žádosti o důchod.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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