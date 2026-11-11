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Výpadek Albertu končí. Řetězec stál miliony, zákazníkům dá slevy

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
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Aplikace Můj Albert
Autor: Vitalia.cz/KČ
Aplikace Můj Albert
Mobilní aplikace Můj Albert se vrací do provozu po dlouhém výpadku způsobeném kybernetickým incidentem. Řetězec se zákazníky za týdny nefunkčnosti snaží udobřit dvojnásobným počtem slev i předvyplněnými kampaňovými body.
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Aplikace Můj Albert je opět dostupná od středy 11. listopadu. Uživatelé budou mít po jejím znovuspuštění slevy přímo v aplikaci, k dispozici budou mít nevyužité kredity, které získali před výpadkem aplikace. Kromě toho je čekají také bonusy.

Co se dozvíte v článku
  1. Řetězec slibuje dvojnásobek slev i body navíc
  2. Lidé na síti řeší papírové účtenky i nepropadlé kredity
  3. Mimořádné slevy stály 20 milionů týdně

Řetězec slibuje dvojnásobek slev i body navíc

Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert, potvrdil, že aplikaci znovu spustí ve středu ráno s otevřením prodejen. Jako poděkování za trpělivost a omluvu za dočasnou nedostupnost aplikace na uživatele aplikace čeká dvojnásobný počet slev, doplnil.

Další výhoda se týká kampaňových bodů, které nyní budou moci zákazníci opět sbírat v aplikaci. Každá nová digitální sběratelská kartička bude obsahovat čtyři předvyplněné a platné body místo obvyklých tří.

Společnost Albert doporučuje zákazníkům, kterým by po obnovení provozu aplikace nefungovala správně, její restartování či aktualizaci. V případě obtíží se mohou zákazníci obrátit na infolinku.

Lidé na síti řeší papírové účtenky i nepropadlé kredity

O znovuspuštění aplikace Albert informoval také na Facebooku. Tam se objevily desítky komentářů, ve kterých lidé zmiňují, že aplikace přijede na bílém koni a zajímají se, jak to bude s aplikací dál. Podle jednoho uživatele to musel být mega průšvih, když to trvalo tak dlouho opravit. No jupí, konečně se nebudu muset doprošovat bodů u pokladny, uvedla jedna uživatelka.

Jiná uživatelka zase podotkla, že doufá, že jí přičtou kredity za celkovou utracenou částku, kterou splnila i když mezitím aplikace spadla. Na to tým Albertu odpověděl: Jestliže jste měla před výpadkem aplikace nabídku extra kreditů, tak se podobné záležitosti budou řešit, jakmile se aplikace opět spustí. Podobně jinou uživatelku zajímalo, jestli jí zůstanou kredity, protože jich má docela dost. Albert potvrdil, že se o kredity nemusí bát a to ani o ty, kterým vypršela expirace po dobu nefunkčnosti aplikace.

workshop ChatGPT

Další uživatelka se ptala, jak se do aplikace dostanou účtenky během těch dnů, kdy aplikace nejela. Podle Alberta zpětné nahrání účtenek do aplikace není možné. Jestliže máte účtenku od zboží, které je v reklamační lhůtě, tak vám doporučíme si ji uschovat, dodal řetězec v komentáři. 

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Mimořádné slevy stály 20 milionů týdně

Od 13. října nebyla pro zákazníky řetězce Albert dostupná aplikace Můj Albert. Společnost tehdy uvedla, že týmy intenzivně pracují na opravě systému a že slevy odečtou z cen přímo na pokladnách i bez použití aplikace. Následně upřesnili, že aplikaci vypnuli po kyberincidentu skupiny Ahold Delhaize a že nebude k dispozici delší dobu. Později nabídl Albert zákazníkům mimořádnou slevu ve výši 15 procent na nezlevněné produkty Nature's Promise a Albert Bio. Albert uvedl, že do těchto zákaznických výhod investoval navíc 20 milionů korun týdně.

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Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

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